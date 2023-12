Tesly za pár týdnů zdraží až o 168 tisíc Kč, nakonec přijdou o veškeré americké dotace před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Stephen Lam, Reuters

Dotační chaos posledních týdnů roku 2023 nabírá na intenzitě. Co ještě nedávno vypadalo jako poloviční redukce, je nakonec stoprocentní redukcí. Tesla zatím otevřeně hovoří o Modelu 3, něco podobného se ale velmi pravděpodobně dotkne i části zbytku nabídky.

Dotační ekonomika je zlo a je smutné, že jsme se po dekádách existence na relativně volném trhu znovu dostali do situace, kdy o osudu stále většího počtu z nás rozhoduje ruka politika a razítko úředníka. Nemám problém s přerozdělováním per se - nastavit mechanismy, kdy jako společnost dokážeme pomoci lidem v momentě, kdy se dostanou do osobních problémů, je snad normální a lidské. Ale o tom dotační ekonomika není, výsledkem není to, že ti, kterým se zrovna daří líp, pomáhají (byť i nedobrovolně) těm, kteří jsou na tom zrovna hůř. Je to spíš právě naopak.

Dotace ve výsledku způsobují jen chaos a bezpráví, neboť preferují ty, kteří „si to umí zařídit”, před těmi, kteří prostě pracují a o nějaké zákulisní machinace se nestarají. V případě produktů pak obvykle protežují komplexně horší řešení, která by se jinak na trhu neprosadila sama, na úkor těch lepších. Proč vůbec něco takového chtít? Je fascinující, že jsme za 34 let zapomněli, jaké obrovské ekonomické škody dotace, cenové regulace a další formy dirigismu v naší zemi způsobily. A obávám se, že kdyby někdo zítra přišel s cenovými stropy na rohlíky, většina společnosti by jásala, aniž by si uvědomovala, že nevyhnutelným následkem bude, že o pár dnů či týdnů později nebude mít co jíst.

V této situaci naštěstí (zatím?) nejsme, sledovat přehazování peněz k elektromobilům a zase od nich „dotačními vidlemi” k tomu ale nemá daleko. A nejde nutně o evropskou libůstku, elektrická auta masivně podporují i v USA, kde se nyní stávají ještě trochu jiným nástrojem politické moci, než jakým byly dosud. Dříve tak politici „jen” podporovali rozmach oněch horších řešení, jak jsme ale nedávno psali, nyní tím uplatňují svůj vliv i v globálním smyslu slova, když rozhodují o tom, odkud má ta či ona část vozu pocházet, aby se dotace dočkala. Že jde o projev snahy oslabit hlavně Čínu, nemusíme dlouze probírat.

I když tedy politici dříve přicházeli s tím, jak na elektromobily ještě nějaké peníze hodit, aby zastavili jejich váznoucí prodeje, teď dělají pravý opak. Stačí tedy, aby používaly komponenty pocházející od „zahraničních subjektů vzbuzujících obavy“ a dotace jsou s účinností od 1. ledna 2024 omezovány či zcela rušeny. Zdálo se, že Tesly, které používá čínské baterie, to připraví o polovinu amerických dotací, tedy místo 7 500 USD tzv. federálního daňového kreditu (dnes cca 168 tisíc) dostanou jen 3 750 USD (dnes asi 84 tisíc Kč). Nakonec ale přijdou o dotaci kompletně.

Pravidla jsou zjevně tak nesrozumitelná, že ani Tesla nebyla schopna do 13. prosince 2023 odhadnout přesné následky. Až po další debatě s úřady tedy zjistila, že některé typy - zatím jmenovitě uvádí Modely 3 Long Range a RWD - přijdou o veškeré americké dotace. „Daňový kredit skončí pro Modely 3 s pohonem zadních kol a Model 3 s dlouhým dojezdem k 31. prosinci 2023 na základě aktuálního pohledu na nové pokyny IRA. Převezměte svá auta do do 31. prosince, abyste dostali plný daňový kredit,” uvádí firma na svém webu.

Americká pravidla nyní vyžadují, aby 50 % hodnoty součástí baterií bylo vyrobeno nebo smontováno v Severní Americe, a 40 % hodnoty použitých minerálů pocházelo ze Spojených států nebo ze zemí, se kterou mají USA dohodu o volném obchodu, jinak dotace částečně nebo plně padají. Řada Tesel používá baterie kompletně odebírané z Číny, která se řadí mezi „zahraniční subjekty vzbuzující obavy“, proto tyto následky.

U ostatních modelů a verzí to může být jinak, s ohledem na to, že Tesla realitu zjišťuje jen pár týdnů před koncem roku, naznačuje, jaký chaos v tomto ohledu na trhu panuje. Podobně jsou na tom i jiní výrobci - Ford má u některých vozů přijít o polovinu kreditu, GM věří, že nepřijde o nic, a VW je „opatrně optimistický”. Vivat dotace, v souvislosti se zmíněným mě nenapadá slušnější slovo než „bordel”.

Dotace na elektromobily jsou čím dál více chaotické, dokonce i v USA. Smutné. Foto: Tesla

Zdroje: Reuters, Tesla

