Těžko ho zabít: Saab se má přece jen vrátit mezi živé, projekt posledního nového auta firmy má nového majitele

Nikde není psáno, že to nemůže skončit dalším fiaskem, obzvlášť v tomto případě ale chceme být optimističtí. Ještě než firma NEVS uvedla do hibernace to, co jí ze Saabu zbylo v rukou, pracovala na projektu Emily GT. Právě ten se má nakonec dočkat sériové výroby.

Švédskou automobilku Saab lze považovat za oříšek, na kterém si už mnozí vylámali zuby. Bylo jedno, pod jakou společnost během své historie spadala, roční prodeje totiž nikdy nepřesáhly metu 135 365 aut, na kterou značka vystoupala v roce 2006. I přes stanovení tohoto rekordu ovšem tehdy mateřský koncern General Motors nebyl prodejními výsledky potěšen a začal mluvit o možném prodeji. Na ten pak skutečně došlo, dokonce opakovaně, jenže ani Číňané neměli to štěstí a po utracení nemalých peněz přišli i o práva na využívání názvu a loga.

Společnost NEVS tak letos v březnu po dlouhých peripetiích oznámila, že automobilka vstoupila do jakéhosi hibernačního režimu, jinak by musela čelit bankrotu. Pouhý měsíc poté se však dostaly na veřejnost informace a snímky zrušeného projektu Emily GT, tedy nového sedanu, s nímž chtěla firma konečně dobýt svět. Nechyběly ani některé technické informace, ze kterých se ovšem asi jen málokomu roztřesou kolena - vůz by totiž dostal baterie o kapacitě 175 kWh, jenž měly vystačit na tisíc kilometrů udávaného (a tedy nereálného dojezdu).

Kolik by vůz stál v showroomech, již Číňané nezveřejnili. Pouze dodali, že v plánu byly také verze s paketem o kapacitě 105 a 140 kWh. Kromě toho by základní provedení disponující 123koňovým elektromotorem u každého kola ještě doplnila vrcholná varianta naladěná na 653 koní a 2 200 Nm. Na nic z toho ovšem nedošlo, dle NEVS chybělo k dokončení projektu zhruba rok a půl práce. A jistě také mnoho miliard, neboť i od pojízdného konceptu vede k produkčnímu modelu ještě dlouhá cesta.

Libanonský start-up EV Electra má nicméně pocit, že má vše potřebné, a že tedy uspěje tam, kde jiní selhali. Zakladatel společnosti Jihad Mohammed oznámil, že došlo na odkoupení projektu Emily GT. „Z Trollhättanu budou znovu vyjíždět auta. K akvizici jsme přistoupili i přesto, že si uvědomujeme, že je zapotřebí zafinancovat vše od vývoje až po masovou produkci. Pevně však věřím v naše zázemí a naši sílu. A stejně tak věřím, že v Trollhättanu se nachází ten nejlepší personál, jaký přivede naši vizi k životu,“ prohlásil.

Ve švédském Trollhättanu se nicméně nachází pouze centrála NEVS, navíc značná část majetku již připadla značce Polestar, která si zde udělala testovací centrum. Ač tedy Jihad Mohammed poukazuje na skandinávské kořeny, Emily GT se má vyrábět v Turecku. Něco takového v nás pochybnosti nevzbuzuje, na rozdíl od samotného start-upu. Ten totiž zatím vyrukoval s trojicí prototypů, u nichž Mohammed sliboval desetitisícikusovou výrobu do roka a do dne. Dojít na ni ovšem mělo již před třemi lety.

Aktuálně se nám ovšem nepodařilo dohledat, zda se vůbec kdy něco prodalo. Nedivili bychom se však, kdyby nikoli, neboť celá trojice byla spíše odpudivá, a to se ještě v hodnocení jejího vzhledu držíme u země. Ve srovnání s ní tak Emily GT působí jako královna krásy, což je nejspíše i důvod, proč ji Mohammed koupil. Zda jeho iniciativa dopadne lépe než... všechny předchozí, ukáže jen čas.

Emily GT sice vypadá zajímavě, ovšem kolena se nám z tohoto sedanu nepodlamují. Platí to jak o vzhledu, tak o technických parametrech. Nejsme tak přesvědčeni o životaschopnosti tohoto projektu v rukou kohokoli, ale rádi si necháme vytřít zrak. Foto: NEVS

