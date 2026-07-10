Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu?
Petr ProkopecTohle vznikne, když jednoho z největších automobilových konstruktérů dějin necháte postavit auto podle jeho gusta. Po letech příprav je konečně hotové a chybu má leda jednu - nesmí na silnice. Tedy zatím.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu?
před 5 hodinami | Petr Prokopec
Tohle vznikne, když jednoho z největších automobilových konstruktérů dějin necháte postavit auto podle jeho gusta. Po letech příprav je konečně hotové a chybu má leda jednu - nesmí na silnice. Tedy zatím.
První polovina roku 2024 byla pro formulový tým Red Bullu velmi náročná. Prakticky ihned po utichnutí silvestrovských oslav se totiž začalo řešit nevhodné chování šéfa týmu Christiana Hornera. V květnu pak bylo oznámeno, že stáj opustí Adrian Newey. Max Verstappen si tak musel opravdu dokonale vyčistit hlavu, aby mohl na trati i nadále odevzdávat maximum. Čtvrtý titul v řadě pak sice získal, ovšem už před koncem roku bylo jasné, že rudí býci na technickou špičku ztrácí. Ostatně pohár konstruktérů už v té době vyhrál McLaren.
Pár světlých chvilek se ale i tak našlo. V červenci 2024 totiž Red Bull vytáhl svůj první produkční vůz, hypersport RB17. Ten se jako prototyp ukázal na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a jako správný zločinec letos na místo činu dorazil znovu. Tentokrát se ovšem ukáže v ostré akci, což znamená, že panství lorda Marche zaplaví ječák 4,5litrového desetiválce od Cosworthu.
Protože je RB17 okruhovým vozem, u kterého se standardně nepočítá s registračními značkami, nemusel se Red Bull držet nijak zkrátka. Atmosférický motor tak zvládá točit 15 tisíc otáček, přičemž na zadní kola posílá 1 014 koní. Spárován je s hybridním systémem, kdy elektromotor přihazuje dalších 203 kobyl. I přesto se však hmotnost podařilo udržet pod 900 kily, neboť základním stavebním materiálem byl karbon. Z toho je i monokokové šasí zajišťující mimořádnou tuhost.
Klíčová je ovšem aerodynamika, neboť autorem vozu je Adrian Newey. Jeden z nejlepších automobilových konstruktérů dějin chtěl na RB17 zužitkovat dekády svých zkušeností právě hlavně v této oblasti. RB17 tak kupříkladu disponuje bočními prahy, jaké jsou v královské motoristické disciplíně zakázané. A stejně tak se dočkal aktivního zavěšení, které monoposty nesmí používat od roku 1993. Jsme tedy opravdu zvědavi, zda dojde na srovnání se samotnými formulemi - v rukou profesionálů by totiž vůz, který vznikne v pouhých 50 kusech, mohl stanovit řadu nových okruhových rekordů.
V Goodwoodu se tak ovšem nestane, jakkoli RB17 po místní trati proženou Isack Hadjar a Juki Cunoda, tedy aktivní závodní a rezervní jezdec Red Bullu. Tým nicméně oznámil, že plný potenciál vozů „bude prozkoumán na vhodné trati později tento rok“. I přesto však návštěva festivalu bude stát za to, vůz má totiž pomoci odprezentovat i sám Newey. Jakkoli závodní stáj opustil, do vývoje RB17 je stále zapojen, což vysvětluje i drobné změny v designu oproti poslední evoluci konceptu.
Vedle nich se pak RB17 v Goodwoodu pochlubí zcela novým zbarvením, které jasněji odkazuje na výrobce energetických nápojů. Jak moc se jím nechají ovlivnit zákazníci, je otázkou - na předání prvních exemplářů má totiž dojít ještě letos. Dá se tedy předpokládat, že veškeré individualizace jsou již uzavřené. Zatím nevíme, kdo všechno bude patřit mezi jeho kupce či uživatele, něco nám ale říká, že Max Verstappen mezi nimi chybět nebude...
Red Bull RB17 se ukázal ve slušivých firemním barvách, ve kterých je k vidění také v Goodwoodu. Zamíří i na trať tamního „závodu do vrchu”. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály
Zdroj: Oracle Red Bull Racing
Bleskovky
- Slavný americký moderátor vyzkoušel Octavii, proti české automobilce neřekl křivého slova
včera
- Američané oslavili 250. výročí vyhlášení nezávislosti soubojem nejvýkonnějších aut, jaká vyrábí, hned tři se na půlmíli blíží třístovce
8.7.2026
- Pokud takhle bude skutečně vypadat Octavia po druhé modernizaci, Škoda ji asi nebude stíhat vyrábět
7.7.2026
Nové na MotoForum.cz
- Ducati Multistrada V2 S: dlouhodobý test 10:40
- Zůstane Marc Marquez králem Sachsenringu? včera 15:00
- Bude pokračovat Bulegova spanilá jízda i na Doningtonu? včera 11:00
- Harmonogram WSBK v Doningtonu 8.7.2026
- Časový program GP Německa na Sachsenringu 7.7.2026
Nejčtenější články
- Novinář se zeptal šéfa Toyoty, čeho se v případě budoucnosti aut nejvíc bojí. Řekl, že jsou to elektromobily
11.6.2026
- 3,0 TDI jako jediný motor pro novou Q7? Někteří se diví, vysvětlení Audi je ale závanem návratu smyslu pro obchodní realitu
11.6.2026
- VW asi usoudil, že každý úspěšný model je třeba aspoň trochu zmrvit nějakou tou nesmyslnou novinkou
11.6.2026
- Stará garda Hondy se chtěla zbavit neschopného šéfa firmy, nové vedení ho ale bůhvíproč podrželo
11.6.2026
- Po Ferrari naklonovalo Nissan Leaf i Mitsubishi, to už asi taková pocta není
11.6.2026
Tiskové zprávy
- Liftago Limousine je nově dostupné přímo v aplikaci
tisková zpráva
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva