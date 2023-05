Tesle se přes obrovské slevy nedaří rozprodat skladová auta, musí znovu zastavovat výrobu

Tesla v posledních měsících rozjela hotovou cenovou válku, která přidělává vrásky na čele řadě jejích konkurentů. Ani sama Tesla ale není za vodou. Aut nadále vyrábí příliš a musí brzdit.

Prakticky od první chvíle, kdy nějaký politik přišel s myšlenkou, že elektromobily se v budoucnu stanou jediným možným technickým řešením osobní dopravy, poukazujeme na omezený zájem o bateriový pohon. Elektrická auta by jistě sneslo více lidí, než kolik si je kupuje, kvůli vysokým cenám si je ale většina zákazníků nemůže dovolit. A těm, kteří si je dovolit mohou, často nebudou vyhovovat jejich technické limity - je to začarovaný kruh, ze kterého není možné jednoduše vystoupit. O skokové nárůsty prodejů se pak více než co jiného starají všemožné dotace a další formy přerozdělování, což je problematická záležitost sama o sobě.

Za tohoto stavu věcí bylo jen otázkou času, kdy se politiky rozpohybovaný stroj začne zadrhávat. První známky začaly přicházet již v loňském roce, kdy Tesla vůbec poprvé ve své historii vyrobila více aut, než byla schopna prodat. Prostě neodhadla zájem, který se často dost dobře ani odhadnout nedá, je-li v prvé řadě uměle generovaný. Když si pak uvědomíme, že jde o značku, která je doslova synonymem elektromobility, bylo jasné, že jde do tuhého.

Elon Musk tak nepřekvapivě zavelel ke slevám a rozjel doslova cenovou válku smířen s tím, že Tesla se může začít být vnímána jako mainstreamový, nikoli prémiový výrobce. Ani to ale nestačilo k tomu, aby skladové zásoby aut začaly klesat, a tak musela opakovaně omezovat či zastavovat výrobu v klíčové továrně v Šanghaji. Tento stav trvá dodnes.

Fabrika v Šanghaji totiž momentálně znovu stojí, práce byly zastaveny již v sobotu 29. dubna. K linkám se dělníci mají vrátit až tento čtvrtek, přičemž následně by mohli počítat s nezměněnou pracovní dobou až do konce měsíce. V červnu ale má dojít na další uzavírku - podle dosavadních informací má totiž továrna ve druhém letošním kvartálu stát dlouhých osmnáct dnů.

V předchozích letech přitom Tesla nezastavila ani na jediný den, a to dokonce ani v době, kdy Číňané slavili Nový rok. Aktuálně tu nicméně máme již třetí odstávku během pouhých pěti měsíců, přičemž čtvrtá je na dohled. Ke všemu navíc dochází ve chvíli, kdy Model 3 startuje v Číně na pouhých 231 900 yuanech (cca 720 tisíc korun). Elektrický sedan je tak k mání levněji než u nás VW Golf 1,5 TSI se 150 koňmi. Přesto automobilka nedokáže rozprášit sklady, kde mají dál zůstávat desítky tisíc neprodaných vozů.

Otázkou nyní je, co bude dál. Lidí, kteří touží po elektromobilu, ovšem dosud si žádný takový nepořídili, je nutně omezené množství. Enormní zájem pak není spojen ani s ojetinami, u nichž lze očekávat degradaci baterií, a tedy ještě menší využitelnost než u nových aut. Velkorysé státní dotace navíc mizí rychleji než pára nad hrncem. I proto stále více tradičních výrobců začíná své předchozí plány korigovat. Díky spalovacím vozům v nabídce si to i mohou dovolit, Tesla žádnou alternativu nemá.

