Tesle zjevně začíná téct do bot, musí zavřít vlajkový showroom na svém jasně největším trhu

Tesla se dosud zdála být automobilkou, které se problémy s ekonomickým zpomalením vyhýbají. Už výsledky za minulý kvartál ale naznačily, že vše není tak růžové, a nyní přichází další nedobré signály. Nedává moc velký smysl šetřit na showroomu na trhu, kde prodáváte přes polovinu všech aut.

Sázka na bateriový pohon katapultovala Teslu na pozici jasně nejhodnotnější automobilky světa. Za tím nicméně stojí hlavně víra investorů, nikoli až tak reálné výsledky firmy. Stačí si ostatně uvědomit, že třeba Toyota či koncern VW ročně prodávají desetkrát více aut. Kromě toho pak zisku nedosahují díky emisním povolenkám. Tesla zkrátka zůstává bublinou, u které hrozí rychlé splasknutí prakticky kdykoli. Důvodem je nejen celkově složitější ekonomická situace, ale také stále větší množství konkurentů všemožných značek.

Tesla tak za minulý kvartál poprvé nevyrobila všechna auta, která vyrobila a její pozice je zranitelnější než kdy dříve. I když celkový odbyt značky vypadá dobře, více než polovinu všech aut prodává na jediném trhu, v Číně. Právě tam je z tisíce a jednoho důvodu velmi zranitelná - od napjatých vztahů USA s nejlidnatější zemí světa až po bující domácí konkurenci.

Právě stále četnější soupeři, kteří jsou k mání levněji, vedli nedávno Teslu k překvapivému kroku. Zatímco totiž zbytek světa v důsledku dražších komponentů ceny zvedá, tato značka začala v Číně vyráběné Modely 3 a Y nabízet za menší peníze. Něco takového ovšem nelze vnímat jinak než negativně, cena akcií Tesly tak klesla o podstatných 7 procent. Momentálně se i kvůli krokům americké centrální banky znovu blíží svému minimu za poslední rok, což opravdu nejsou dobré zprávy. Může být ale ještě hůře.

Máme tu totiž další zprávy z Číny, které potvrzují, že Tesle skutečně teče do bot. Automobilka se rozhodla zavřít svůj kdysi vůbec první a dodnes vlajkový showroom v zemi, který otevřela v roce 2013 v pekingském obchodním centru Parkview Green. Tesla do něj investovala nemalé peníze, před čtyřmi lety jej pak ostatně s pomocí společnosti WLT Design proměnila na své vůbec nejluxusnější zázemí nejen v Číně, ale i na světě.

Nově nicméně zákazníci na návštěvu dvoupatrového butiku mohou zapomenout, místo toho se musí spokojit s daleko méně pompézním showroomem na méně prestižní adrese v obchodním domě Raffles City. Tam sice značka bude platit nižší nájem, nicméně to ocení pouze její účetní oddělení. Pro zbytek světa nicméně daný krok bude symbolem toho, že značka již není tak pevná v kramflecích.

Automobilka tak zjevně bude muset přiložit pod marketingovým kotlem a každému vysvětlit, že jde vlastně o součást mise mající za cíl vyšší spokojenost zákazníků. Tesla má totiž v Číně 200 showroomů, ovšem servisní služby nabízí méně než polovina. V plánu je proto přesídlení mnoha z nich na předměstí, kde lze prostor pro dílny pořídit daleko levněji. Kvůli tomu pak ostatně Tesla otevřela i stovky nových pracovních pozic.

Lze pak už jen dodat, že prodeje značky se v Číně za prvních devět měsíců letošního roku zvedly o 55 procent oproti stejnému období loňského roku. To je hezké, také to ale dále zvyšuje závislost značky na Číně. Navíc tamní trh s elektromobily rostl dokonce 113,2procentním tempem, Tesla tedy navzdory solidním číslům ztrácí tržní podíl. A to je vzhledem k významu čínského trhu pro ni jistě další nepříjemná zpráva.

