Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele

„Nulla tenaci invia est via,” praví od začátku existence Spykeru motto firmy. A zdá se být velmi příhodné. Slova o tom, že pro houževnaté není žádná cesta neschůdná, platí zejména pro jejího šéfa, který se o svůj sen pere do posledního dechu jako rotvajler.

včera | Petr Prokopec

Foto: Spyker Cars

„Nulla tenaci invia est via,” praví od začátku existence Spykeru motto firmy. A zdá se být velmi příhodné. Slova o tom, že pro houževnaté není žádná cesta neschůdná, platí zejména pro jejího šéfa, který se o svůj sen pere do posledního dechu jako rotvajler.

Když Victor Muller v roce 1999 spolu s Maartenem de Bruijnem přivedli znovu k životu nizozemskou značky Spyker, řada lidí oněměla úžasem. Jejich moderní prvotina C8 Spyder totiž přitahovala pohledy víc než med vosy. Pod hliníkovou karoserií byl usazen hliníkový rám, do kterého zapadl jak ruka do rukavice 4,2litrový atmosférický osmiválec Audi. Vůz tak pároval 400 koní s nízkou hmotností, zákazníci navíc mohli zvolit i manuál přenášející veškerý výkon na zadní kola. Objednávky se tak jen hrnuly a portfolio firmy rozšiřovalo.

V roce 2006 ovšem přišel první přešlap znovuzrozené značky, její krátkodobé angažmá ve Formuli 1. Dnes by to byl zlatý důl, tehdy to byla díra na peníze. Na něco takového ovšem Spyker neměl kapitál, stejně jako se o tři léta později ukázalo, že snaha převzít Saab byla taktéž velkým krajícem ke žvýkání. Pokladnice nizozemské automobilky se tím definitivně vyprázdnila, načež Muller musel v roce 2014 požádat o ochranu před věřiteli. S těmi se ale nakonec dohodl, že místo milionů Eur, které jim dlužil, splatí jen část svých závazků a bude moci pokračovat dál.

To Spykeru umožnilo, aby se ke konci roku 2015 vrátil mezi živé. Následně na březnové Ženevě představil i model C8 Preliator, tedy již třetí generaci svého prvního znovuzrozeného modelu. Jenže i když ten byl k dispozici s osmiválcem od Koenigseggu, díru do světa už neudělal. V roce 2021 tak Muller vyhlašoval bankrot podruhé, a jak se na první pohled zdálo, také definitivně. Značka totiž v daný moment neměla továrnu, personál, komponenty či nástroje. Jediné, co jí zbývalo, byly ochranné známky.

V srpnu letošního roku nicméně soudní zmocněnec Dennis Steffens oznámil, že po dlouhých legálních třenicích byla veškerá práva spojená se značkou Spyker prodána. Vypadalo to tedy, že již třetího restartu se Muller nedočká. Jenže předevčírem, tedy 14. října, automobilka na svém stále existujícím facebookovém profilu oznámila, že došlo k nové dohodě, Muller si znovu koupil práva k veškerému duševnímu vlastnictví firmy a znovu začne s výrobou aut. Tomu se říká odhodlání.

Nově se Nizozemci chtějí zaměřit jen na ručně vyráběné supersporty. Bližší detaily máme očekávat poměrně brzy, což v řadě fanoušků vzbudilo nemalá očekávání. Je ale třeba se také trochu obávat, neboť Muller není zrovna osobou s dvakrát čistým štítem. V roce 2007 byl totiž shledán vinným ze sdílení důvěrných informací, zatímco o šest let později byl prověřován kvůli krácení daní. Nakonec byl ale osvobozen, i proto se nyní může vrátit do čela firmy a zkusit to s ní... počtvrté?


Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele - 1 - Spyker C8 Preliator 2016 ilustracni foto 01Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele - 2 - Spyker C8 Preliator 2016 ilustracni foto 02Těžko ho zabít. Spyker se po všech pádech znovu vrací mezi živé, dokonce pod taktovkou původního majitele - 3 - Spyker C8 Preliator 2016 ilustracni foto 03
Poslední firemní novinkou Spykeru byl C8 Preliator, který v roce 2016 dorazil jako kupé a o rok později také jako otevřený Spyder. Zůstalo však víceméně jen u premiér. Foto: Spyker Cars

Zdroj: Spyker Cars

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

