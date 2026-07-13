Tohle je nový „služebák” Jamese Bonda, tedy toho, kdo ho doteď hrál. Jede 350 km/h se stovkou pod 2 s za zlomek ceny pomalejších Porsche
Petr ProkopecA když říkáme „služebák”, není v tom žádná nadsázka, auto skutečně dostane k dispozici pro libovolné využití, jen před kamerou už se s ním asi neobjeví. Nudit se nebude, jestli tím ovšem zláká ke koupi další zájemce, zůstává otázkou.
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Tohle je nový „služebák” Jamese Bonda, tedy toho, kdo ho doteď hrál. Jede 350 km/h se stovkou pod 2 s za zlomek ceny pomalejších Porsche
před 3 hodinami | Petr Prokopec
A když říkáme „služebák”, není v tom žádná nadsázka, auto skutečně dostane k dispozici pro libovolné využití, jen před kamerou už se s ním asi neobjeví. Nudit se nebude, jestli tím ovšem zláká ke koupi další zájemce, zůstává otázkou.
Značka Denza původně vznikla v roce 2010 jako společný projekt německého Mercedesu a čínského BYD. O čtyři léta později pak na svět přišel první model, a sice luxusní elektrický sedan EV. I když s ním ovšem bylo možné spojit až půlmilionové dotace a zájemci v Šanghaji či Šen-Čenu k němu dostávali registrační značky zdarma a bez čekání, na úspěch to nestačilo. Naopak Denza EV těžce zaostávala za očekáváním, což hlavně Němce příliš nepotěšilo. V roce 2021 tak svůj podíl zredukovali na 10 procent a před dvěma lety prodali i ten.
Dost by nás přitom zajímalo, jaké nálady asi panují ve Stuttgartu nyní, neboť Mercedes nebyl po představení svého vrcholného elektromobilu AMG GT 4-Door odměněn zrovna potleskem, auto schytává těžkou bídu ze všech stran, a to i kvůli svému vzhledu. Produkční Denza Z, která se jako koncept ukázala loni, však zrovna v tomto ohledu bude snadno sbírat plusové body. Kromě toho má na kontě také daleko vyšší výkon i lepší dynamiku. A aby toho nebylo málo, hned na úvod bude vedle kupé k mání také otevřený Spider.
Denza Z stojí na nové platformě e3 Sports Car Platform, která počítá se třemi elektromotory - jedním vpředu a dvěma vzadu. Celkově soustava produkuje 1 604 koní výkonu a 1 240 Nm točivého momentu, což je daleko víc, než nabídne onen Mercedes. I proto má kupé zvládat zrychlení na stovku za 2,25 sekundy, přičemž dosahuje nejvyšší rychlosti 300 km/h. Klientela si jej ovšem může objednat i v ostřejší verzi Racing, která sprint stahuje na 1,97 sekundy a maximálku šponuje na 350 km/h.
Číňané ovšem již oznámili, že dorazí ještě varianta Z Special Edition, která byla postavena na míru okruhům jako Nürburgring. V jejím případě byl přitom výkon soustavy zvýšen na rovných 2 000 koní, se kterými stovku zdoláte za méně než 1,7 sekundy. Denza však o tomto provedení prozradí více v nadcházejících měsících, nejspíš v souvislosti s rekordem pro elektromobily na Nordschleife. Pokud se přitom tamtéž vydá i Mercedes a bude poražen na domácí půdě, bude asi rozchodu ještě víc.
Spíš než AMG GT 4-Door, které je spíš cestovním autem, je ale Denza konkurencí pro dostupnější supersporty jako Porsche 911 Turbo S, vedle kterých je ještě levnější, i když je citelně rychlejší. Auto je zatím v Evropě k dispozici na britském trhu, kde startuje 142 900 librách, tedy 4,07 milionu korun. 911 Turbo S je s cenou od 199 500 GBP (5,7 milionu Kč) podstatně dražší, 350 km/h ale nejede (je ráda za 322 km/h) a stovku pod 2 s zdaleka neudělá (2,5 s). To se najednou Denza nejeví špatně, i když za verzi Racing s oněmi parametry si musíte ještě trochu připlatit - přijde na 172 900 GBP (4,9 milionu Kč), otevřený Spider pak startuje na 159 900 GBP (4,55 milionu Kč).
Na druhou stranu, Denza Z velmi pravděpodobně na Ringu nezvládne ani dvě kola v plném tempu. Čínský supersport si musí vystačit se 76kWh bateriemi, tedy s ekvivalentem 19,5litrové nádrže na naftu. Kupé vážící 2 230 kg s nimi má papírově zvládat na jedno nabití 409 km, zatímco u varianty Racing těžší (!) o 20 kilo je třeba počítat s 380 kilometry, zatímco 2,3tunový Spider má na kontě 399 km. Realitou při ostrém nasazení ale bude skutečně spíš desetina.
Vůz má ovšem profitovat z nové technologie FLASH Charging, která má umožnit zvýšení kapacity z 10 na 70 procent za pět minut, případně 97 procent za devět minut. Jenže tak výkonné stojany zatím nejsou záležitostí každého rohu ani v Číně, v Evropě je pak spočítáte na prstech jedné ruky. Reálně tak klientela bude muset počítat s mnohem delšími zastávkami.
O dynamiku se kromě vysokého výkonu u Denzy starají také magnetoreologické tlumiče, karbon-keramické brzdy, vektorování točivého momentu či rozvor 2 780 milimetrů, který Číňanům umožnil, aby dovnitř nainstalovali čtyři sedadla - byť ta zadní jsou poněkud stísněná. U těch předních je ale pro změnu možné počítat třeba s masážemi. Nechybí pak ani 12,8palcový centrální displej, digitální zpětné zrcátko či možnost zvolit mezi několika umělými zvuky motoru.
Jak moc je Denza Z přitažlivá, zvažte sami, zatím poslední James Bond, který dostane tohle auto neomezeně k dispozici, má ale jasno. Zbytek klientely je otázkou - sportovní elektromobily zatím nejsou oblíbené ani trochu, na druhou stranu ale obvykle nenabízí až takovou dynamiku za takovou cenu. Vytřít zrak Porsche 911 Turbo S za zlomek jeho ceny bude jistě pro některé lákavé. Je to ale pořád jen jeden trik poníka, který se rychle unaví a za pár let jej zřejmě prodáte za zlomek ceny Porsche. A to už tak lákavě nezní...
Denza Z bude nabízena jako kupé i otevřený Spider. Vedle toho může klientela sáhnout i po variantě Racing, případně si počkat na vrcholné provedení Special Edition. Poměr dynamiky a ceny láká, rychlost ale dlouho nevydrží. A hodnota vozu nejspíš také ne... Foto: Denza
Zdroj: Denza
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