Test ukázal, jak dopadne, když se osobní auto v plné rychlosti srazí s těžkým tahačem před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Scania

Výrobce tahačů mohl tuto zkoušku jistě realizovat i jinak, ale když už musel rozbít svůj tahač, přidal k němu ještě jedno osobní auto. Je z toho zajímavý pohled na výsledek nerovného boje.

Automobilový elektrický vlak je rozjetý a nezdá se, že by hodlal zpomalit. Někteří výrobci do něj navíc nastupují s vírou, že díky nim zlepší svou pozici na trhu. To potvrzují i slova šéfa koncernu PSA Carlose Tavarese, který sice proti elektrickým autům dlouhodobě brojí a varuje, že ne všechny současné automobilky dožijí roku 2030, současně ale věří, že značky PSA mezi oběti patřit nebudou. Takový koncern VW za elektrická auta horuje, a tak jistě též věří, že z povrchu zemského nezmizí - trhu by rád dominoval ještě výrazněji, než mu dominuje nyní.

Elektrickou cestou tedy kráčejí všechny sdružené značky, ty nákladní nevyjímaje. I Scania proto chystá elektrickou novinku s pěti až devíti lithium-iontovými bateriovými moduly, jež budou disponovat souhrnnou kapacitou až 300 kWh. Tesle Model S by to stačilo na více než 1 500 kilometrů, v případě Scanie jde o 250 km, ovšem s významně vyšší zátěží.

Dá se pochopitelně předpokládat, že do budoucna na tom i nákladní vozy budou lépe, vše záleží na dalším vývoji. Scania něco z něj odhaluje ve videu ukazující crash test zaměřený na bezpečnost bateriových modulů. Pokud jich totiž tahač skutečně používá devět, pak v rámci podlahy není dostatek místa. Některé pakety byly proto instalovány po stranách, což by však mohlo vést k havárii s tragickými následky.

Právě proto se Scania rozhodla, že obětuje jeden Volkswagen Golf, a pod vlastní střechou zorganizovala velmi blízký kontakt obou vozů. Baterie byly přitom po bočním nárazu hatchbacku z Wolfsburgu vymontovány a rozmontovány, aby Švédové zjistili, zda uspěli. To nakonec i potvrdili s tím, že ochranná struktura paketů zamezila jakémukoliv poškození a rovněž vyloučila možný vznik požáru. Speciální deformační zóny se totiž postaraly o rozložení či odklonění působících sil.

Nás ale na testu zaujaly spíše následky pro oba vozy jako takové. Zatímco Golf je po nárazu poškozen tak, že je jistě zralý na odpis, řidič Scanie by mohl leda přeleštit svou ochranu bateriových paketů. Tohle je vážně souboj Davida s Goliášem, jen s tím rozdílem, že David tentokrát dostal na frak.

Lze už jen dodat, že samotnému reálnému testu předcházela řada simulací a reálný náraz přišel jen jako potvrzení výsledků snah techniků Scanie. Ta už jen dodává, že na místě byla připravena požární hlídka pro všechny případy, nicméně zasahovat nakonec nemusela, a to ani u dodatečných dílčích testů, které byly zaměřené na tuhost jednotlivých ochranných zón bateriového modulu.

Scania poslala do boku svého elektrického tahače rozjetý Volkswagen Golf. Následky pro Golf nejsou pěkné, tahači není prakticky nic. Foto: Scania

Zdroj: Scania

