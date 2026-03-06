Tohle BMW je nejen pozoruhodná pevnost na kolech, připomíná i to, o co jsme v Evropě potichu přišli
Petr ProkopecNechceme říci, že to je vyloženě nenápadné auto, v běžném provozu vyspělé země ale zapadne. Je to záměr, neboť jeho prvotním posláním je chránit posádku. Zaujmout ale dokáže i motorem, který již starý kontinent v případě tohoto modelu opustil.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tohle BMW je nejen pozoruhodná pevnost na kolech, připomíná i to, o co jsme v Evropě potichu přišli
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Nechceme říci, že to je vyloženě nenápadné auto, v běžném provozu vyspělé země ale zapadne. Je to záměr, neboť jeho prvotním posláním je chránit posádku. Zaujmout ale dokáže i motorem, který již starý kontinent v případě tohoto modelu opustil.
„Možná nejzajímavější současná verze řady 7,“ sdělil mi šéfredaktor k novince kanadské společnosti Inkas. A já v první chvíli netušil, nač naráží. Vrcholná limuzína mnichovské automobilky totiž i po přidání pancíře působí jako běžné provedení tohoto modelu, což je pochopitelně záměr - jednak nechce vystupovat z řady, jednak není špatné mít na své straně moment překvapení, pokud vás někdo přece jen přepadne a nechápe, že váš život chrání víc než standardní plechová karoserie.
Kde je ale tedy ona neobvyklost? Nemalou nápovědou je výchozí bod veškeré konverze, Kanaďané totiž za základ použili variantu 760i xDrive. U minulé generace jste přitom pod tímto názvem dostali dvanáctiválcové provedení, jehož 6,6litrová jednotka se dvěma turby dávala k dobru 610 koní, tedy opravdu působivý výkon, se kterým jste se při volbě paketu M Driver's Package dostali s maximálkou až na 305 km/h. Komfortní limuzína tak bez problémů zvládala držet tempo i se supersporty.
Jenže to je bohužel minulost, a vůz z dílen Inkasu na ni smutně upozorňuje. Přičemž smutnou zprávu vysílá hlavně do Evropy, kde už si stávající provedení 760i osazené 4,4litrovým osmiválcem nekoupíte. BMW se totiž rozhodlo, že jeho vlajková loď nebude na starém kontinentu ani s jednotkami, s jakými můžete koupit níže postavenou řadu 5. Nebo třeba X5 či X6. Místo toho můžete sáhnout po třech elektrických verzích, jedné dieselové a dvou benzin-elektrických.
Nicméně varianty 750e xDrive a 760e xDrive nemají pod kapotou motor V8, místo toho spoléhají na třílitrový šestiválec, který v prvním případě produkuje 310 a ve druhém 380 kobyl. Doplněn je pak pokaždé 197koňovým elektromotorem. Celkově tak soustava nabízí 490 či 568 koní, což je nejen nestálý, ale rovněž nižší výkon, než jaký jste u dvanáctiválcové verze dříve měli pořád. Rozpohybovat ke všemu musí daleko větší hmotnost než u minulé generace (2 525 kg proti 2 255 kg).
Tedy jinými slovy, kde byly dříve k dispozici až výkonné dvanáctiválce, které měly na starosti méně kil, tam dnes najdete maximálně šestiválcového mastodonta. To je velmi smutné, zvláště když BMW vlastně k takovému rozhodnutí kromě vlastního přesvědčení naprosto nic nenutilo. Řady 7 se totiž po celém světě ročně prodá zhruba 5 tisíc kusů, v rámci Evropy by tedy nebyl problém vyšší emise pár set prodaných aut s motory V8 či V12 snadno vykompenzovat.
Jenže dvanáctiválec je ze hry úplně, osmiválec si pak mohou koupit jen na druhé straně Atlantiku. A Inkas to nyní ukázal v plné nahotě. Jeho pancéřované provedení je tak skutečně z evropského úhlu pohledu nadmíru zajímavou novinkou, i když po přidané hmotnosti může být ve finále pomalejší než plug-in hybridní šestiválce. Přesný počet kil zmíněn nebyl, Kanaďané však uvedli, že vůz nabízí balistickou ochranu BR6, pročež odolá i samopalu AK-47 či dokonce výbušninám.
Neprůstřelná jsou samozřejmě i okna, zatímco pneumatiky typu runflat umožní útěk z místa činu i po několika zásazích. Inkas navíc dodal pancíř i palivové nádrži, stejně jako se zasadil o vyšší ochranu baterie a řídicí jednotky. Takový je navíc jen standard, za další příplatek si klientela může nechat obehnat pancířem i motorový prostor, zvolit požární systém, únikový východ skrze střechu, systém nočního vidění, zásobníky s čerstvým vzduchem či dokonce neprůstřelné nárazníky.
Výkon osmiválcového ústrojí pak zůstává na 544 koních, byť je spojen s onou vyšší hmotností. Té byl nicméně přizpůsoben podvozek, stejně jako brzdy. Cenu pak Inkas sdělí jen samotným majitelům, neboť výše částky by mohla naznačit, co se může skrývat pod povrchem a nač se tedy útočníci mohou připravit. Standardní osmiválcová 760i ovšem v Kanadě vychází na 153 900 CAD, tedy na 2,4 milionu korun, což vám v Evropě nestačí ani na základní dieselovou verzi.
Chcete aspoň osmiválcové BMW řady 7? Máte smůlu, v Evropě už ani to v nabídce není. To z pancéřované verze kanadské firmy Inkas činí zajímavou nabídku, jakkoli je jisté, že vyšší hmotnost vedla ke zhoršení dynamiky. Foto: Inkas, tiskové materiály
Zdroj: Inkas
Bleskovky
- Ironie osudu: Íránského vůdce pomohl zabít systém, kterým státy samy šmírují řidiče a potírají své odpůrce
4.3.2026
- Policie se pokusila otočit na střechu auto řidiče, který jen nepatrně vyšší rychlostí v nouzi vezl vlastní dítě do nemocnice
3.3.2026
- Richard Hammond k 20. výročí své skoro smrtelné havárie podráždil štěstěnu testem 3000koňového čínského vyzyvatele Ferrari
27.2.2026
Nové na MotoForum.cz
- Motosalon Brno 2026: vstupné, program a důležité informace 4.3.2026
- Marc Márquez nominován na cenu Laureus pro světového sportovce roku 2026 3.3.2026
- Závod Moto2 v Buriramu: Těžké havárie a Lunettovo zranění 3.3.2026
- KTM 390 Adventure R: dobrodružný jednoválec 3.3.2026
- Proč Marcu Márquezovi „explodovala“ zadní pneumatika? 1.3.2026
Nejnovější články
- Korejci už někde vyřazují své elektromobily z nabídky, jejich prodeje se propadly až k nule
před 4 hodinami
- Tohle BMW je nejen pozoruhodná pevnost na kolech, připomíná i to, o co jsme v Evropě potichu přišli
před 6 hodinami
- Manažeři už dvou automobilek říkají, že plug-in hybridy jsou „fejk” a „to nejhorší”. Najednou...
před 7 hodinami
- O tento McLaren F1 se klienti prali dřív, než byl vyroben, i když fakticky nevybočuje. Teď je na prodej a čeká se další mela
před 9 hodinami
- Lamborghini bylo aktivisty nominováno na „ekologickou lež roku” a my nevíme, komu se smát jako prvnímu
před 10 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva