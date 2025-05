Tohle je odpověď Evropy na nové levné americké auto, má tři kola a dál skoro nic před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Fiat

Každý si pod pojmem „levné auto” představuje něco jiného, Fiat nyní přichází s tímto. Jak vidíte, primitivnost z tohoto stroje jen čiší, pro některé účely ale může posloužit velmi dobře. A výroba v extrémně levné zemi může cenu stlačit opravdu nízko.

Pokud začnete uvažovat mimo obvyklé mantinely, dá se i dnes koupit dopravní prostředek v Evropě docela levně. A to i když má homologaci pro silniční provoz a dokonce elektrický pohon. Třeba čtyřkolka Hecht Cargo vychází na 130 tisíc korun, za které dostáváte motor naladěný na 4,6 kW, s nimiž lze dosáhnout nejvyšší rychlosti 50 km/h. Tento stroj pobere až 320 kilo nákladu, který zvládne odvézt skoro kamkoli, kam si usmyslíte. Akumulátor pak sice bude třeba dobíjet z běžné zásuvky prakticky celou noc a dojezd 46 km velkou akceschopnost neslibuje, ale na pracovní pojížďky po městě to někomu může stačit. Jenže skutečné auto to pořád není.

Na tomto poli se nedávno ozvali Američané se svým laciným malým pick-upem Slate, což je auto, které by typově našlo uplatnění i v Evropě. A místní Fiat nyní s něčím podobným přichází, jen na to šel ještě víc evropsky a mírou primitivnosti své novinky zašel opravdu daleko.

Italská automobilka vytáhla na světlo světa elektrickou tříkolku TRIS, která byla též navržena jako pick-up. Jejím hlavním posláním je stát se autem pro poslední fázi doručování zásilek, ovšem posloužit pochopitelně může i pro soukromé účely. Je to velmi malé, lehké, jen tříkolé auto, takže by ani nemuselo vadit, že dostalo baterie o kapacitě jen 6,9 kWh, se kterými by mělo zvládnout ujet až 90 km.

TRIS je poháněna 48voltovým elektrickým motorem produkujícím 12 koní výkonu a 45 Nm točivého momentu, od kterého asi nelze čekat, že bude trhat asfalt. Zvláště pokud tříkolku plně naložíte - sama o sobě totiž váží 485 kilo, pobrat pak dokáže dalších 540 kg. Z běžné 220voltové elektrické sítě budete vůz dobíjet do plna skoro 5 hodin. Italové přitom zmiňují, že navzdory tříkolové koncepci je 3,17 metru dlouhý TRIS velmi stabilní, zatímco trubkový rám má nabídnout torzní tuhost srovnatelnou s osobními vozy. Podobně úspěšně pak má být chráněn i před korozí. Pro samotného řidiče je pak určen tříbodový pás, aby tříkolka plnila evropské bezpečnostní standardy.

S prodejem na starém kontinentu se ovšem počítá až ve třetí fázi, nejprve totiž přijdou na řadu Střední východ a Afrika. V Maroku se pak ostatně TRIS vyrábí, což by cenu mohlo srazit na velmi přijatelnou úroveň - tamní mzdové náklady spojené s výrobou aut jsou extrémně nízké. Novinka Fiatu by tedy vskutku mohla zabodovat, o všem rozhodne cena. Tu ale zatím konkrétně neznáme, tedy krom toho, že má být „velmi nízká”.

Fiat TRIS působí trochu legračně, přesto to nemusí být nezajímavé řešení. Klíčový pro úspěch tohoto stroje ovšem bude cena. Foto: Fiat

Zdroj: Fiat

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.