Thajsko i v této době pořádá autosalon, uprostřed pandemie je to bizarní podívaná

/ Foto: Jorge Silva, Reuters

Zatímco většina podobných akcí byla přinejmenším do letošního podzimu zrušena, v Bangkoku tradiční autosalon uspořádali. Kvůli pandemii koronaviru se ale návštěvníci musí dívat spíše na roušky, štíty a termální kamery.

Již to vypadalo, že letos se budeme muset obejít bez autosalonů. Zrušen byl totiž ten ženevský a následně i ten newyorský. Švýcarští organizátoři navíc uvedli, že show se nebude konat ani v roce příštím a třebaže důvodů existuje více, obavy z nedostatku návštěvníků kombinované s úspornými opatřeními automobilek jsou těmi hlavními.

Trochu jinak ale smýšlí organizátoři bangkokského autosalonu, který se v těchto dnech otevřel divákům. Země totiž koronavirus zvládla s úspěchem a po dlouhou dobu nezaznamenala žádný nový případ. Zdálo se tedy, že nahnat řadu lidí pod jednu střechu by při zachování přísné hygieny nemuselo zavánět enormním rizikem. Očekávána byla tedy účast z celého světa, zvláště proto, že na dlouhou dobu mohlo jít také o show poslední.

Jak ale nejspíše již víte, stačil jeden nezodpovědný egyptský voják, který se vyhnul karanténě, a Thajsko je rázem zpět u restrikcí. Země omezila vstup zahraničních turistů, stejně jako zrušila všechny zahraniční lety. Kromě toho nejsou možné ani krátkodobé služební cesty, stejně jako státní návštěvy. Mimo to je nutná dvoutýdenní karanténa, které se nevyhnou ani diplomaté. Vlastně tak nepřekvapí, že se to na autosalonu podepsalo.

Nejde pouze o počet prodaných vstupenek, v tomto ohledu ostatně show již dopředu počítala s omezením návštěvníků kvůli zachování bezpečnosti. Řeč je i o podobě stánků, které na vstupu a výstupu mají brány měřící teploty. Ty samé najdete také u vchodu do celého areálu. Kromě toho musí lidé do svých mobilů oskenovat QR kód, díky kterému jsou v podstatě monitorování nejen na samotném autosalonu, ale i poté, co jej opustí.

Veškerý personál musí nosit masky či obličejové štíty po celou dobu konání akce, tedy od středečního 15. července až do neděle 26. července. Výstaviště je tak aktuálně vlastně jedním z nejvíce hlídaných míst v zemi, a to přesto, že s ohledem na ona omezení na něj víceméně již mají přístup pouze domácí návštěvníci a poté spíše jen lokální zástupci sedmačtyřiceti značek, kteří se show účastní.

Přiložené snímky danou atmosféru věrně vykreslují, pročež se člověk pomalu neubrání otázce, zda má vůbec smysl takový autosalon pořádat. Jakkoliv jsou totiž veškerá opatření ospravedlněna snahou o zamezení přenosu nákazy, nemůžeme se ubránit pocitu, že bychom se na takové show cítili spíše jako vězni. A proto bychom ji vlastně raději sledovali online z obýváku než naživo.

Zdroj: Reuters

