Nová pravidla EU nezdraží některá jen o hodně, ale na dvojnásobek, varuje manažer před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Renault

Že nová a nová pravidla Evropské unie auta zdražují, je jasné, ani podstatné dosavadní posuny ale nejsou ničím ve srovnání s tím, co přijde. V některých třídách lze očekávat zvýšení cen až o 100 procent.

Evropská unie se v posledních letech rozhodla, že proti klimatickým změnám bude bojovat hlavně s pomocí automobilové dopravy. Trnem v oku politiků se staly v prvé řadě spalovací motory, které mají být nahrazeny těmi elektrickými. Než se tak ovšem stane, měly by být pomalu čistší než lilie. Tím sice zmizí důvod, proč by vlastně následně měly zamířit do důchodu, ovšem hledat logiku v Bruselu je nejspíše těžší než prát se s větrnými mlýny.

Snad ještě více to dokládají slova šéfa Renaultu. Luca de Meo totiž říká, že kvůli zavedení velmi přísné normy Euro 7 dojde především ke zdražení menších aut. Něco takového zmiňoval už v minulosti, hovořil ale o výrazném zdražení, které z trhu spoustu modelů zcela vytlačí. Nyní je v jistém smyslu ještě pesimističtější - cena mini aut a malých vozů by se mohla vyšvihnout až na dvojnásobek současných hodnot.

To pochopitelně povede k redukci zájmu o ně, problémem ovšem v té chvíli zůstává skutečnost, že malá městská auta se do současného světa hodí úplně nejvíce. Jak proto, že jsou s nimi spojené nižší nároky na parkování, tak kvůli nižší hmotnosti a fyzické velikosti, která vyžaduje méně výkonu a následně vede k logicky nízké spotřebě, ať už čehokoli.

Realita ale není tím, čím by se Brusel zabýval. Sleduje zřejmě jiné cíle, které nakonec vedou De Mea k přesvědčení, že malá městská auta z trhu nezmizí. Jen u nich dojde na elektrifikaci, protože „ceny baterií dle naší zkušenosti klesají o 10 procent ročně. A malá elektrická auta potřebují menší baterie, takže jsou ve výsledku levnější než rodinná SUV. A zatímco cena elektromobilů klesá, cena spalovacích aut roste. Přičemž se blíží moment, kdy se tyto dvě křivky protnou.“

Iluze, že elektromobily budou jednou tak dostupné, jako dnes auta se spalovacími motory, je lichá, pokud ale ty druhé zmíněné vozy uměle zdražíte klidně o 100 procent, ceny se srovnat pochopitelně nohou. Dle šéfa Renaultu to budou v prvé řadě malé vozy, které zdraží až na tu úroveň, kdy začne být lepší kupovat místo spalovacích jednotek ty elektrické. Otázkou ovšem je, kdo si pak takové auto třeba za 500 tisíc Kč koupí.

Pokud by přitom europolitici skutečně toužili po čistším ovzduší, spíše než cokoliv jiného tlačí výrobce právě do malých aut. Tedy takových, která jsou malá, lehká a úsporná. Navíc jejich nižší hmotnost vede i k nižšímu opotřebení brzd a pneumatik, což se taktéž pozitivně projevuje na životním prostředí. Jenže v Bruselu momentálně nevládne hlas rozumu, nýbrž právě snaha prosadit elektrická auta za každou cenu.

Malá městská auta tak budou zdražovat na neúnosnou úroveň, i proto, že osazené musí být filtry zahrnujícími platinu, rhodium a další vzácné kovy - u auta za miliony to není tak velká položka, u auta za 200 nebo 300 tisíc je to spousta peněz. O vzácné kovy se nicméně výrobci perou i ve spojení s elektromobilitou, stěží si tak dokážeme představit, že by došlo na výraznější poklesy cen. S branží tak zůstává zachována jen jedna neochvějná jistota, a to ta skutečnost, že každé nové auto, které si půjdete koupit, bude o poznání dražší než to předchozí, aniž by pro zákazníka nutně nabízelo cokoli navíc.

Renault zjevně počítá s tím, že příští městská auta budou elektrická, tedy drahá. Foto: Renault



Srovnatelné modely se spalovacími motory ovšem levnější nebudou, tlak na nižší emise ze strany EU je má zdražit až na dvojnásobek současných cen. Foto: Renault

Zdroj: Autocar

Petr Prokopec