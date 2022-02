Tohle auto Číňané prodávají jen za 247 tisíc. Uveze 7 lidí, má spoustu výbavy a až 150 koní s automatem před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Nabídky čínských automobilek dokáží zaujmout poměrem výkonu a ceny, i když jde o úplné novinky. Žádné auto ale na trhu nevydrží jen pár měsíců. Když se pak podíváme na několik let prodávané modely a jejich aktuální ceny, můžeme teprve žasnout.

O čínských automobilech vás informujeme celkem pravidelně a obvykle se zaměřujeme na zajímavé novinky. Ty zpravidla dokáží zaujmout tím, co a za kolik nabízí, i když jde o zbrusu nové vozy plné nejlepší čínské techniky a moderní elektroniky, se spoustou výbavy i velmi dobrou praktickou využitelností. Zvláště ve srovnání s tím, co se dnes nabízí v Evropě, jde o úplně jiný svět - alespoň na papíře srovnatelné auto jde za velkou zdí koupit snadno za poloviční nebo i menší sumy.

Vzhledem k tomu, že nových modelů přichází na čínských trh nespočet, není divu, že nemají obvykle dlouhou životnost. Jejich úspěch může trvat rok nebo dva a pak to chce něco nového. Při procházení čínských prodejních statistik za loňský rok jsme si ale všimli přetrvávající obliby některých starších modelů, které jsou v prodeji třeba už třetím čtvrtým rokem a stejně bodují. Mezi takové patří i Baojun 730, relativně velké MPV s rozměry 4 780 mm na délku, 1 780 mm na šířku a 1 740 mm na výšku. A i rozvor náprav 2 750 mm naznačuje, že nejde o žádného prcka, je to třeba o 7 cm více než u Škody Octavia.

Tento model se s ročními prodeji stabilně drží v desetitisícových řádech, třebaže zkraje jeho éry šlo i o stovky. A není divu, že stále dokáže oslovovat spousty kupců, neboť i když to není nejnovější auto, vzhledem ke svým schopnostem je opravdu velmi, velmi levné.

V tuto chvíli je už tři roky na trhu modernizované provedení, které disponuje stále přijatelným vzhledem a uvnitř sedmi sedadly v konfiguraci 2+2+3. Za motory slouží základní jedna pětka bez turba s výkonem 77 kW (105 koní) nebo jeho opět 1,5litrová přeplňovaná alternativa nabízející až 110 kW (150 koní) výkonu a 230 Nm točivého momentu. Jejich přenos pak má na starosti buď šestistupňový manuál nebo bezestupňový automat. O dynamice se Číňané moc nezmiňují, maximálku 170 km/h ale uvádí.

Uvnitř je možné počítat s relativně svěže působícím interiérem, který disponuje imitací dřeva, modrým ambientním podsvícením a dvoubarevným čalouněním sedadel. Vůz má být vybaven i na čínské vozy nadprůměrným odhlučněním, kabina byla v době příchodu auta na trhu dokonce tou nejtišší v segmentu. Pak si jistě půjde užít i standardní audiosystém Infinity s devíti reproduktory, který pro Baojun 730 vyvinul na zakázku Harman Kardon. Ten dostanete až ve vyšších specifikacích, ovšem už základní výbava je bohatá. Z bezpečnostních prvků jde o všechny u nás obvyklé aktivní i pasivní systémy, jinak lze počítat mj. s infotainmentem s 8" dotykovým displejem, parkovacím asistentem s kamerou, kompletní elektrickou výbavou včetně elektrického víka pátých dveří, pochopitelně klimatizací, tempomatem, hliníkovými koly... Je opravdu máloco, co by tu člověku chybělo a pro co je třeba se posunout k vyšším výbavovým stupňům.

Ve finále lze zmínit pětihvězdičkové ohodnocení získané v rámci crash testů C-NCAP, jež má deklarovat minimálně solidní pasivní bezpečnost. Skrz naskrz je tedy toto čínské MPV docela zajímavým zbožím a to neznáte jeho aktuální ceny. Po pár letech na trhu si Číňané mohou dovolit jít s nimi opravdu nízko, a tak vůz začíná na pouhých 73 800 yuanech, tedy asi 247 tisících Kč. I když si ale poručíte 150koňový motor, automat a maximum výbavy včetně onoho audiosystému, LED světel, koženého čalounění a třeba i bočních airbagů pro všechny cestující, jste na 102 800 CNY. To je 344 tisíc Kč, u nás cena základní Fabie. Skutečně jiný svět.

Baojun 730 v Číně vyjde na pouhých 247 tisíc korun. Za to je možné počítat s relativně velkým MPV se sedmi sedadly v kabině a spoustou výbavy. Když si trochu připlatíte, dostanete motor 1,5 turbo, výbavy ještě víc a klidně i automat. U nás je něco takového naprosto nepředstavitelné. Foto: SAIC-GM-Wuling Automobile

Zdroje: CAAM, SAIC-GM-Wuling Automobile

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.