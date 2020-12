Tesly vyrobené na konci letošního roku budou nekvalitní zřejmě ještě víc než dosud před 3 hodinami | Petr Prokopec

Ač Tesly platí už dnes za daleko nejméně kvalitní auta z těch, která lze koupit na „západních” trzích, automobilka nedělá nic proto, aby kvalitu zlepšila. Naopak Elon Musk i v takové chvíli vyzývá ke zrychlení výroby.

Tesla byla s kvalitou odjakživa na štíru, dokud ale šlo jen o zkazky části kriticky smýšlejících majitelů, dalo se to odbýt ve stylu českého premiéra. Dnes ale jedna z nejrenomovanějších studií tohoto druhu tvrdí, že Tesla vyrábí daleko nejnekvalitnější auta na trhu a mizérie jejích aut dalece překračuje obvyklá měřítka. To už lze přehlédnout jen těžko, ostatně i stížností samotných majitelů jen přibývá.

Tesla by se tedy měla chytnout za nos a s ohledem na ostatní okolnosti (její pozice se nyní zdá být stabilnější než kdy dříve) na kvalitě konečně zapracovat, chystá se ale udělat pravý opak. Elon Musk totiž v interním emailu vyzval zaměstnance, aby ještě více zrychlili výrobu. Nevíme, jestli poptávka je tak vysoká, zastavení výroby dvou modelů na 18 dnů tou moc nenasvědčuje, firma si ale dala za cíl letos vyrobit 500 tisíc aut. A cíl chce s ohledem na svou závislost na ceně akcí více než na samotných prodejích splnit stůj co stůj.

Za stále větší nekvalitou nových Tesel přitom očividně stojí i navyšování produkce, které automobilka nezvládá bez obětí. Je tak vskutku otázkou, co čekat od vozů vyrobených v následujících týdnech. „Abychom zajistili, že si získáme důvěru zákazníků a investorů, kteří do nás vložili své naděje i těžce vydělané peníze, musíme po zbytek tohoto čtvrtletí zvýšit výrobu tak moc, jak jen je to možné,“ říká ve zprávě mimo jiné šéf kalifornské automobilky. I to jen potvrzuje, že Musk chce dosáhnout cíle půl milionu vyrobených vozů v letošním roce stůj co stůj.

Aby Tesla tento cíl splnila, musí vyrobit 170 020 nových aut. A pokud by jich 500 tisíc chtěla i dodat, musí jich ještě o 11 tisíc více předat zákazníkům. I to pochopitelně může být problém, a tak se automobilka rozhodla podpořit i poptávku. Ke všem Modelům 3 a Y, které budou dodané mezi 12. a 31. prosincem letošního roku, dostanou lidé i roční dobíjení v síti Superchargerů zdarma. Akce je ale platná jen pro USA a Kanadu, výsledky firmy v Evropě jsou zřejmě už pevně dané logistickými limity.

Zda tyto kroky budou stačit na splnění interních cílů, zatím není jisté. Nicméně Tesla potřebuje zvyšovat produkci i dodávky, neboť jen tak získá více peněz za prodej kalifornských eko-kreditů i přeprodej na oko nulových emisí CO2 svých aut v Evropě. Jen tyto příjmy totiž drží firmu v plusu, její standardní aktivity zůstávají ztrátové. A zpět do červených čísel znovu nechce.

Už kvůli dosavadnímu zvyšování výroby kvalita nových Tesel jen klesá, nyní chce Elon Musk její další zrychlení. Auta vyrobená na konci letošního roku tak budou asi nevyhnutelně kvalitní ještě méně. Foto: Tesla

