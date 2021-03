Tesly dál „přehlíží” kamiony a končí pod nimi, výsledkem jsou nejméně tři mrtví před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Tesla

Zastánci Tesly budou vždy tvrdit, že Autopilot přece není autopilot, a tak je vždy vše odpovědností řidiče, který nedával pozor. Proč se ale tedy takto jmenuje systém, který „nevidí” ani obrovský kamion?

O autonomním řízení se velmi často mluví ve spojitostí s elektrickým pohonem jako o dvou klíčových směrech vývoje. Paradoxem nicméně je, že jedno jde proti druhému. Je totiž třeba si uvědomit, že pokud máte vůz osazen jen kamerami a konvenčním radarem, pak systém generuje každých 30 sekund zhruba 6 GB dat. O ty se pak následně musí postarat umělá inteligence, která z nich sestaví takový obraz světa, jaký je pochopitelný pro robotické řízení, stejně jako přijde s pokyny, kterak se daným překážkám vyhnout. To si ovšem již žádá zhruba 2,5 kilowattu energie.

Když pak do celé rovnice zařadíte ještě LiDAR, spotřeba výraznou měrou naroste. Zvýší se tím pochopitelně i bezpečnost, neboť jde o jeden ze stěžejních prvků, zároveň tím ovšem razantně klesne také dojezd, neboť celý systém je napájen stále z jedněch baterií. Většina firem, které se autonomnímu řízení věnují, s tím přitom počítá, a právě proto hodlá nejprve poslat na trh robotické taxíky, jež se budou pohybovat ve městech, a to navíc malými rychlostmi. Dojezd u nich tedy nebude takový problém.

Pokud ovšem stočíme svou pozornost k Tesle, ta sice taktéž mluví o robotických taxících, nicméně na trh nejprve poslala konvenční modely. Ty vedle elektrického ústrojí vybavila i systémem Autopilot, jehož název je značně zavádějící a slibuje něco, co kalifornské vozy nedokážou. Mimo jiné i proto, že spoléhají pouze na kamery a radary, nikoliv však na komplexnější LiDAR. Tedy jinými slovy, Tesla upřednostnila dojezd před bezpečností, přičemž díky chytrému marketingu ze všeho udělala přednost.

Problémem však je, že systém Autopilot má dlouhodobě potíže s rozpoznáním světlých objektů na světlém pozadí. I proto dochází na situace, které jsou více než kuriózní - tedy že Tesla je schopna nabourat i do náklaďáku ležícího napříč dálnicí, který je vidět pomalu na míli daleko. Tedy lidským okem. A pochopitelně by jej zachytil i LiDAR, jehož laserový paprsek se od předmětu v cestě odrazí a putuje zpět k systému, který na něj upozorní. Autopilot to však nedokáže, jak se nejnověji mohli přesvědčit dva pasažéři v Detroitu.

Bílá Tesla skončila nad ránem zaklíněná pod přívěsem, a to poté, co vůz ignoroval červenou na semaforech. Zatím sice nebylo potvrzeno, že by kontrolu nad vozem měl Autopilot, vše tomu ale nasvědčuje, neboť jde o úplně stejný případ jako u všech ostatních - Tesle kříží cestu kamion s bílým návěsem, jehož pozadím je převážně bílá obloha. Řidič spoléhá na Autopilot více, než by měl, což je jistě jeho chyba, ale Tesla dělá hodně proto, aby tak činil. Kamera pak bílé na bílém „nevidí” a auto v plné rychlosti bourá. A nestalo se to poprvé.

Kvůli této nešťastné události tak federální agentura NHTSA dohlížející na bezpečnost na amerických silnicích již sestavila speciální tým, který povede vyšetřování. Je ale otázkou, zda to k něčemu povede. Není to totiž zdaleka poprvé, co vozy Tesly figurují v takových nehodách, některé z těch starších zachycují tweety níže.

NHTSA podobné nehody Tesel prošetřovala přinejmenším čtrnáctkrát, ve třech šlo o incidenty s fatálním zraněním. Přesto úřady nikterak nezasahují, a Tesla tak může nadále pro své systémy používat zavádějící názvy, jimiž se lidé postupně nechávají ukolébat a svěří své životy do rukou systému, který někdy nezaregistruje ani ta největší auta běžně se pohybující v provozu.

Tesly nemají LiDAR a spoléhají jen na kamery a radary. Ty ovšem často některé věci „přehlíží” a výsledkem jsou nehody, jako ty citované níže. Ilustrační foto: Tesla

A Tesla is trapped under a semi truck on Fort Street near Waterman in Southwest Detroit. Two passengers were taken to the hospital and they are in critical condition. The driver of the semi is not hurt.@WWJ950 @FOX2News pic.twitter.com/yOHSaOblzb Charlie Langton (@charlielangton) March 11, 2021

An incident last week when a Tesla drove straight into a semi-trucks, critically injuring both occupants, is similar to two other incidents in Florida that involved Teslas driving beneath tractor-trailers. https://t.co/8NvdeEJoLs FOX 2 Detroit (@FOX2News) March 16, 2021

NHTSA Launches Probe Of Tesla-Truck Crash Last Week In Detroithttps://t.co/MwKstl4Vup David Kisamfu (@thedextazlab) March 16, 2021

Zdroje: Auto News, Inside EVs

Petr Prokopec