Tohle by dnes byla nová Lada Niva. Kdyby nepřišla válka
před 10 hodinami | Petr Miler
Dá se na to koukat nespočtem optik, ty výchozí jsou ale nakonec dvě. Nová Niva není, což je škoda. Ta původní ale díky tomu znovu přežila svou smrt a v prodeji se dožije padesátin, což z ní udělá ještě větší legendu, než jakou je dnes.
Když Lada začala 5. dubna roku 1977 vyrábět tehdy přelomovou Nivu, nikdo jistě nepřemýšlel o tom, že by ve stejné podobě zůstala v prodeji byť jen o dekádu nebo dekádu a půl později. Auto se prakticky okamžitě stalo hitem a dlouho bylo nejprodávanějším vozem s (tehdy neobvyklým, nutno dodat) pohonem 4x4 v celé Evropě.
Příběh jakéhosi Mercedesu G východu (ten se ovšem začal vyrábět až o dva roky později) tak volal po pokračování v podobě dalších a dalších generací, které mohly z tehdejšího Sovětského svazu udělat automobilovou velmoc svého druhu. K ničemu takovému ale nakonec nikdy nedošlo a původní Niva plnohodnotného nástupce nedostala dodnes.
Nejprve to byl prohlubující se úpadek SSSR, který nechal až do přelomu 80. a 90. ve výrobě původní provedení, následně ekonomická slabost samotného Ruska, která jakékoli plány na nástupce zhatila. Později se VAZ resp. AvtoVAZ dal do holportu s koncernem General Motors, aby dal za vznik nové generaci, která si říkala Chevrolet Niva, jenže vůz, který dnes sama Lada prodává jako Nivu Travel, nebyl úplně to samé jako původní provedení. A tak v prodeji zůstaly souběžně.
Nakonec byl právě návrat novější Nivy do jejích spárů motivem k tomu, se Lada odhodlala tnout do živého, původnímu modelu (dnes Niva Legend) nalajnovat cestu do záhuby a ve spolupráci s Renaultem přichystat úplně nové auto. Ale co se nestalo? Když byla nová Niva prakticky hotová jako zjednodušená obdoba současné Dacie Duster, přišla válka na Ukrajině, protiruské sankce, konec angažmá Renaultu v AvtoVAZu a další zmaření příchodu Nivy III.
Ta byla vyvinuta spolu s Renaultem v letech 2014 až 2022, po odchodu Renaultu ale byl celý projekt zmrazen, protože Lada dál neměla přístup k francouzským komponentům, kolem kterých byl vůz z velké části postaven. AvtoVAZ projekt oficiálně nevzdal, spustil nový s interním označením T-134, který kombinuje navrženou karoserii nové Nivy s ruskými komponenty. Jak to s ním ale dopadne, zůstává ve hvězdách.
Co nyní víme jistě, je, jak Niva III měla - a možná jednou přece jen bude - vypadat. AvtoVAZ si totiž nechal 7. května u Rospatentu registrovat vnější design vozu, který už musí být roky hotový. A dnes by byl vlastní nové Nivě, kdyby vše zase nehrálo do karet zachování té staré v prodeji. Jak už padlo, nové SUV aktuálně vznikající jako Lada T-134 má vypadat právě tak, takže to není jen „co mohlo být”, ale také „co možná jednou přece jen bude”. Stejně tak se ale může stát, že sériové auto tohoto ražení nikdy neuvidíme.
Dodejme, že model T-134 v plné velikosti byl už loni ukázána ruskému prezidentovi Putinovi během jeho lednové návštěvy Toljatti, z čehož existuje jeden záměrně zastřený snímek. Vidíme pořád to samé auto, na patentových nákresech ale působí lépe (a také víc jako Duster). Pokud se Ladě podaří překonat veškeré překážky ve vývoji, mohla by se nová Niva jako kompletně ruské auto objevit v prodeji v letech 2028 až 2029. Původní Nivě tou dobou bude už přes padesát...
Nebýt ruské invaze na Ukrajinu, tomuto autu bychom dnes říkali Lada Niva. Grafika: Rospatent, CC0 Public Domain
Takto byl projekt zmrazen a dál je vyvíjen s kódovým označením T-134, kdy výsledkem má být stejně vyhlížející auto s ruskou technikou. Foto: AvtoVAZ
Zdroje: Rospatent, AvtoVAZ
