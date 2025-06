To to trvalo: Audi až teď, po nespočtu fiasek a mlžení zrušilo plán zaříznout spalovací auta v roce 2033 před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Zdánlivě nekonečný ingolstadtský příběh slibování toho, co bylo slíbeno, a odvolávání toho, co bylo odvoláno, nakonec dospěl svého konce. Firma pod tíhou reality oficiálně zrušila plán přejít jen na elektrická auta, čemuž se do poslední chvíle snažila vyhnout.

Jestli něco dokonale definuje tupost řízení automobilových firem posledních let, pak to byly jakékoli plány přestat nabízet to, popř. začít nabízet jen ono za 5, 10 nebo 15 let. Od začátku jsme říkali, že budou zrušeny buď těmi, kteří s nimi přišli, nebo to budou jiní, jež přijdou na jejich místa, kdo to udělá za ně. Takhle se prostě podnikat nedá, a to ani v prostředí, které tržní hospodářství připomíná už jen velmi vzdáleně. Také v tom totiž nakonec někdo musí váš produkt koupit. A pokud to neudělá, nezbude vám než nabídnout jiný.

Je fascinující, že si tohle nikdo z manažerů automobilek, kteří takto smýšleli, svého času neuvědomil. Fascinující. Naopak bez překvapení je, že dnes jeden výrobce aut za druhým přichází s tím, že přes takový nápad dělají tlustou červenou čáru. A poslední automobilka v řadě je opravdu pikantním přídavkem. Teď už to totiž udělalo i Audi.

Máte pocit, že to udělalo dávno? Vlastně máte pravdu, takové zdání se podle nás naprosto neschopný šéf firmy roky pokoušel vyvolat. Zvolil cestu, kterou zastínil i pověstného krále Šalamouna, vlastně překonal i jeho „kolegyni” Koloběžku první. Plány totiž zrušil a nezrušil, rušil i nerušil, nakonec mu to ale nikdo nebaštil, a tak musel udělat ráznější krok.

Nepřeháníme ani trochu, Gernot Döllner už v roce 2023 s elektrickými plány začal brzdit, pak ale zřejmě dostal pár políčků od spolku přátel Grety T., a tak vše zase přehodnotil. Ovšem rovnou dodal, že to může udělat znovu. Jakmile bolest z onoho výprasku přešla, otočil zase a řekl, že značka je „flexibilní”. Jenže to znovu jen řekl do větru, oficiálně se nic nezměnilo ani letos v únoru, kdy se začalo mluvit o tom, že VW i Audi své plány odpískaly pěkně potichu. Tehdy jsme u obou značek výslovně ověřovali, zda předchozí plány platí - oficiálně ano, platily. A platily až doteď.

Nevíme tedy, co udělal VW, ale Audi pod tíhou mizerných výsledků nezbylo než udělat konečně rozhodný krok. Trvalo mu to dva roky, ale je to tady - jak informuje Autocar, plán zaříznout spalovací auta v roce 2033 byl oficiálně zrušen, neboť s těmi elektrickými se značce zoufale nedaří.

Považte, že třeba vlajkového elektrického e-tronu GT automobilka letos v Evropě prodala pouhých 668 kusů, a jde tak o její jasně nejhůř prodávaný model. Míru sešupu oproti loňským 1 298 prodejům za stejné období už si dopočítáte. Zákazníci Audi prostě o elektrická auta nestojí a jsme docela zvědavi, jak velké fiasko se vyklube třeba z elektrické A6 e-tron, která se vydává do třídy, v níž budou elektromobily velmi obtížně konkurenceschopné z podstaty.

Až tak moc se musely věci pokazit, aby Döllner vytáhl bílou vlajku a nesmyslný záměr definitivně odvolal. Aby zůstal sám sebou, neopomněl říci, že to „nebyl on, kdo oznámil datum ukončení”, toto rozhodnutí padlo ještě za předchozího vedení. Má pravdu, jen jaksi zapomněl dodat, že že jej sám v mezičase tisíckrát radostně potvrdil (a asi pětsetkrát ne, abychom byli fér). Nyní říká, že celý záměr definitivně zrušil a „věří ve flexibilitu“, která se bude týkat i ostrých modelů RS.

„Rozhodli jsme se prodloužit výrobu (spalovacích aut - pozn. red.) i za data ukončení oznámených v minulosti,” řekl dále Gernot D. Jiné pochybné plány ale zůstávají platné. Audi tak opustí všechny nižší segmenty a jejich nejmenším a nejdostupnějším modelem zůstane čerstvě nové SUV Q3 s cenou od 1,1 milionu Kč. Výše postavené modely větší čistka nezasáhne, situace okolo modelu A3 je poněkud nejasná. V tuto chvíli ale Audi zřejmě stále počítá s tím, že přijde s novou generací jen s elektrickým pohonem, což ale předem nevypadá jako recept na úspěch.

Podobně je tomu v případě sportovních modelů jako TT a R8. Konkrétní plány na jejich návrat firma nemá, podle Döllnera ale Audi „přemýšlí o všem” a máme se nechat překvapit. Na přímou otázku, zda automobilka plánuje rozšiřovat nabídku v těchto sférách, šéf značky řekl: „V těchto oblastech je pro Audi prostor. Vyhodnocujeme různé možnosti, ale je ještě příliš brzy o tom mluvit.”

Tak či onak to vypadá, že Audi po pár letech přišlo na to, že budoucnost je stejně nevyzpytatelná, jako byla kdykoli v minulosti, a s razantními plány to není radno přehánět. Takže... Gratulujeme? Nakonec je to vítězství zdravého rozumu a srovnání záměrů s našimi očekáváními, takže můžeme být rádi. Jen opravdu nechápeme, proč se musely odehrát všechny ty absurdity, které se odehrály mezi ohlášením a zrušením oněch nesmyslných záměrů.

Gernot Döllner po několika letech zjistil, že ani on neví, co bude v roce 2033. „Tož to je dobré, ne?” Foto: Audi

Zdroj: Autocar

Petr Miler

