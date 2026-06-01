Tohle je nejbizarnější Porsche Carrera GT, jaké jste kdy viděli. Stvořil ho slavný designér a není to jen malůvka, skutečně existuje

Pro některé to bude svatokrádež, pro jiné posun obrovské automobilové ikony na úroveň ještě větší ikony. Ať už ho ale budete vnímat jakkoli, jeho autorem je člověk, který už pár mimořádných aut navrhl, ze všech jmenujme Ferrari 599 GTB. Toto je jeho poslední dílo.

před 2 hodinami | Petr Prokopec

Foto: Miller Motorcars, tiskové materiály

Americký designér Jason Castriota odstartoval svou kariéru stáží u studia Pininfarina, kde okamžitě zaujal. Dostal tak nabídku stálého zaměstnání a italském Turíně se neflinkal. Podepsal se pod vzhled takových aut, jako je Ferrari 599 GTB Fiorano či Maserati Gran Turismo, která byla přijata velmi pozitivně. A tak se Castriota posunul na pozici šéfa zvláštních projektů, ve které třeba pro známého sběratele Jamese Glickenhause navrhnul Ferrari P4/5 či 612 Kappa.

V roce 2016 se ovšem Castriota vrátil zpátky na rodnou hroudu, neboť byl angažován Fordem, pro který navrhnul Mustang Mach-E. Ještě předtím se ovšem podepsal také pod SSC Tuatara. Poslední dobou pak pracuje ve svém vlastním studiu, přičemž velmi často přistupuje ke spolupráci se společností Miller Motorcars. Pro její klienty pak chystá podobné zakázkové vozy jako svého času u Pininfariny. Ten nejnovějším se jmenuje JC9, jehož označení odkazuje na Castriotův devátý produkční projekt.

Jakkoli ovšem toto kupé vypadá jako moderní pojení ikonického Porsche 917K, a to i díky válečným barvám petrolejářské společnosti Gulf, postaveno je na na základech o poznání modernější zuffenhausenské ikony. Základem JC9 se totiž stala Carrera GT, tedy desetiválcový supersport, jehož 5,7litrová atmosférická jednotka proslula projevem svých 612 koní, které diriguje šestistupňový manuál. A technickou stránku věci Američané neměli.

Odlišná je tedy skutečně hlavně karoserie, u které se ovšem Castriota hodně odvázal ze řetězu. Někdejší Roadster totiž dostal střechu, která je prosklená až na centrální nosník, do kterého jsou uchyceny vzhůru výklopné dveře. Designér uvádí, že inspirací mu byly i další sportovní prototypy z 60. a 80. let, nejen Porsche 917K. Nicméně zadní partie, kde je otevřený motorový prostor, mají svůj původ hlavně v závoďácích z Zuffenhausenu.

Více informací o voze ovšem chybí, společnost Miller Motorcars pouze uvedla, že vznikl u příležitosti oslav jejích 50. narozenin. Vyroben pak bude v jediném kuse pro váženého klienta, který za Castriotovo angažmá a karbonovou karoserii či sadu exkluzivních kol, která ovšem stejně jako ta originální drží centrální matice, musel zaplatit pořádný balík. Změnami pak prošel rovněž interiér, kam se nastěhovaly dvě závodní skořepiny. Dřevěná hlavice manuálu mezi nimi ale zůstala zachována.


Porsche sice nejspíše v novém díle Jasona Castrioty uvidíte, spíše než o Carrera GT, ze které reálně vychází, však budete uvažovat o 917K. Bizarnější „CGT" jsme ještě neviděli - sami posuďte, jestli je výsledek hodný zalapání po dechu v úžasu, nebo spíš mrzení ze zničené Carrery GT.

Zdroj: Miller Motorcars

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.

