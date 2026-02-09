To nevymyslíte. Neziskovka kopající za elektromobily se postavila proti novým zvýhodněním EU pro malé elektromobily
Petr ProkopecLeckdo by si mohl myslet, že touto novou formou zvýhodnění podobné organizace dosahují svého, ale omyl. I když záměr EU může skutečně vést k vyšším prodejům malých elektrických aut, Transport and Environment má pocit, že současně dovolí vyšší prodeje spalovacích vozů. A ty prostě nesmí projet.
To nevymyslíte. Neziskovka kopající za elektromobily se postavila proti novým zvýhodněním EU pro malé elektromobily
včera | Petr Prokopec
Leckdo by si mohl myslet, že touto novou formou zvýhodnění podobné organizace dosahují svého, ale omyl. I když záměr EU může skutečně vést k vyšším prodejům malých elektrických aut, Transport and Environment má pocit, že současně dovolí vyšší prodeje spalovacích vozů. A ty prostě nesmí projet.
Podíl Evropy na globálních emisích CO2 je pouze 6 procent. A ty pramenící z osobní automobilové dopravy tvoří jejich tak malou část, že i kdybychom zítra spláchli všechna spalovací auta do záchodu, nestane se nic významného. A kdybychom je nahradili elektrickými modely, nestane se už vůbec nic, protože tím tyto emise pochopitelně nevynulujeme, ale nanejvýš snížíme a někdy ani to ne.
Neznamená to jistě, že se nemáme o nic snažit, celé to sebemrskačství spojené s devastací celého místního automobilového sektoru je ale naprosto zbytečné - na miskách vah nejsou jakkoli srovnatelné hodnoty. Je to skutečně zbytečné, je to jen politicky řízená šikana, jak už zjistili i ve Velké Británii, která ohýbá penězovody směrem k těm, kteří by si na normálně fungujícím trhu neškrtli.
Jedním z takových subjektů je organizace Transport & Environment (T&E), kterou si sama EU platí z našich peněz, aby přihřívala polívčičku jejím ideologickým agendám. T&E tak nepracuje na ničem jiném než očerňování spalovacího pohonu aut za každou cenu a nyní zas jednou ukázala svou posedlost a zaujatost.
Nově se tito samozvaní experti zdánlivě postavili proti EU, když otevřeně odporují snahám o založení nové kategorie aut M1E tak, jak je nyní definována. Ta totiž zvýhodňuje elektromobily s délkou do 4,2 metru tím, že pro ně definuje snazší homologační pravidla, což by mělo vést k jejich zlevnění, a tady zvýšení jejich prodejů. Sakra práce, to přece T&E chce! Tak proč je najednou proti?
To byste opravdu nevymysleli. Organizaci vadí, že součástí umělého zvýhodnění těchto aut jsou tzv. superkredity, institut známý z dřevních dob protežování elektromobilů v Evropě. V tomto případě to konkrétně znamená, že jedno malé elektrické auto bude do flotilových emisí započítáno nikoli jako jeden bezemisní vůz, ale jako 1,3 bezemisního vozu. Pokud tedy automobilky prodají tři takové malé elektromobily, je to totéž, jako kdyby prodaly čtyři větší, takže je logicky budou upřednostňovat o to víc.
Pořád se ptáte, čemu je to na škodu? Když se pořád bude prodávat víc elektrických aut než dnes? Pokud byste tak jako T&E měli po kancelářích rozeseté terče na šipky se spalovacím vozem uprostřed, pochopili byste to rychle - tohle konkrétní opatření znamená, že čím víc se prodá malých elektromobilů, tím víc (a k tomu krát 1,3) se bude moci prodat spalovacích vozů, protože i pak se výrobci s emisemi vejdou do limitů.
T&E se tak chová jako závistivý Čech, kterého nezajímá, že by mohl mít novou škodovku, když si soused koupí nové BMW. Bude ho zajímat jen to, aby soused ono BMW neměl, i kdyby náhodou on neměl anu tu Škodu. Prostě primární je, aby sousedovi chcípla ta krásná koza, pak je to v pořádku. Takto si T&E v prvé řadě přeje, aby pochcípaly spalovací vozy, a to klidně i za cenu toho, že elektromobily bude kupovat míň lidí. Jaký tohle dává rozumný smysl?
Nepřejeme si žádné ohýbání trhu, takže ani nad touto snahou EU nejásáme, je to pořád stejná pitomost namalovaná do jiných barev. Fascinující ale je, že ji neakceptují ani zaslepení vymítači spalovacího ďábla, které vážně nezajímá efekt na dostupnost elektromobilů, vymýšlí si teorie o dopadu v podobě poklesu jejich prodejů a chtějí, aby protežovaná auta nesměla měřit víc než 4,1 metru a kredit klesl na 1,2 vozu.
Co na to říct? Proboha, jděte a najděte si práci. Normální práci, za kterou vám někdo dá peníze proto, že jste pro něj udělali něco pozitivního. Ne tuto „práci”, za kterou by vám nikdo soudný nedal ani halíř, a přežíváte jen z peněz, které někdo sebral těm, proti jejichž zájmům se teď stavíte. Svět snad ještě nefungoval absurdněji, tohle musí skončit.
Auta jako chystané ID.Polo jsou organizaci Transport & Environment trnem v oku. Proč, když mají vést k širší dostupnosti elektrických aut? Protože by současně díky tzv. superkreditům dovolovala dál ve větší míře prodávat spalovací vozy, to přece nelze připustit... Foto: Volkswagen
Zdroj: Transport & Environment
