Tohle je buducnost osobní dopravy v EU. Elektrokolo pro 5 lidí za peníze, které donedávna stačily na nové auto, gratulujeme
Petr ProkopecPokud chcete názornou ukázku toho, k čemu vede současné fungování Evropské unie, tohle je vážně výmluvný případ. Místo stále lepších aut za stále nižší ceny, čemuž se říká evoluce, tu máme kolo pro pět za cenu auta. Tomu se říká degenerace.
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Tohle je buducnost osobní dopravy v EU. Elektrokolo pro 5 lidí za peníze, které donedávna stačily na nové auto, gratulujeme
včera | Petr Prokopec
Pokud chcete názornou ukázku toho, k čemu vede současné fungování Evropské unie, tohle je vážně výmluvný případ. Místo stále lepších aut za stále nižší ceny, čemuž se říká evoluce, tu máme kolo pro pět za cenu auta. Tomu se říká degenerace.
Evropští politici se soustavně chlubí tím, kterak díky nim starý kontinent jen vzkvétá. Při pohledu na vývoj automobilové branže s tím ovšem nebudou souhlasit ani ti největší optimisté. Stačí se vrátit jen do roku 2013, kdy na trh vstupovala druhá generace Dacie Logan. Tu jste si v zahraničí mohli koupit od 5 900 Eur, zatímco na českém trhu byla počáteční cena stanovena na 159 900 Kč. Sice jste v té chvíli museli zapomenout na litá kola či klimatizaci, stále jste však měli k dispozici plnohodnotné auto, které dokázalo pět dospělých a jejich náklad odvézt na jakoukoliv vzdálenost.
Jak je na to ovšem Evropa nyní, tedy po třinácti letech tvrdých regulací a rozhodování o budoucnosti branže od zeleného stolu? Na to je asi nejlepší odpovědí novinka francouzské společnosti Galian Cycles, která se zabývá výrobou elektrických kol. Její nový model Le Formidable totiž dokáže pobrat až pět lidí. Umožňuje to inovativní rám, který vpředu disponuje košem pro dvě děti. Další dvě musí vzít zavděk zadní sedačkou, která případně pobere i druhého dospělého. A pak je tu místo pro toho, který tento kolos bude řídit. Krom něj se ale všichni musí držet toho, čeho se zrovna dá, neboť jakékoli upevnění chybí.
Le Formidable tedy nabízí mnohem menší praktičnost a bezpečnost než Logan před třinácti lety. Oproti němu pak zaostává i po stránce dynamické, neboť zájemci o toto e-kolo si mohou zvolit mezi pohonným ústrojím firem Bosch a Valeo Cycle o různém výkonu, nejvyšší rychlost je v obou případech omezena na obligátních 25 km/h.
Francouzi přitom uvádí, že v závislosti na volbě motoru se budou lišit i baterie, nicméně maximem je i u toho největšího paketu dojezd 80 km. To pochopitelně není málo, jakkoli realita se bude lišit a ovlivnit ji můžete i tím, že pořádně zaberete vlastníma nohama. Abyste si ovšem Le Formidable mohli pořídit, bude zapotřebí také zapojit ruce či hlavu, to podle toho, čím se živíte. Nové e-kolo totiž rozhodně není levné, neboť startuje na 7 tisících Eur neboli lehce nad 170 tisíci korun. Je tak dražší, než byl svého času Logan.
Pokud vám to ovšem přijde málo, Galian vám nabídne příslušenství, které vaší peněžence odlehčí ještě víc. Přikoupit si tak můžete třeba bezpečnostní popruhy pro zadní sedadlo, podobně jako třeba přední a zadní světla nebo hydraulické brzdy. Francouzské e-kolo vás tak klidně může stát i více než 200 tisíc korun, což už je suma, za kterou si dnes můžete pořídit třeba čtyři kusy ojetého Loganu. Nebo klidně i starší BMW řady 1.
Pod vedením Bruselu jsme se tedy za třináct let dostali od levných aut k drahým elektrickým kolům. Nad něčím takovým lze jen plakat, zvláště když taková Čína míří opačným směrem. Zatímco v roce 2013 řada lidí v Říši středu měla k dispozici pomalu jen ten jednostopý prostředek se šlapačkami, teď si může za oněch 200 tisíc korun vybírat ze záplavy aut. A tím myslíme skutečná auta, například tohle se i dnes prodává od 59 900 CNY, tedy 187 tisíc Kč. Není to o fous lepší než kolo pro pět?
E-kolo Le Formidable je smutný důkaz degenerace Evropy pod taktovkou EU, víc nic. Foto: Galian Cycles, tiskové materiály
Zdroj: Galian Cycles
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