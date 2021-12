Těžko ji zabít: Legendární Lada, která už teď měla být po smrti, se bude vyrábět i v roce 2022 před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Lada Automobile Deutschland

Statut legendy nezískáte tak, že podlehnete prvnímu náznaku krize, ale překonáte i zdánlivě nemožné. Tuto pozici dál úspěšně hájí největší verze původní Nivy - měla skončit v listopadu, pak v prosinci, nakonec to nebude ani v lednu.

Pomalu neuplyne den, aby se v některém z našich článků neobjevila slova „nedostatek” a „komponentů”, zejména pak čipů. Je to věc, která v současné době svírá celý automobilový průmysl a způsobuje problémy v řadě rovin. Zpožďují se kvůli tomu přípravy i premiéry nových modelů, počátky jejich výroby i prodejů a pochopitelně také dostupnost existujících aut. Když dnes zatoužíte po nějakém novém voze, na většinu žádaných mainstreamových modelů si počkáte přibližně rok.

Není tedy přehnané tvrdit, že tato situace většinu aut ubíjí a komplikuje život automobilkám, jejich dodavatelům i zaměstnancům všech zapojených firem. Mimo hru není ani ruský AvtoVAZ, výrobce Lad, jehož odbyt se poslední dobou propadá o desítky procent níže, protože i ten musí zastavovat výrobu. Přesto má celá situace za následek něco, co lze vnímat jako pozitivum, třebaže to chce trochu zahleděnosti do jednoho modelu.

Je jím pětidvéřová verze původní Lady Niva dnes zvaná Legend, která svého času slavně rozvrátila bodové hodnocení Němců v testu Auto Bildu. Tento vůz měl podle nedávných informací skončit ve výrobě v průběhu listopadu a už se do ní nikdy nevrátit. Výroba je podle neoficiálních informací ztrátová a model si v nabídce automobilky tak trochu překáží s novější Nivou Travel, a tak ji prostě chtěla přestat nabízet.

V tuto chvíli se vůz už vůbec neměl vyskytovat na výrobních linkách, později byl ale jeho skon odložen na konec prosince - prý kvůli tomu, že by Lada nestihla vyrobit do konce listopadu všechny plánované kusy. Lidé z obvykle dobře informovaného profilu Avtograd News na sociální síti v VKontakte ale nyní tvrdí, že automobilka změnila organizaci výroby všech Niv tak, aby se původní pětidéřové provedení mohlo vyrábět dál.

Tento do značné míry prehistorický model totiž ke své výrobě zase tolik čipů a dalších nedostupných komponentů nepotřebuje a pro automobilku je pochopitelně lepší využít personál a zařízení k výrobě „něčeho” než vůbec ničeho. V produkci pětidvéřové Nivy tak na rozdíl od mnoha modernějších typů prostě pokračovat lze. A přesně to chce Lada dělat. Zdroje ve firmě nyní hovoří o prodloužení výroby až do května 2022, tedy o další půlrok.

Inu, image nesmrtelného auta nezískáte jen tak a jednoduchost, která Nivě svým způsobem prospívá i z funkčního hlediska, jí nyní prospívá i z hlediska výroby. A pokud pětidvéřová Niva Legend přece jen definitivně skončí, minimálně ve smyslu schopnosti zesměšnit bodové hodnocení Němců má hrdého nástupce.

Tohle prezentační auto německého zastoupení Lady svého času zazářilo v testu Auto Bildu. Model jako takový měl skončit ještě v listopadu, pak se hovořilo o prosinci, nakonec má dožít nejméně května 2022. Foto: Lada Automobile Deutschland



Pětidveřová Lada Niva se v aktuálním provedení Legend modelového roku 2021 začala prodávat teprve nedávno, i v tomto ohledu dává zachování výroby smysl. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: Avtograd News@VKontakte

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.