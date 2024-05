Tesle se na skladech dál hromadí neprodaná auta, pronajímá si parkoviště i letiště, aby je měla kam dávat

Zdánlivě přehnaná reakce americké automobilky na její výsledky za první letošní kvartál nakonec nemusí být zase tak přehnaná. Sama Tesla nejlíp ví, co se aktuálně děje. A může reagovat odpovídajícím způsobem.

Dění okolo stále nejhodnotnější automobilky světa - její tržní kapitalizace i po četných poklesech hodnoty akcií stále činí 568 miliard dolarů, asi o 190 miliard víc než v případě druhé Toyoty - v posledních dnech plní titulní stránky automobilových magazínů. A v dobrém to není.

Tesla se o to stará sama svými razantními úspornými opatřeními. Zejména v případě propouštění pomalu nemá slitování, drastické ořezávání nákladů ale přichází i v jiných oblastech. To vše se děje v reakci na mizerné ekonomické výsledky za první kvartál, které skutečně nebyly ničím krásným zejména v případě rostoucích zásob neprodaných aut, nezdály se ale být zase tak tragické, aby ospravedlňovaly až takovou aktivitu.

Elon Musk se ale nejbohatším mužem světa nestal jen tak, jeho obchodní talent je nezměrný, a tak obecně vzato nemáme problém věřit, že jedná správně. Přesto se na mysl krade otázka: Je Musk pouze velmi razantní a preventivně minimalizuje riziko eskalace problémů, nebo jsou ony problémy mnohem větší, než se ze zatím jediných letošních kvartálních výkazů firmy zdá? Protože situace na přelomu dubna a května může vypadat docela jinak, než data shrnující dění za za předchozí tři měsíce.

Odpověď samozřejmě neznáme a do zveřejnění dalších výkazů ji nejspíš znát ani nebudeme, náznaky větších problémů zejména s odbytem ale existují. Po sociálních sítích se šíří záběry, jako jsou ty z tweetu níže, které ukazují stovky Tesel odstavené na pronajatých parkovištích u opuštěných obchodních center, jak upřesňují kolegové z Indside EVs. Automobilka si toto místo pronajímá, neboť v prostorách svého prodejního a servisního centra pár mil od něj nemá dost místa na to, aby auta uskladnila.

Příznivci značky na X alias Twitteru říkají, že jsou to přinejmenším z velké části odložená auta spravovaná v servisu, ale to se nám nezdá moc pravděpodobné. Vidíme záplavu zřetelně nových aut bez registračních značek, to nejsou opravovaná auta. Navíc je tu asi 58 Cybertrucků a je nesmysl, aby jedno servisní centrum opravovalo takové množství elektrických pick-upů, kterých se dosud prodalo jen pár tisíc. Říká se, že firma je nestíhá vyrábět, ale je to ve stínu těchto záběrů skutečně tak?

Nejde tu navíc jen o USA. Německý MOZ informuje, že si Tesla musela pronajmout místní menší letiště nedaleko její továrny v Grünheide, aby měla kam odkládat vyrobené vozy, pro které nemá zákazníky. Místní si dokonce stěžují na bující provoz mezi továrnou a letištěm, kam míří stále větší část produkce.

Samozřejmě, nic z toho nemusí mít valný význam. Je možné, že jsou ve stínu kroků Tesly zveličovány jinak obvyklé praktiky, je možné, že je zveličován relativně malý negativní trend. Tak či onak je zjevné, že Tesla zažila už lepší chvíle. Až čas ukáže, co se bude dít dál.

Tesla has so much excess inventory that they're forced to store them at abandon malls & other parking lots.



This is what happens when you don't anticipate an economic slowdown while increasing production of new products.



Tesla will need a bailout soon.



https://t.co/TELuwrXgtJ https://t.co/PgfWwFNlwL pic.twitter.com/CfmFQTy74J