Tohle auto mělo během pár let přejít jen na elektropohon, teď místo toho dostalo dva nové motory V8, diesel, benzin 2,7 a dál nic
Petr ProkopecTomu se říká obraz velkého vystřízlivění. Se spalovacími motory se pro tento model už vůbec nepočítalo, o osmiválce měl přijít ještě dřív. Teď se pod jeho kapotu s velkou pompou dostávají dva nové a dá se čekat, že hned tak nikam nezmizí.
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Tohle auto mělo během pár let přejít jen na elektropohon, teď místo toho dostalo dva nové motory V8, diesel, benzin 2,7 a dál nic
včera | Petr Prokopec
Tomu se říká obraz velkého vystřízlivění. Se spalovacími motory se pro tento model už vůbec nepočítalo, o osmiválce měl přijít ještě dřív. Teď se pod jeho kapotu s velkou pompou dostávají dva nové a dá se čekat, že hned tak nikam nezmizí.
O Chevroletu se v posledních měsících mluví hlavně v souvislosti se sportovní Corvette, jejíž verze ZR1 a ZR1X získávají jeden konkurenční skalp za druhým. Díky jejich úspěchu a americkým deregulacím ostatně automobilka zvažuje, že by přivedla zpátky do hry Camaro. Tahounem prodejů této automobilky je ale pochopitelně něco jiného. Pick-up Silverado totiž spolu se spřízněným modelem GMC Sierra loni dosáhl na 940 tisíc registrací, což je pro tuto dvojici nejlepší výsledek za posledních dvacet let. Nebylo by ovšem překvapivé, kdybychom se zakrátko dočkali překonání milionové bariéry a sesazení Fordu F-150 z trůnu.
Na konci letošního roku totiž Silverado dorazí v novém, jakkoli po stránce designové můžeme jde jen o drobnou evoluci. Oproti stávajícímu provedení se měnila především čelní maska, na kterou navazují nová LEDková světla. Přepracovány byly také zadní lampy, zatímco v případě boků lze počítat nejen s odlišným vzhledem litých kol, ale také trochu jiným vybráním blatníků. „Cílem bylo, aby Silverado vypadalo dramatičtěji a moderněji,“ uvedl ke změnám designový ředitel značky Phil Zak.
Uvnitř pro změnu Chevrolet zatlačil na digitální i luxusní strunu. Standardem jsou tak u všech úrovní výbavy 12,2palcový přístrojový štít a 16,3palcová obrazovka multimédií. V případě vyšších stupňů ZR2 a High Country lze ovšem počítat ještě s 11,5palcovou obrazovkou před spolujezdcem, stejně jako s head-up displejem a digitálním zpětným zrcátkem. Dál Silverado dostalo do vínku bezdrátové dobíjení hned dvou mobilních telefonů, stejně jako přepracovanou středovou konzoli Multi-Flex.
V případě zmíněného provedení ZR2 automobilka hodlá nabídnout vůbec nejlepší off-roadové vlastnosti, s jakými kdy Silverado bylo spojeno. Tato verze tedy dostala adaptivní tlumiče Multimatic DSSV, přední a zadní elektronický diferenciál, přizvednutý podvozek a 35palcové terénní pneumatiky. Pokud by to ovšem klientele ani tak nestačilo, může zvolit stupeň ZR2 Bison, který přihazuje ochranu podvozku či blatníky vyvinut společností American Expedition Vehicles.
Silverado High Country oproti tomu má zůstat spíš na zpevněném asfaltu, kde nabídne vyšší komfort. Standardně se u něj počítá s 22palcovými koly, panoramatickou střechou, dřevěnými dekory nebo čalouněním kombinujícím semiš a kůži. K dispozici pak bude v unikátních barvách karoserie, na které může odkazovat také kabina - mimo jiné i specifickými bezpečnostními pásy. Základní úroveň Custom oproti tomu dostala dvacítky, látku a plastové obložení.
Největší novinky se nicméně skrývají pod kapotou. Klientelu budou nejvíc zajímat dva nové osmiválce s 5,7- a 6,6litrovým objemem, které nahrazují dosavadní pět-trojku a šest-dvojku. Konkrétní data zatím automobilka neupřesnila, u druhého motoru se ovšem máme dočkat vůbec nejvyššího výkonu v segmentu.
Něco takového ale ve finále nebyl až tak náročný úkol, neboť konkurenční Ram 1500 a Ford F-150 mají k dispozici zhruba 400 koní. Chevrolet by však u 6,6litrové atmosféry měl mířit nad metu 500 kobyl. Vedle těchto motorů zůstane autu třílitrový turbodiesel a 2,7litrový benzinový čtyřválec, u nichž měl Chevrolet přistoupit k modernizaci. Alternativní Silverado EV, v principu jiný vůz, který měl klasické Silverado nahradit, sice zůstává v prodeji, s pouhými 11 275 prodeji za celý rok 2025 ale míří víc než kam jinam do zapomnění.
Na upřesnění dalších detailů bude třeba ještě pár měsíců počkat, stejně jako na ceny. Prodej má přitom odstartovat ještě před koncem letošního roku, ten příští by tedy opravdu mohl být rekordní. Něco takového se přitom ještě nedávno, kdy si značka malovala jen elektrickou budoucnost, zdálo být nemožné.
Modernizovaný Chevrolet Silverado se začne prodávat ještě před koncem roku. Automobilka výhledově počítala s jeho koncem, teď ale dostal dokonce dva zcela nové osmiválce, kdy ten 6,6litrový prý nabídne nejvyšší výkon v segmentu. Foto: Chevrolet
Zdroj: Chevrolet
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