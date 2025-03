Tohle auto má dvakrát větší baterky než ostatní nejlepší elektromobily, přesto nedokáže ohromit skoro ničím před 4 hodinami | Petr Prokopec

Vypadá impozantně, že? A impozantní je, o tom žádná, tím ale jeho specifické přednosti končí. Jde o 4,5 tunové monstrum, které je tak velké a těžké, že ani s tak obřími baterkami nemá přesvědčivé parametry skoro v žádném ohledu. K čemu je takové auto dobré?

Pokud někdo s oblibou ukazuje nesmyslnost elektromobility v celé její nahotě, je to koncern General Motors. Ten už v roce 2020 přišel s [[0000046483 novou generací Hummeru], která se dočkala baterií o celkové kapacitě 246,8 kWh. Ty samy o sobě váží 1,3 tuny, a tak díky tomu ovšem jeho hmotnost narostla na 4 373 kg, což je něco šíleného. Značka GMC ji navíc u provedení Edition 1 spárovala se třemi elektromotory o celkovém výkonu 1 000 koní, a tak opravdu není třeba mnoho, abyste museli znovu hledat dobíjecí stojan.

Hummer EV se tak dočkal četné kritiky, a to dokonce i ze strany milovníků elektromobility, neboť mu byla vytýkána nejen nízká efektivita, ale s ohledem na onu vysokou hmotnost také nadměrné opotřebení pneumatik a brzd. Člověk by si tak řekl, že se koncern GM poučil, jenže došlo na pravý opak. Momentálně zde totiž máme další podobnou šílenost - Cadillac Escalade IQL. Ten vychází z existujícího provedení IQ, oproti němu však byl prodloužen o 10 centimetrů na celkových 5 803 milimetrů.

Rozvor vozu se již nezměnil a zůstal na 3 460 mm. Z prodloužení tak benefitují hlavně cestující ve třetí řadě, kteří mají k dispozici 932 mm pro nohy místo 820 mm u verze IQ. Zároveň narostla o 25 mm výška pro hlavy a cestujícím se dostane i trochu více soukromí díky unikátnímu koncovému sloupku. Pokud ovšem majitel zatouží spíše po převozu nákladu, může po sklopení obou zadních řad počítat s kapacitou 3 546 litrů, která vzrostla z 3 375 mm menšího sourozence.

Stejně jako ten pak i novinka dostala do vínku baterie o kapacitě 205 kWh. Tedy jen o trochu menší paket, než měl Hummer. Oproti němu je ale Escalade IQL o kus delší, načež na vahách vykazuje dokonce 4,5 tuny. A jakkoli je patrný posun v rámci efektivity, udávaný dojezd 724 km vskutku není ničím výjimečným. Řada elektromobilů totiž na danou porci dosahuje i s ekvivalentem 25litrové nádrže nafty (100 kWh), a nikoliv skoro 53liitrové (oněch 205 kWh).

Kdybychom spotřebu Cadillacu převedli na žíznivost naftových aut, jsme na nějakých 7,3 l/100 km. To je s ohledem na hmotnost, velikost a výkon IQL (o něm za malý moment) hodnota odpovídající totálně defenzivní jízdě, reálně počítejte s dvoj- až trojnásobkem. A dojezd půjde ruku v ruce s tím.

Podobné balamutění je ale součástí elektromobility a nic na něm nemění ani odpor některých států. A tak už jen dodáme, že prodloužený Escalade disponuje dvěma elektromotory o stálém výkonu 687 koní, který může být krátkodobě navýšen na 762 kobyl. Souběžně s tím narůstá i točivý moment z 834 na 1 064 Nm, s plnou silou pak IQL zrychlí na „americkou stovku“, tedy na 96,6 km/h za 4,7 sekundy. Ve všech případech jde však zatím pouze o odhad Cadillacu, který v případě maximálky ovšem mlčí.

Automobilka si za toto monstrum účtuje 132 695 dolarů, což odpovídá necelému 3,1 milionu korun. S ohledem na to, jak velké auto dostanete a na to, jak bohatá je standardní výbava, ve finále o šílenou částku nejde, byť je vyšší, než kolik si ve Státech za X5 M účtuje BMW. Stále to ovšem nic nemění na faktu, že onen dojezd - navíc udávaný a v praxi nereálný - je s ohledem na velikost baterií opravdu špatný, pročež IQL nelze s ochranou přírody spojovat ani v nejmenším.

Escalade IQL je 4,5tunové elektrické monstrum s bateriemi o kapacitě 205 kWh, na které má zvládat ujet jen 724 km. Vážně tu ještě někdo věří pohádkám aktivistů o ekologii? Foto: Cadillac

