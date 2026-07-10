Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu?

Tohle vznikne, když jednoho z největších automobilových konstruktérů dějin necháte postavit auto podle jeho gusta. Po letech příprav je konečně hotové a chybu má leda jednu - nesmí na silnice. Tedy zatím.

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Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu?

před 5 hodinami | Petr Prokopec

Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu?

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Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Tohle vznikne, když jednoho z největších automobilových konstruktérů dějin necháte postavit auto podle jeho gusta. Po letech příprav je konečně hotové a chybu má leda jednu - nesmí na silnice. Tedy zatím.

První polovina roku 2024 byla pro formulový tým Red Bullu velmi náročná. Prakticky ihned po utichnutí silvestrovských oslav se totiž začalo řešit nevhodné chování šéfa týmu Christiana Hornera. V květnu pak bylo oznámeno, že stáj opustí Adrian Newey. Max Verstappen si tak musel opravdu dokonale vyčistit hlavu, aby mohl na trati i nadále odevzdávat maximum. Čtvrtý titul v řadě pak sice získal, ovšem už před koncem roku bylo jasné, že rudí býci na technickou špičku ztrácí. Ostatně pohár konstruktérů už v té době vyhrál McLaren.

Pár světlých chvilek se ale i tak našlo. V červenci 2024 totiž Red Bull vytáhl svůj první produkční vůz, hypersport RB17. Ten se jako prototyp ukázal na Festivalu rychlosti v Goodwoodu a jako správný zločinec letos na místo činu dorazil znovu. Tentokrát se ovšem ukáže v ostré akci, což znamená, že panství lorda Marche zaplaví ječák 4,5litrového desetiválce od Cosworthu.

Protože je RB17 okruhovým vozem, u kterého se standardně nepočítá s registračními značkami, nemusel se Red Bull držet nijak zkrátka. Atmosférický motor tak zvládá točit 15 tisíc otáček, přičemž na zadní kola posílá 1 014 koní. Spárován je s hybridním systémem, kdy elektromotor přihazuje dalších 203 kobyl. I přesto se však hmotnost podařilo udržet pod 900 kily, neboť základním stavebním materiálem byl karbon. Z toho je i monokokové šasí zajišťující mimořádnou tuhost.

Klíčová je ovšem aerodynamika, neboť autorem vozu je Adrian Newey. Jeden z nejlepších automobilových konstruktérů dějin chtěl na RB17 zužitkovat dekády svých zkušeností právě hlavně v této oblasti. RB17 tak kupříkladu disponuje bočními prahy, jaké jsou v královské motoristické disciplíně zakázané. A stejně tak se dočkal aktivního zavěšení, které monoposty nesmí používat od roku 1993. Jsme tedy opravdu zvědavi, zda dojde na srovnání se samotnými formulemi - v rukou profesionálů by totiž vůz, který vznikne v pouhých 50 kusech, mohl stanovit řadu nových okruhových rekordů.

V Goodwoodu se tak ovšem nestane, jakkoli RB17 po místní trati proženou Isack Hadjar a Juki Cunoda, tedy aktivní závodní a rezervní jezdec Red Bullu. Tým nicméně oznámil, že plný potenciál vozů „bude prozkoumán na vhodné trati později tento rok“. I přesto však návštěva festivalu bude stát za to, vůz má totiž pomoci odprezentovat i sám Newey. Jakkoli závodní stáj opustil, do vývoje RB17 je stále zapojen, což vysvětluje i drobné změny v designu oproti poslední evoluci konceptu.

Vedle nich se pak RB17 v Goodwoodu pochlubí zcela novým zbarvením, které jasněji odkazuje na výrobce energetických nápojů. Jak moc se jím nechají ovlivnit zákazníci, je otázkou - na předání prvních exemplářů má totiž dojít ještě letos. Dá se tedy předpokládat, že veškeré individualizace jsou již uzavřené. Zatím nevíme, kdo všechno bude patřit mezi jeho kupce či uživatele, něco nám ale říká, že Max Verstappen mezi nimi chybět nebude...


Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 1 - Red Bull RB17 2026 nove 01Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 2 - Red Bull RB17 2026 nove 02Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 3 - Red Bull RB17 2026 nove 03Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 4 - Red Bull RB17 2026 nove 04Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 5 - Red Bull RB17 2026 nove 05Tohle je nový „služebák” Maxe Verstpappena. Má motor V10 a tisíc koní, nemá turbo, nemá jediný dotykový displej, nemá chybu? - 6 - Red Bull RB17 2026 nove 06
Red Bull RB17 se ukázal ve slušivých firemním barvách, ve kterých je k vidění také v Goodwoodu. Zamíří i na trať tamního „závodu do vrchu”. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály

Zdroj: Oracle Red Bull Racing

Petr Prokopec

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