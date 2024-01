To šlo rychle, největší strana v Evropském parlamentu už otevřeně chce zrušit zákaz spalovacích aut v EU před 5 hodinami | Petr Miler

Je to krátce po jeho schválení podobně absurdní jako zákaz sám, ale radujme se - budou volby a politici budou aspoň chvíli myslet na to, co lidé chtějí. Že to nejsou zákazy smysluplných věcí, už zjistila i EPP.

„A tak končí naše komedie, zlo prohrává a dobro žije,” budeme si možná moci říci jednoho krásného dne. Jen si nejsme jisti, zda slova klasika nevyžadují pár úprav - z komedie zvané „přístup Evropské unie k technologiím pohonu aut” se postupně stala spíše tragédie s nepříjemnými dopady na život mnohých z nás.

Situace je přitom jednoduchá jako facka - nemůžete z pozice politika na dekády dopředu určovat technické řešení čehokoli, prostě to není rozumně možné. Nechceme opakovat stokrát omleté, ale jen si představte, že by politik v roce 2001 určoval technické řešení mobilní komunikace pro rok 2011. Zní to jako chvíle, v rámci dějin tohoto světa je to jedna velká časová „prdlačka”. Přesto - v roce 2001 byla nejprodávanějším mobilem světa Nokia 3310, cihla s hadem. V roce 2011 to byl iPhone 4S.

Už vidím, jak nějaký pokrokově smýšlející politik v roce 2001 říká: „Vidím iPhone veliký, jehož sláva hvězd se dotýká,” a nařizuje zavedení dotykových smartphonů bez klávesnice s pamětí až 64 GB a datovými přenosy HSPAP na hranici 4G. No ne, prostě ne, je to naprostá utopie, nařídil by barevného hada a poloviční cihlu, takhle to chodí. Vývoj nelze nařídit, je třeba jej nechat přirozeně proběhnout a dosáhnout těch nejlepších možných výsledků s ohledem na všechny myslitelné aspekty.

Ví to snad každé malé dítě, přesto se někdo tuto věc pokouší řídit. EU seriózně plánuje, že od roku 2035 nařídí ve všech zemích Unie prodej nových pouze elektrických aut s pár výjimkami. Jsou to ale spíš úlitby, „aby se neřeklo”, cílem je bateriový elektromobil a téměř nic jiného. Jak absurdní to je, dobře shrnul Akio Toyoda: „Technologie pohonu je něco, o čem rozhodnou zákazníci a trh, nikoli regulace nebo politická moc. Posláním Toyoty je snižovat emise CO2, ne nutně přecházet na vozidla s elektrickým pohonem.” Jak prosté.

I když jsme si zatraceně jisti, že plány EU nemohou dojít naplnění pro svou technickou a ekonomickou neuskutečnitelnost, přesto věříme, že politici udělají ještě hodně pro to, aby je nechali naživu co nejdéle. Nakonec se to ale nemusí stát, neboť... i v pekle občas mrzne.

Šéf EPP, největší „strany” (je to spíše uskupení, frakce apod.) v Evropském parlamentu Manfred Weber, k věci řekl, že chce zvrátit zákaz spalovacích motorů plánovaný na rok 2035. „Pokud se mé skupině podaří získat většinu po evropských volbách, zrušíme zákaz spalovacích motorů schválený Evropským parlamentem,” řekl Weber bez jakýchkoli vytáček. A nevystačí si tedy s dříve domluvenou výjimkou, která dovoluje prodávat spalovací motory dál, pokud budou schopné fungovat „CO2 neutrálním způsobem”, tedy se syntetickými palivy. EU ostatně předem stanovila, že v roce 2026 dojde k revizi zavedených plánů, čehož chce Weber využít „k nápravě tohoto rozhodnutí rudých a zelených, které vede k masivním konkurenčním nevýhodám pro EU“.

EPP se už dříve stavěla proti zákazu spalovacích motorů a kritizovala „ideologii zákazů” Evropské komise. Expert uskupení na tuto problematiku Jens Gieseke dlouhodobě varuje před rozhodnutím zakázat auta se spalovacím motorem a předpovídá příchod „druhé Kuby”, kdy si lidé raději budou nechávat stará auta s vyhovující technologií, než aby přešli na jimi nevyžádané, značně omezující řešení.

Weber s kolegy tedy stojí o „technologicky otevřený” přístup a zamezit EU „výběru konkrétních technologií”, jako jsou právě elektrická vozidla. EPP nyní výslovně říká, že chce tuto záležitost „revidovat co nejdříve”, takže možná ještě dříve než za dva roky. Návrat zdravého rozumu? Raději si neděláme iluze, letošní volby do Evropského parlamentu ale možná skutečně mohou něco změnit.

Předseda EPP má program, zrušit zákaz spalovacích motorů v EU. Snad ještě před volbami nevypadne z okna... Foto: Manfred Weber, tiskové materiály

Petr Miler

