Tohle by mohlo být hezké čínské auto, je to ale bohužel nové Audi A6 sedan i se svou lacinou plastovou kabinou

Číňané prodávají podobná auta za 390 tisíc Kč, a tak jim leccos odpustíte. Audi chce za novou A6 nejméně 1,39 milionu Kč, kdy stěží budete akceptovat věci jako laciné plastové výlisky. Nejen těch je nová A6 plná, i jako sedan.

V roce 2020 se věhlasný automobilový designér Frank Stephenson vyjádřil k podobě moderních aut. A pochvalná slova to už tehdy nebyla, místo toho soudobou produkci strhal. Uvedl totiž, že výrobci začali až příliš tlačit na pilu, neboť se víc než co jiného snaží šokovat. Taková auta ale dle něj „nedokážou zcela ohromit všech pět vašich smyslů, nepropadnete jim celým svým srdcem“. A jedním z důvodů ztráty nadčasovosti je i fakt, že designéři odložili tužku a papír a místo toho přesedlali na počítačové programy.

Něco takového je na jednu stranu nevyhnutelnou součástí evoluce, jenže stejně jako třeba oheň by takové prostředky měly být pouze vašimi sluhy, nikoli pány. Tedy jinými slovy, příslušné programy by pouze měly doplňovat designové návrhy, do kterých budou otisknuty emoce jejich tvůrců. Jenže když dnes designéři automobilek nezvládnou nakreslit auto vlastní rukou, nelze se divit stále více jednolité produkci diktované aerodynamikou a dalšími technickými aspekty.

Přesunout se můžeme k novému bezpohlavnímu sedanu, za kterým stojí Audi. To ovšem poznáte už prakticky jen dle loga na přídi a zádi, které kupodivu přestalo být ploché a očividně beztvaré. Tím ale plusy pomalu končí - dejte si přes něj prst nebo jej zakryjte třeba emblémem Fordu či znakem některé z čínských novinek a rázem novinku bez problémů zařadíte do portfolia téměř jakéhokoli výrobce. A jakmile se váš zrak kromě přídě zaměří zčásti i na bok, nejspíše budete tento vůz spojovat už jen s onou čínskou produkcí. Vzadu pak dělená světla odkazují spíše na extravaganci Francouzů, jmenovitě pak Renaultu.

Tím nechceme říci, že je nové Audi A6 ošklivé. Jen je zkrátka nesvé a zaměnitelné, a to o kvůli podřízení designu spotřebě. Výrobci se tedy snaží co nejvíce snížit koeficient odporu vzduchu (zde na Cd 0,23, což je samozřejmě sympatické číslo), s čímž jim ony softwary snadno pomáhají. Jenže kvůli tomu téměř všichni míří podobným směrem. A jak je patrné z oněch světel, na odlišení už nedochází ani v detailech. Takovým způsobem si ale loajalitu u zákazníků nevybudujete ani náhodou, lidé budou najednou hledat mezi obdobnými produkty ty nejlevnější. A tady Audi nemá čím zaujmout.

Je navíc třeba dodat, že Audi svého času bylo nastavenou laťkou v oblasti interiérů. Jenže s příchodem škrtů, které automobilka ani nepopírá a přiznává, že to s nimi přehnala, si na kabiny čtyř kruhů stěžuje stále více majitelů, kteří byli po dekády zvyklí na něco jiného než tvrdé plasty, laciné náhražky metalických detailů či umělou kůži. To ale znamená, že automobilka může na ohromení všech vašich smyslů hned od počátku zapomenout. Vlastně tak jen stačí, aby publiku někdo zamával před očima lepší nabídku, a to se hned bude pakovat.

Na prodeje jsme tedy velmi zvědavi, neboť hlavně ona kritika láce v interiérech již v řadě lidí vzbudila nemalé pochybnosti. K Audi tak už nemusí zamířit ani ze setrvačnosti. Zvláště když je ve srovnání s minulostí mnoho nového lepšího opravdu nečeká. Platforma PPC je totiž evoluční verzí předchozí architektury MLB, dvoulitrový čtyřválec a třílitrový šestiválec jste si pak taktéž mohli koupit dříve. První zmíněná jednotka navíc nabízela i vyšší výkon (245 koní vs. 204 koní).

Je pak sice hezké, že u třílitru lze počítat s 367 koňmi, jenže to je pouze malý klad, který nezvládá vyvážit řadu negativ. Třeba vcelku malý zavazadelník, neboť při kapacitě 492 litrů zaostává A6 jak za BMW řady 5, tak za Mercedesem třídy E. Audi pak sice zmiňuje, že odhlučnění kabiny se oproti minulé generaci zlepšilo o 30 procent a uvnitř je možné najít 11,9palcový digitální kokpit, 14,5palcovou obrazovku multimédií či 10,9palcový displej před spolujezdcem, to má ale dnes každý. Vlastně je to přesně naopak - tohle není žádná argument, displejů je dnes v každém autě milion, chybí kvalita, špičkové materiály, bezvadné zpracování. Tohle už nová Audi nemají, smějí se jim už i němečtí novináři.

Suma sumárum tak Audi A6 ztuctovatělo, což jeho tah na branku učiní mnohem náročnějším. Prodej přitom odstartuje v létě a na německém trhu vůz startuje na 55 500 Eurech, tedy na 1,39 milionu korun. Být u toho maximální ohromení a špičkové provedení, objednávky budou skákat jedna za druhou. Tady se ale bavíme o ceně rozpačitého základu. Diví se někdo, že nejkladněji hodnocením komentářem nad prachbídným představením nové S5 je: „Jsme skutečně ztraceni. Tradiční německý automobilový průmysl ničí sám sebe?” My ne, bohužel ne.

Nechceme tvrdit, že nový sedan A6 je ošklivým nebo špatným vozem. Jen zkrátka nemá jak zaujmout, kolena se vám nepodlomí ani při pohledu na exteriér, ani při ohmatání kabiny, ani po sešlápnutí plynového pedálu. A stojí 1,39 milionu korun v základu. Kdo si tohle s nadšením koupí? Foto: Audi

