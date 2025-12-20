To nevymyslíte: Ford, který před dvěma roky zuřivě odmítal zpoždění zákazu spalovacích motorů, teď volá po zrušení zákazu spalovacích motorů
Petr MilerTak firma změnila názor? Ale houby, chce se říci žoviálně. Je to dokonce úplně ten samý člověk, úplně ta samá žena, která ve stejné diskuzi zastává pokaždé opačný názor o pouhé dva roky později. Co za lidi se to ujalo kormidla řízení automobilových firem?
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
To nevymyslíte: Ford, který před dvěma roky zuřivě odmítal zpoždění zákazu spalovacích motorů, teď volá po zrušení zákazu spalovacích motorů
20.12.2025 | Petr Miler
Tak firma změnila názor? Ale houby, chce se říci žoviálně. Je to dokonce úplně ten samý člověk, úplně ta samá žena, která ve stejné diskuzi zastává pokaždé opačný názor o pouhé dva roky později. Co za lidi se to ujalo kormidla řízení automobilových firem?
Možná to tak z některých mých článků nevypadá, ale obecně vzato jsem uctivý člověk, který nedělá rychlé soudy a na každém se vždy snaží najít to lepší. I když tedy někdo udělá něco špatného, něco chybného, něco zdánlivě nepochopitelného, snažím se vnímat širší kontext, vžít se do jeho kůže, vidět všemožné na první pohled neviditelné faktory od okolností nastalé situace po tlaky okolí a mít pro něj pochopení.
Je snadné házet kamenem, ale v každé podobné situaci si musíme říci, zda bychom sami opravdu jednali jinak. A nemyslím ten první soud, při kterém se každý vidí jako hybrid Mirka Dušína a Supermana, ale ten druhý, promyšlenější, který vnímá výše zmíněné. Neříkám, že je cokoli z dále zmíněného v pořádku, ale i krást, ubližovat nebo dokonce zabíjet se dá za okolností, které to činí alespoň trochu pochopitelným, co to alespoň nějak omlouvá. Jste si například jisti, že byste nevztáhli ruku na někoho, kdo by vás krutě zradil z pozice údajného přítele a narušil například vztah s vaší manželkou po letech harmonického rodinného života? Já ne, jsou to situace, na které nikdo není předem připraven, ve kterých nikdo není schopen stoprocentně predikovat svou reakci.
Proto také 30krát vážím slova, než se začnu pouštět do někoho z manažerů automobilových firem za jejich jednání v posledních letech, protože to nemají snadné. Přesto na adresu některých z nich říkám: Klauni. Jsou to mnohdy nekompetentní lidé bez špetky zábran ohnout páteř libovolným možným směrem výměnou za svůj aktuální či krátkodobý prospěch. A jsem si zatraceně jistý, že takhle bych se nikdy nezachoval, neboť bych se na sebe ani nemohl podívat večer do zrcadla.
Přeborníci jsou na to u Fordu, kde ryba těžce smrdí od hlavy. Co aktuálně předvádí jeho šéf Jim Farley, který nemá problém říkat a dělat cokoli, co zrovna někomu lichotí a klidně obojí najednou v protichůdném gardu, bere dech. Má ale ty nejlepší žáky, neboť to, čeho se dopustila jeho podřízená, hlava britského zastoupení firmy Lisa Brankin, je ještě neuvěřitelnější.
Na tuto dámu jsme už jednou měli spadeno, když celý Ford odkopala jako firmu, která si aktivně přeje nařizování elektrických aut všem, aby na trhu uplatnila své jinak nesmyslné produkty. Stalo se to v momentě, když v Británii předchozí vláda odložila tamní zákaz prodeje spalovacích aut z roku 2030 na rok 2035, tedy sice pořád nesmyslně, ale povolila otěže. Ford byl najednou ostře proti a ústy Lisy B. hystericky oponoval jakémukoli odkládání: „Náš byznys potřebuje od britské vlády tři věci, a to ambice, závazek a konzistenci. Odklad podkopává všechny tři.“ Ford si tedy otevřeně přál, aby zákaz přišel v roce 2030.
Nakonec se dočkal, protože další vláda jej ryze dogmaticky zase vrátila do původní polohy. Takže paráda, ne? No, ne. Nyní se totiž mluví o tom, že když už i EU povolila šrouby, bylo by - slovy Top Gearu - poněkud tupé nutit jezdit všechny už za tři roky v elektrickém kupé. Ford by tedy měl být ten první, kdo bude zase proti, však zákaz v Británii platný od roku 2030 byl tak super, že se musel vrátit. Jenže není.
I když od předchozího zuřivého odmítání odložení zákazu spalovacích motorů v Británii ze strany této značky uběhly pouhé dva roky, Ford nyní chce pravý opak. A není to jen ta samá firma, její uvažování se mohlo změnit, ale dokonce ten samý člověk, Lisa Brankin. Cituje ji Autocar s tím, že nyní by Velká Británie měla zrušit.
„Po rozhodnutí EU je víc než kdy jindy jasnější, že Spojené království musí následovat tento příklad a naléhavě překlenout rozdíl mezi ambiciózními cíli a realitou trhu,” uvedla ředitelka Ford UK Lisa Brankin.
Asi není slušné říkat dámě klaun, ale co jiného než klaunství tohle je? Jak někdo může během dvou let za absolutně nezměněné trží, technické i ekonomické reality, prostě ve fakticky stejné situaci, změnit svůj postoj z „2035 je moc pozdě” na „2035 je moc brzy”? Nejprve voláme po 2030, protože jo, a pak po odkladu za 2035, protože ne? Najednou slaďujeme cíle s realitou? A proč jsme to nedělali už včera?
A co až zítra EU rozhodne o přesunu téhož nařízení na rok 2027? Vystoupí znovu Lisa B. v Autocaru a řekne, že nakonec i 2030 moc pozdě? Kdy už tito lidé pochopí, že jakékoli plánování neplánovatelného je absurdní. Absurdní. Skutečně nesmyslné, nepochopitelné, zničující pro nás i pro ně. Je třeba se orientovat podle docela jiných faktorů, které se neohýbají jako proutek ve větru - přání zákazníků, technických možností, ekonomických reálií... Ti, kteří to za všechna ta léta pořád nepochopili, nemají ve svých pozicích co dělat, takto zmatečně přece podobné firmy nelze řídit.
Auta jako Ford Mustang Mach-E byla obtížně prodejná před dvěma léty stejně jako dnes, ani nabídka značky se podstatně nezměnila. Ford ale jednou horuje za jejich nejdřívější nařízení, podruhé za zrušení jejich brzkého nařízení, kterého se sám domohl o pouhé dva roky zpátky. Co je tohle za strategii? Foto: Ford
Zdroje: Autocar, Autoforum.cz
Bleskovky
- Cristiano Ronaldo míří do filmu, i se svou sbírkou superaut se objeví v té nejzprofanovanější sérii
včera
- Zakázaná reklama Toyoty ukazuje, v jak absurdním světě žijeme. Co takhle nás všechny přestat vodit za ručičku?
20.12.2025
- Automobilka začala jako vánoční ozdobu prodávat model auta, které zařízla před začátkem výroby
18.12.2025
Nejčtenější články
- AUDI odhalilo své první SUV a sál ztichl, vypadá ještě víc jako mihule na kolech
23.11.2025
- Na první pohled ještě nikdo neuhodl, jakému autu patří tento interiér, zcela se vymyká dosavadním zvyklostem
23.11.2025
- Srovnejte si nové Porsche Cayenne s tím předchozím, ušlo cestu od nepřesvědčivosti k zapomenutelnosti
23.11.2025
- Řidič natočil, jak mu cestu zkřížilo stádo tisíců kusů „vysoké”. Ani nedohlédl na konec „fronty zvířat”, která chtěla přejít silnici
23.11.2025
- Počet lidí pracujících v automobilovém průmyslu v Německu padl nejníž za posledních 15 let, tolik k oné cestě k prosperitě
23.11.2025
Živá témata na fóru
- Lampárna (stěžovatelna) 12.21. 21:40 - Předseda
- BMW Divize 12.21. 21:38 - Předseda
- Dálniční známka CZ (2021 až aktuálně 2026) 12.21. 16:41 - řidičBOB
- Zimní/letní? Už máte přezuto? 12.21. 15:22 - pavproch
- Volkswagen obecne 12.21. 13:13 - řidičBOB
- Onboard videa 12.21. 13:13 - brnenska.odchytova
- Tesneni pod hlavou 12.20. 18:04 - sprusle183
- Nejlepsi silnice v Ceske republice ( + SK) 12.19. 15:53 - Truck Daškam