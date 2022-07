Tesly vyráběné v Německu jsou z víc jak poloviny šmejd, na 60 % vyrobených aut končí ve šrotu před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Nové informace vrhají více světla na dřívější vyjádření Elona Muska i kroky samotné Tesly. Ani čtvrt roku po začátku produkce a dočasném zavření své německé továrny se americká automobilka nedokáže zbavit až ohromující chybovosti při výrobě.

Tesla se jako začínající automobilka po léta nepřekvapivě potýkala s řadou problémů, jeden z nich se ale poněkud překvapivě táhne její historií jako nekonečná červená nit - nekvalita. Měl jsem v životě možnost se setkat s pár dlouholetými příznivci americké značky, kteří uváděli, že paradoxně nejstarší vyrobené vozy byly těmi nejkvalitnějšími. Automobilka tehdy ručně montovala doslova pár aut a na jejich produkci si dávala záležet. Snaha o masovou výrobu jí ale začala dělat problémy, kterých se nezbavila dodnes.

Článků, videí či příspěvků na sociálních sítích dokumentujících nepochopitelné kvalitativní přešlapy na dodaných autech X let poté, co na ně značka byla poprvé upozorněna, jsou bez přehánění fascinující. Něco takového u jiné takto známé značky nezažijete ani zdaleka, i kdyby to měla být Dacia. Se znalostí výrobních postupů a komplikovaností implementace některých změn by šlo ještě přimhouřit oči, že se ta či ona věc stále stává v jedné a té samé továrně, Tesla ale dávno nemá jen jednu a ta poslední je dokonce v Německu. Jak se ale ukazuje, ani pověstná „německá kvalita” nedokáže konkurovat „Teslí nekvalitě”.

Že v Grünheide není vše v pořádku, naznačovala jak slova samotného Elona Muska o tom, že fabrika je doslova pecí na peníze, tak pozdější krok automobilky, který vedl k jejímu náhlému uzavření. Že problémem bude kvalita, se proslýchalo už tehdy, teď přesně víme, o co šlo. Tedy vlastně stále jde.

Německý Teslamag informuje, že k zastavení výroby vedla neuvěřitelná 60% chybovost ve výrobě. I s velmi nízko nastavenými měřítky kvality musela automobilka téměř dvě třetiny vyrobených aut kvalifikovat jako šmejd a místo do prodeje je poslat do šrotu. Problémem mají být hlavně inovativní obří lisy, které svého času za nesmysl označil šéf BMW. Ty prý nedokáží precizně vyrobit zejména zadní části karoserií Modelu Y, které pak končí na skládce. Němečtí nadšenci informují o záplavách nekvalitních karoserií, které se poblíž fabriky nacházejí.

Automobilka proto továrnu zavřela a po 14 dnů se snažila problém vyřešit, ani to ale k velkému úspěchu vést nemělo. Chybovost se měla zlepšit jen asi o 10 % bodů, a tak továrna nadále vyrábí asi polovinu aut jako šmejd určený k okamžité recyklaci. Je-li tomu tak, nelze se divit tomu, že fabrika prodělává miliardy. A nebudeme se moci divit ani tomu, když ji Tesla znovu na nějaký čas uzavře, toto je pochopitelně neudržitelné.

Berlínská Gigafactory Tesla je pro firmu pořád hlavně zdrojem starostí. Ani tři měsíce po začátku výroby nedokáže zajistit, aby do prodeje putovala alespoň nadpoloviční většina aut. A to má měřítka kvality hodně nízko. Zbytek míří jako šmejd do šrotu. Foto: Tesla

Zdroj: eFahrher

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.