Teslu Model Y jde ve Francii koupit levněji než základní Škodu Octavia, pomohl k tomu „český trik"

/ Foto: Tesla

Zatímco my jsme se tohoto nesmyslu už dávno zbavili, v některých zemích funguje dál. Také socialistická Francie považuje za pracující lidi jen ty, kteří autem něco převáží, a tak tam jde plně nákladovat pouze užitková auta. Přesně to se někdejším „českým trikem“ stalo z elektrického SUV Tesly.

Není tomu tak dávno, co v Česku jezdila spousta užitkových aut, do kterých byste to neřekli. Nebylo problém udělat „dodávku” i z pomalu supersportovního Audi RS6 Avant, stačilo u takových vozů dosáhnout určitého poměru prostoru pro posádku a zavazadla a mezi oba prostory namontovat přepážku.

Stalo se tak jako obvykle kvůli stupidním daňovým zákonům, které nutně mění chování lidí. Když kdysi byla zavedena ve Skotsku daň z počtu oken, lidé začali stavět domy téměř bez nich či zazdívat existující okna, aby snížili své odvody. A některá taková stavení tam přežívají dodnes. Podobně v Česku bylo kdysi řečeno, že plně nákladovat, tedy odečíst si i DPH z pořizovací ceny, můžete jen u vozů, které jsou užitkové. Jako by snad právník nepracoval, neměl náklady, nepotřeboval cestovat a potřeboval k tomu dodávku... A tak si právníci koupili kombíky a jezdili, nechali si je „upravit” na užitkové vozy a se svými aktovkami jezdili s nimi.

Později byla tato hloupost zrušena, protože dodávkami se rázem stalo skoro všechno. Plně nákladovat šlo všechny vozy používané firmami, je ale otázkou, zda se té samé hloupost jednou zase nedočkáme. Nakonec od 1. ledna 2024 platí jiný nesmysl týkající se limitu ceny nákladovatelnosti auta, který činí pouhé 2 miliony Kč. Ještě bychom pochopili podstatně vyšší hranici, jakkoli v principu bude jakákoli vadná (stát má zkoumat, zda někdo používá své Bugatti skutečně jako firemní auto, pokud se mu to nelíbí, a ne automaticky zamezovat plnému nákladování v podstatě čehokoli dražšího), tohle je ale vážně ujeté. Však i takové Audi A8 za 3 nebo 4 miliony Kč si jako soukromý vůz nekupuje skoro nikdo.

Vrátit se taková věc může i proto, že podobné nesmysly dál platí v jiných zemích EU. A jsou také podobně obcházeny. Platí to třeba ve Francii, jak nám nejnověji připomíná tamní zastoupení Tesly. To popadlo příležitost za pačesy a představilo Model Y v pseudoužitkové verzi. Ta pobere 2 158 litrů nákladu, tedy o 117 litrů více než standardní provedení. Dosaženo toho přitom bylo eliminací zadních sedadel a instalací delšího koberečku.

Jakkoli nárůst objemu zavazadelníku vůči běžné pětimístné verzi není podstatný, o velikost tu skutečně nejde. Podstatné je hlavně možnost snížení ceny o zmíněnou DPH, která ve Francii činí 20 procent. Zájemci o užitkové provedení tedy za zadokolku s udávaným dojezdem 455 kilometrů nezaplatí 42 990 Eur (cca 1 091 000 Kč), nýbrž jen 34 392 Eur (cca 873 tisíc Kč). Další srážku pak zařídí vládní dotace, které se pohybují mezi pěti a sedmi tisíci Eur (asi 127 až 178 tisíc Kč).

Ve finále vás tedy dvoumístná Tesla může vyjít na menší sumu, než jakou je třeba zaplatit za základní Škodu Octavia osazenou 1,0litrovým tříválcem, která je naopak zatížena vyššími odvody. Ta ve Francii přijde nejméně na 29 930 Eur, tedy asi 758 tisíc Kč. Nepřekvapilo by nás tedy, kdyby zájem byl nemalý. Ostatně manažer Clément Maguet za francouzskou pobočku Tesly uvádí, že v zemi jezdí 6,3 milionu užitkových vozů, z nichž většina disponuje dieselovým motorem. Zrovna ve Francii si tedy lidé na dojezdu zakládají jako snad nikde jinde, ale to dnes nechme stranou. Ostatně skuteční uživatelé dodávek si tohle auto ani ve Francii primárně kupovat nebudou...

Objem zavazadelníku užitkové verze Modelu Y (na třetí fotce) oproti standardní pětimístné verzi až tak moc nenarostl, stěžejní je pokles ceny o 20 procent. Foto: Tesla

Zdroj: Tesla France

