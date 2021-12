Test zjistil skutečný dojezd elektromobilů v zimních podmínkách, výsledky jsou tristní před 4 hodinami | Petr Prokopec

Že elektrickým autům zima nesvědčí, se tak nějak ví, ale jak moc na jejich použitelnost dopadne, když jsou konfrontovány se skutečnými zimními podmínkami? Přesně to vyzkoušeli Číňané, pouhá polovina udávaného dojezdu je rázem dobrý výsledek.

Proti elektromobilům nic nemáme a dokážeme si představit, že by nám některý z menších modelů sloužil pro ježdění po městě a okolí. Zvláště pokud jde o některé z českých metropolí, dá se v případě potřeby počítat i s veřejnými dobíječkami, které používání těchto aut usnadní. Nebýt tedy příliš vysokých cen, jde o zajímavou alternativu.

Jak ale pravidelně dodáváme, nejde o tak univerzálně použitelné stroje, na které jsme zvyklí dnes v případě spalovacích aut, a tak jsou pro určité podmínky či určitá využití značně nevhodné. Infrastruktura je na většině míst České republiky zcela nedostačující, pro delší cesty jsou prakticky nepoužitelné, a to se pořád bavíme o příhodných podmínkách. Jakmile okolí pokryje sníh a teploty klesnou pod bod mrazu, bude vám energie z baterií mizet tempem, jaké by se zdálo vražedné i strážcům zákona z Kobry 11.

Právě na provoz elektromobilů v zimě se zaměřili čínští kolegové, kteří otestovali hned 40 vozů s elektrickým pohonem. A šli na to patřičně metodicky - všechny odvezli do Mongolska, kde teploty tou dobou klesaly až do rozmezí mezi -15 a -20 stupňů Celsia. Je to tedy už pořádná zima, ale žádný extrém, takto bývá čas od času i u nás, nakonec v době publikace tohoto článku je za okny -6° C. Za jiných okolností by to možná byl až příliš přísný pohled na věc, ale v době, kdy politici prosazují elektromobilitu jako jediný možný pohon pro všechny od jihu Sicílie po sever Švédska, nelze mít slitování, takové vozy musí s nadhledem obsloužit všechny potřeby za všech podmínek. A skutečně to nezvládají.

Číňané v rámci testu onu čtyřicítku aut nabili na maximální kapacitu a poté ponechali stát přes noc v mrazu. Druhý den pak vyrazili do městských ulic i na dálnice, přičemž uvnitř vždy seděl řidič a spolucestující, klimatizace byla nastavena na 24 stupňů Celsia, jízdní režim na ekonomický a rekuperace brzd na maximum. Následně pak došlo na měření dojezdu a porovnání toho reálného za zimních podmínek s udávaným. A výsledky jsou skutečně tristní, neboť oproti udávaným hodnotám došlo až o téměř 70 (!) procent. A ani nejlepší vůz se nedostal daleko za hranici 40 procent. Jinými slovy - když v zimě zbude z už tak často mizerných papírových hodnot polovina, je to dobrý výsledek.

Pokud se budeme bavit o absolutních číslech, vítězem se stalo Nio EC6, které zvládlo ujet 336,9 km, což ale odpovídá jen 54,7 procentům z udávaných 615 km. Pokud pak zaměříme pozornost na procentuálního vítěze, dočkáme se opravdu nemalého překvapení - není jím Tesla Model Y či Porsche Taycan, nýbrž Wuling Hongguang Mini EV. Tedy nadmíru levný elektromobil, který je v Evropě k mání jako Dartz Freze Nikrob a jenž v reálu zvládl 103,2 km, tedy 60,7 procenta z udávaných 170 km.

Zmiňovaná Tesla je pak prvním ze známějších elektroaut, přičemž ji najdeme s 279,6 km na sedmém místě. Ve srovnání s udávaným dojezdem se tak jedná jen o 47 %, což opravdu není mnoho - v tomto ohledu je na tom lépe Audi e-tron (272,3 km a 58,56 %), VW ID.4 X (269 km a 51,73 %) či onen Taycan (226,2 km a 54,64 %). S nejhoršími výsledky pak můžeme spojit LiXiang One, který za daných podmínek ujel jen 59,3 km, tedy 31,54 procenta udávaného nájezdu, o mnoho lepší ale není ani klíčový elektrický Volkswagen, model ID.3 - ten toho se 167,3 km reálného zimního dojezdu a pouhými 38,91 % udávaného v zimě mnoho nezastane.

Výsledky všech v Evropě prodávaných modelů uvádíme v následujícím přehledu, referenční výsledky pak i v přiložené galerii.

Dojezd v Evropě prodávaných elektromobilů v zimních podmínkách dle čínského testu

(Model - Skutečný dojezd v zimě - Procento udávaného dojezdu)

Nio EC6 - 336,9 km - 54,78 %

Tesla Model Y - 279,6 km - 47,07 %

Audi e-tron - 272,3 km - 58,57 %

VW ID.4 X - 269 km - 51,73 %

Nio ES8 - 268,5 km - 46,29 %

Polestar 2 - 246,6 km - 48,16 %

Porsche Taycan - 226,2 - 54,64 %

Hongqi E-HS9 - 219,2 km - 47,65 %

Nio ES6 - 217,1 km - 50,49 %

Tesla Model 3 - 200,2 km - 42,78 %

VW ID.3 - 167,3 km - 38,91 %

Dartz Freze Nikrob - 103,2 km - 60,71 %

BMW 535Le (plug-in hybrid) - 44,4 km - 45,36 %

Honda CR-V PHEV (plug-in hybrid) - 38,1 km - 45,36 %

Nio EC6 může být osazeno bateriemi o kapacitě 70 či 100 kWh, s větším paketem je spojen udávaný dojezd 615 km. Reálně dosažených 336,9 km je nejlepším výsledkem testu, přesto jde jen o 54,78 % udávaného dojezdu. Foto: Nio



Nejdále z Tesel dojel Model Y, ze slibovaných 594 km ale v zimních podmínkách zbylo jen 279,6 km, pouze 47,07 % slibovaného. Foto: Tesla



Jiná verze Modelu 3 se ukázala být ještě větší tragédií, z avizovaných 468 km zbylo v zimě jen 200,2 km, tedy jen 42,78 % údajného dojezdu. Foto: Tesla



Ještě horší je VW ID.3, namísto 430 km zvládl jen 167,3 km, což je 38,91 % slibovaného akčního rádiu. Foto: Volkswagen



Naopak relativně dobře si vedl Wuling Hongguang Mini EV, který je v Evropě prodáván jako Dartz Freze Nikrob. S bateriemi o kapacitě 13,8 kWh sice ujel jen 103,2 km, relativně je to ale 60,71 % avizovaného. To už není o tolik méně oproti VW ID.3, vůz přitom nestojí ani 250 tisíc korun. Foto: Dartz

Zdroj: MyDrivers

Petr Prokopec

