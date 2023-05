Těžko ji zabít. Godzilla se po 14 letech na trhu vrátila v novém, čas vůz leští jako drahokam před 2 hodinami | Petr Miler

Automobilismus míří podivným směrem, když se člověk musí zamýšlet nad tím, co mu o dvě generace novější vůz může nabídnout víc. Všemi standardními měřítky by Godzilla měla být dávno po smrti, ve skutečnosti se ale teď a tady ukazuje v novém provedení pro rok 2024.

Co jste dělali v roce 2009? Je to 14 let, a tak někteří z našich čtenářů jistě ještě jezdili na bicyklu místo v autě, další prožívali rozpuk mládí místo krize středního věku a jiní v mezičase přestali existovat. Je to zkrátka hodně let, takový Apple tehdy pořád prodával jen vylepšený původní iPhone 3G, tedy druhou evoluci dnes legendárního smartphonu a Nokia s více jak 40procentním podílem na trhu stále vládla světu mobilních telefonů. Co Nissan? Ten začal prodávat tehdy převratný supersport GT-R. A světe div se, prodává ho pořád, úplně ten samý.

Respektované sportovní kupé sice už několikrát působilo dojmem, že to má spočítané, však v Evropě skončilo loni na jaře. Vypadalo to, že jde o začátek definitivního konce, neboť v USA Nissan nepředstavil verzi pro modelový rok 2022, což je obvykle znakem toho, že žádná další evoluce nepřijde. Ale víte co? Japonci nakonec přišli s lehce inovovaným provedením pro rok 2023 a nyní odhalili dokonce i rozsáhleji modernizovanou verzi pro rok 2024. Vítej zpátky, GT-R.

Slova „rozsáhleji modernizovanou” jsou na hranici přijatelnosti, protože Nissan toho na voze zase tak mnoho nezměnil. Hlavní modifikací jsou úpravy vzhledu a aerodynamiky. Nissan přepracoval přední a zadní nárazník, přidal jiné křídlo a pár dalších aerodynamických prvků, které prý snižují odpor vzduchu a zároveň zvyšují přítlak. Ve hře jinak zůstává základní verze s 565 koňmi a celkově jinam vyladěné Nismo s 600 kobylami. Pohon všech kol přes šestistupňový automat se dvěma spojkami zůstává zachován.

Známy jsou i ceny. Baťovských 120 990 dolarů (asi 2,65 milionu Kč) za základní GT-R, stejně pojatých 140 990 USD (cca 3,08 milionu) za prostřední T-Spec a nakonec 220 990 USD (4,8 milionu Kč) už nejsou tak atraktivní sumy, jako bývaly, ale pořád nejsou nezajímavé. Za 14 let existence vozu se totiž změnilo mnohé. A jen k lepšímu to vážně nebylo.

Autu se svého času začalo říkat Godzilla nejen pro jeho mocnou sílu, ale také pro jeho hmotnost a jakousi otylost. Bylo to prostě relativně velké, těžké sportovní kupé, které vyvažovalo své „tělesné nedostatky” výkonem a velmi sofistikovanou prací s nim. V testu v roce 2012 jsme z něj i proto nebyli bůhvíjak odvaření, purista se se slinami u úst koukal jinými směry. To všechno ale odnesl čas, hodně daleko. Dnes by si tentýž vůz mohl říkat Medvídek Pů a asi by se nikdo nedivil.

Evoluce nám v některých ohledech zkrátka zamrzla na mrtvém bodě, neboť GT-R je dnes s 4 690 mm o 10,4 cm kratší než takové BMW M4 xDrive Competition a s hmotností 1 785 kg (EU) je také o podstatných 81 kg lehčí než mnichovský vůz, který vlastně ani není jeho konkurentem. To je sporťák o půl ligy níž, pořád silné lidové kupé, GT-R je skutečný supersport, který je oproti M4 Competition o 62 „amerických” koní (tedy hp, v tomto článku se jich držíme místo evropských PS) slabší, navíc má horší a pomalejší automat s hydrodynamickým měničem místo progresivnější dvouspojky. Touto optikou pak ani cena nepůsobí nezajímavě - M4 xDrive u nás dnes začíná od 2 627 300 Kč, stojí prakticky stejné peníze.

Medvídek Pů, pardon Godzilla tedy s postupem času působí jako stále atraktivnější, nikoli méně atraktivní nabídka. Za 2,65 milionu dostanete stále dynamické monstrum, které lze velmi snadno upravovat na mnohem vyšší výkony, jež je menší a lehčí než tuctovější M4 xDrive. A je to ikona svého druhu, kdysi pokrokový vůz, který svým celkovým pojetím inspirací pro mnoho dalších vývojářů. Japonci na to šli svého času jinak než kdokoli jiný, opustili některé „mechanické principy”, vsadili ve velkém na elektroniku a efektivní práci s výkonem, což vozu nadělilo až pozoruhodnou dynamiku vzhledem k poměru výkonu a hmotnosti. Jeden z vývojářů sportovních VW mi kdysi řekl, že GT-R změnilo uvažování celého oddělení - nic od Japonců neokopírovali, vydali se ale podobným směrem. A třeba Golf R 7. generace je tak dobrý i proto, že pracuje se stejnými idejemi.

Nikdo od té doby nic dramaticky nového nevymyslel, hmotnost aut stoupá, devastovány jsou i jiné dříve preferované technické finesy jako ony dvouspojkové automaty. Diví se tedy někdo Nissanu, že tento vůz dál nabízí bez podstatných změn? My ne. Škoda, že v Evropě byl nepřímo zakázán evropskými normami, i tady by měl pořád co říci.

Nissan GT-R měl být dávno mrtvý, nakonec se ale i pro rok 2024 vrací na scénu v novém. Novinek není mnoho, i vylepšená původní specifikace ale působí optikou současné konkurence atraktivně, zvlášť vzhledem k ceně. Foto: Nissan

