Tohle je nejdražší Audi A3, jaké jste kdy viděli. Jako nové se teď prodává za 4 106 000 Kč, tak dobře se máme
Petr Miler410 600 Kč? Ne, jste vážně o řád jinde, bavíme se o víc než 4 milionech korun za aktuální vstupenku do světa Audi. Pravda, ve vrcholné specifikaci a pro trh, kde se s takovými auty mazlí jen jejich majitelé, přesto je to soda nebývalého kalibru.
Pokud si dnes chcete pořídit dobré nové Audi, vodítko k výběru toho správného modelu je jednoduché - čím je starší, tím je lepší. Německá automobilka se už nějaký ten pátek točí ve spirále zmaru a na trh pouští jedno zpackané aut za druhým. Zvolíte končící RS6? Uděláte dobře a nebudete sami, nástupce firma bez pardonu zmrví. Sáhnete po některých z posledních skladových RS4 nebo RS5 B9? Uděláte dobře, nástupce už zmrvený je. Podobné je to s dalšími modely a v případě některých ani nebudete mít dilema, protože zvolit lze jen jednu možnost.
Současné Audi A3 už je sice kompromis, zejména jeho interiér zvedá obočí až k zátylku, verze RS3 ale pořád má tu správnou techniku, kterou už znovu nedostane. Automobilka se tím netají, a tak tento týden odhalila krásný rozlučkový speciál, který pořád vyvolává touhu, jak u eReSových Audi bylo zvykem. Zejména vizuálně, ale do jisté míry i technicky vypiplané auto je tím, na které bude svět jednou vzpomínat, a Audi to ve svém sebedestruktivním cynismu ví. Proto na něj lepí cenovky, jaké na něj lepí.
Už český základ je mastnější než bramborák z poutě, když si ale pohrajete s konfigurátorem „v té správné” zemi, dostanete se ještě jinam. Ve verzi Competition Limited sice dostanete kdeco ve standardu, mj. karbon-keramické brzdy, sportovní výfuk nebo skořepinová sedadla, protože jsme ale v Německu, připlácet je pořád za co. Věci jako automatické stmívání zpětného zrcátka už je za příplatek, podobně plný parkovací asistent se zpětnou kamerou, k dispozici je také panoramatická střecha a pár dalších prvků, mezi nimi i semislicky Pirelli a fešácké barvičky.
Nejdražší zelená z prezentačních fotek v matném provedení, ta stojí víc než 100 tisíc, za necelých 100 ale můžete mít i velké klasiky - modrou Nogaro, žlutou Vegas anebo - našeho favorita - hnědou Ipanema. Podívejte se na ni, auto vypadá trochu jako Mr. Hankey alias pan Hovínko, ale z nějakého důvodu se nám kontrast mezi charakterovou ostrostí a kombinací jakési vizuální decentnosti s neobvyklostí líbí. Kola dostanete mimochodem vždy zlatá.
Když si auto takhle vyparádíte v Nizozemsku, kde si musíte připlatit i tučnou registrační daň za neurvalého benzinového žrouta dětí, dostanete se s cenou - bubny - na 168 046 Eur. To je dnes 4 106 000 Kč přesně! Takhle dobře se máme. Auto je to krásné, výjimečné a sám bych ho bral za všechny peníze světa, ale čistě racionálně: Tohle je pořád Audi A3, „vytuněný” Golf s lepším motorem. Za 4,1 mega, to je neuvěřitelné.
Audi prostě ví, co má. To je v pořádku, pikantnější a absurdnější je, že současně ví, co mít nebude, protože samo nechce. Však proč prodávat zákazníkům auta, po kterých touží a dají klidně i 4,1 milionu za vyladěnou A3, která se ovšem za 20 let snadno prodá ještě dráž, když jim můžete za podobné peníze vecpat auto, které nechtěli, a během 21 tisíc k přijdou o 2 miliony. To dá rozum, no ne? No, ne, ale co už. Nizozemsko mimochodem dostane 15 kusů hatchbacku (a 0 sedanů) ze 750 aut celkem. A něco nám říká, že se po nich jen zapráší...
Audi RS3 Competition Limited ve vrcholné specifikaci přijde v Nizozemsku na víc než 4,1 milionu Kč, vítejte v roce 2026. Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- Řidič si v běžném provozu spletl své auto s monopostem Formule 1, policie to ocenila na 5 tisíc
dnes
- U této čerpací stanice šlo koupit litr paliva za 0,24 Kč, lidé ji vzali útokem i s kanystry
včera
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
11.3.2026
Nejnovější články
- Někdo si před 23 lety koupil docela obyčejné auto za statisíce a nikdy jej ani nevybalil. Teď se prodalo skoro za 4 miliony
před 3 hodinami
- Na prodej je vrchol komunistického lidového luxusu v parádním stavu. S chromem, výkonem i luxusem je na maximu možného
před 5 hodinami
- Batterygate? Mercedes lhal zákazníkům o tom, jaké baterky montuje do svých elektromobilů, dostal pokutu 160 milionů
před 6 hodinami
- EU dokončila nové nařízení, které komplikuje prodej i koupi ojetých aut, jeho cíl je jasný
před 8 hodinami
- Honda těsně před zahájením výroby odpískala tři elektromobily. Radši odepsala 330 miliard, než aby riskovala jejich fiasko
před 9 hodinami
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva