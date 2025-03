Tohle auto musí být pro Volkswagen konečně hit. Pokud neuspěje s ním, už nemá z čeho brát před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Volkswagen

Němci na tomto poli zkusili štěstí s kdečím, mají téměř klasický hatchback, liftback, kombík, několik SUV, MPV, dodávku... Jsou to ale všechno větší či menší propadáky. Nyní velí k tomu, aby řada ID zamířila dolů, obáváme se ale, že s autem vzešlým z konceptu Every1 toho moc nenapraví.

„Tady máš pětistovku, musí ti vydržet na měsíc,“ informovala kdysi svého syna filmová paní Šafránková v druhém dílu populární série o českých básnících. To Štěpánka trochu vyděsilo, neboť jak následně poznamenal, „pětistovka má dneska úplně jinou hodnotu“. „Pětistovka byla vždycky pětistovka, víš co já se na ni nadřu,“ odvětila maminka, jíž syn dále kontroval s tím, že „ne že by měla menší hodnotu, ale ty věci jsou jaksi pořád dražší“. I díky tomu se následně dočkal ještě další stokoruny.

Přesunout se můžeme do současnosti a k automobilům, načež ke zmíněné pětistovce připočteme ještě tři nuly. Za půl milionu korun jste ještě před pár lety mohli koupit velký rodinný sedan či kombík typu Škody Superb nebo Fordu Mondeo. Jenže druhý zmíněný vůz již z evropských trhů zmizel, zatímco na ten první aktuálně potřebujete minimálně 935 000 Kč. Není to ale až tak překvapivé, neboť nabídka značky startuje na 400 tisících korunách, za které dostáváte Fabii s atmosférickým litrovým tříválcem naladěným na 80 koní.

Hatchback dlouhý 4 108 milimetrů bychom s přimhouřením obou očí mohli považovat za rodinný vůz, se kterým se dá zvládnout i cesta k moři. Na dálnicích se totiž rozjede až na 175 km/h, zatímco do zavazadelníku pobere 380 až 1 190 litrů nákladu. Při udávané 5,2litrové průměrné spotřebě pak s 40litrovou nádrží budete stavět po nějakých 730 kilometrech, načež k cestě z Prahy do chorvatského Dubrovníku budete potřebovat jen jednu zastávku. Tu pak vlastně zvládnete i v relativním komfortu, neboť součástí standardu je i klimatizace. A pokud vám značka Škoda nevyhovuje, můžete zamířit k mateřskému Volkswagenu, kde obdobné spřízněné Polo se stejnou technikou vychází dokonce ještě o 10 tisíc korun levněji.

Tahle auta jsou ale dnes kvůli záplavě povinných prvků relativně drahá, neboť jakýsi „bazál” je pro všechny stejný a do ceny levných aut se otiskuje nejvíc. Stačí tedy zamířit o třídu výš ke stejným značkám a můžete mít Octavii od 569 900 Kč s motorem 1,5 TSI nebo Golf za 559 900 Kč se stejnou technikou. To už jsou auta, se kterými obsloužíte opravdu úplně všechno, už základní Octavia jede až 203 km/h a 50litrovou nádrží ujede s udávanou kombinovanou spotřebou 5,2 litru benzinu na 100 km skoro 1 000 km na natankování. Na dnešní poměry je to vlastně docela terno.

Také proto opravdu nechápeme, koho chtějí Němci oslovit s chystaným základním elektromobilem ID.1, který se momentálně představil v podobě konceptu blízkému sériové verzi s označením ID.Every1. Tento vůz má totiž startovat na 20 tisících eurech, tedy na zhruba půl milionu korun. Bavíme se tedy spíš o ceně Octavie či Golfu než Fabie.

ID.Every1 ale nenabízí zdaleka tolik, v základu má výkon jen 95 koní a jeho nejvyšší rychlost bude omezena na 130 km/h. Tohle je prostě auto primárně do města, kde budete kladně vnímat i délku 3 880 mm či zavazadelník schopný pojmout 305 litrů nákladu. Kdo si ho ale koupí, pokud za něj VW bude požadovat skoro tolik peněz jako za Octavii či Golf? Tedy o násobně praktičtější a využitelnější vozy. ID.Every1 má navíc udávaný dojezd pouze 250 km, což v reálu bude znamenat nějakých 150 kilometrů, když se vše sejde. Dorazit navíc má až za dva roky, tedy v době, kdy bude zase trochu jiné konkurenci.

Tohle auto přitom pro Němce musí být konečně prodejní hit, jinak se svým elektrickým programem pohoří. Mezi modely ID nabízí už kdeco - ID.3 je víceméně hatchback, ID.4 a 5 jsou SUV, ID.7 je liftback a kombík, ID.Buzz umí být MPV nebo dodávkou... Nic z toho prodejně nefunguje, všechny tyhle modely dohromady prodejně překonává samotný Golf. Menší a levnější modely jako ID.1 nebo i ID.2 mohou pomoci, ale ruku na srdce: Přijde vám výše popsané jako spása? Nám ne. A když to s nimi nedopadne, co ještě může nabídnout? Elektrickou helikoptéru?

Pokud by produkční ID.1 stál zhruba 300 000 Kč, šlo by jistě o dobře prodejné auto. Jenže 3,88metrový hatchback bude startovat na půl milionu korun, to může fungovat leda tam, kde budou lepší alternativy uměle vytlačeny z trhu daňovou zátěží či přímými omezeními prodeje. Foto: Volkswagen

Petr Prokopec

