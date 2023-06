Tesle se dál kupí na skladě neprodaná auta, rozjela tak „úplně obyčejné” reklamy na Googlu před hodinou | Petr Miler

Na reklamách na Googlu jistě není nic špatného, na poměry Tesly, která roky odmítala do propagace vrazit byť jen cent, je to ale neobyčejně tuctová forma prodejní podpory. I ta je ale nutná v momentě, kdy se Tesle kupí auta na skladě.

Nechápejte nastalou situaci špatně, Tesle si aktuálně po prodejní stránce jistě nevede zle. Očekávala ale ještě lepší stav, a tak soustavně vyrábí víc aut, než dokáže prodat. Sahá tedy po masivních slevách a dalších pobídkách, aby stavy snížila, jenže se jí to pořád nedaří. A tak se rozhodla sáhnout po - z jejího pohledu - dalších bezprecedentních krocích, dokonce i „obyčejné reklamě”.

Tesla neměla ve zvyku používat konvenční propagaci typu „milionové auto jen za milion korun”, byť různých marketingových kejklí využívala vždy. Situace se ale změnila, a tak jí nezbylo než se také změnit, přesto mnozí očekávali, že přístup automobilky nebude úplně tuctový. Že sáhne po neobvyklých kanálech, nápaditých spotech, čemkoli podobném. Jak se ale zdá, nic takového nebude.

Už první nedávno probíraný spot byl nápaditý asi jako reklama na prací prášek, nyní Tesla „klesla ještě hlouběji”. Berte to s nadsázkou, vlastně nedělá nic zvláštního, ale to je právě ono - aktuálně dokonce začala používat úplně obyčejné textové reklamy na Googlu. Níže můžete vidět některé z nich pro britský trh - nejsou to žádné „bomby”, prostě sdělení ve stylu: „Kupte si jedničku na trhu elektroaut!”

Děje se tak to, co Elon Musk slíbil už během setkání akcionářů v Texasu v květnu, že ale tak rychle sáhne i po reklamách Googlu, je překvapení. Z dat amerického internetového gigantu je zjevné, že k 27. červnu 2023 běželo na Googlu 18 reklam od Tesla Inc. v USA a Velké Británii. A dá se očekávat, že jich bude jen přibývat ať už co do počtu, tak do šíře zásahu.

Jak moc to pomůže Tesle zvýšit odbyt, ukáže jen čas. Podle Muska existuje pořád spousta lidí, kteří si nejsou vědomi předností skvělých produktů Tesly... Tak možná je osvěta na místě. A nebo je Musk pro jednou zas trochu naivní.

Tesly už neunikají ani úplně obyčejným textovým reklamám na Googlu. Zda to pomůže rozprášit jejich rostoucí skladové zásoby, ukáže až čas. Foto: Tesla

BREAKING: Tesla has officially started advertising on Google. Verified via the ad transparency tool google provides advertisers.



Currently 18 ads launched. Likely more coming pic.twitter.com/yn9zGNXoWH — Yashu Sharma (@heyitsyashu) June 27, 2023

Zdroje: Bloomberg, Yashu Sharma@Twitter

