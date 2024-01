To šlo rychle. GM po tlaku zoufalých dealerů oznámil, že začne znovu prodávat auta se spalovacími hybridními motory před 9 hodinami | Petr Prokopec

Do elektrických aut nalil miliardy, reakcí trhu je ale vlažný potlesk a od dealerů zoufalé prosby o nabídnutí něčeho lepšího. Vyslyšeny byly rychle, investoři to ocenili podobně bryskním způsobem.

Elektromobilita je některými stále považována za hlavní pilíř budoucnosti automobilové dopravy. Možná tomu tak jednou bude, v tuto chvíli lze ale s jistotou říci jen tolik, že do vývoje a výroby elektrických aut byly nasypány stamiliardy. A nedá se říci, že by to něco přineslo. Vyjma Tesly z elektromobilů nikdo pořádný byznys neudělal. A čekat, že elektrický pohon skutečně spasí planetu, je snad ještě bláhovější než víra v to, že autonomní řízení v horizontu pár let zamezí všem smrtelným nehodám.

Automobilky navíc nejsou žádné charitativní spolky, jde o firmy, které mají akcionářům vydělávat, jinak by do nich své peníze nelili. Investoři po několik let zvládli přivřít obě oči nad obřími náklady spojenými hlavně s elektromobilitou, neboť z nějakého důvodu věřili, že se vše obrátí a z finančního kohoutku již nebude odkapávat, ale poteče z něj zisk plným proudem. K ničemu takovému ovšem nedošlo, místo toho začalo být v průběhu loňského roku jasné, že černé díry na peníze ani mělčí hned tak nebudou. Přirozený zájem o elektromobily je mezi lidmi velmi okrajový, jak rozumné je chtít nabízet za této situace prodávat jen ty?

Jak jsme zmínili včera, tento stav už přivedl k zoufalství dealery koncernu General Motors. Ti proto začali tlačit na jeho šéfku Mary Barra, aby změnila svou politiku. Zareagovat měla na rostoucí zájem Američanů o hybridy, tedy o ten typ aut, které se GM rozhodl ve Státech upozadit na úkor elektromobilů. Protože ale Barra znovu zopakovala svou bezmeznou víru v bateriový pohon, vlastně asi nikdo nepředpokládal, že by ledy mohly roztát. Jenže to se nakonec skutečně stalo, jak informuje CNBC.

Vůbec bychom se nedivili, kdyby se do hry vložili oni investoři, kteří jako jediní mají moc i nad osudem vedení firmy. V loňském roce totiž GM neselhal pouze v rámci elektromobility, ale také v případě autonomního řízení. Jeho divize Cruise má totiž na kontě nemalý skandál, neboť jedno z aut vláčelo sraženou ženu a nakonec na ní ještě zastavilo. V reakci na to byl pozastaven provoz všech firemních robotických taxíků. Nově pak bylo oznámeno, že na provoz této divize poteče o 1 miliardu dolarů (cca 22,94 mld. Kč) méně.

Daleko podstatnější je ovšem skutečnost, že Barra dala hybridům, které koncern nabízí především v Číně, zelenou. „Aby bylo jasno, GM dál počítá s eliminací výfukových emisí u svých osobních aut do roku 2035. Nicméně v mezičase bude ve strategických segmentech zapojena také plug-in hybridní technologie,“ uvedla šéfka kdysi největší automobilky světa. Zároveň bez dalších podrobností dodala, že kombinace spalovacího a elektrického pohonu se dočkají „vybrané“ modely.

Investorům bylo rovněž přislíbeno, že letos se dočkají větších dividend, neboť GM hodlá před vším upřednostnit zisk. Ten by měl narůst na 8 až 10 miliard dolarů (183,51 až 229,39 mld. Kč), přičemž prakticky celý jej vygenerují spalovací auta. Právě to by nakonec vírou akcionářů v elektromobilitu mohlo otřást definitivně - po letech slibů se totiž jako klíčová ukazuje být technologie, kterou již všichni odepisovali jako neperspektivní? Ani by nás nepřekvapilo, kdyby se pod Barrou začala houpat židle, pokud tedy svou rétoriku dál nezmění. Investoři totiž chtějí nejen zisk a z něj plynoucí dividendy, chtějí i rostoucí hodnotu akcií. A když trh najednou slyší na potírání elektrických plánů, budou chtít od vedení firmy právě to.

Cadillac hybridní motory má a nabízí, tohle čínská verze modelu XT6, která takovými disponuje. V USA dosud k mání nebyly, nově budou. Foto: Cadillac



Dnes je totiž jediným hybridem, který koncern GM na americkém trhu nabízí, Chevrolet Corvette E-Ray. Zrovna to ovšem není masová záležitost, tlaku dealerů a akcionářů na vedení se tak nelze divit. Foto: Chevrolet

