Tohle je první a poslední důvod, proč Audi zmasakrovalo nástupce ikonické RS4 až k nepoznání
včera | Petr Miler
Ptáte se, proč to automobilka udělala? Proč vyhlášený cestovně-sportovní kombík změnila v otylý parník, který nemá šanci se dynamicky vyrovnat ani svému předchůdci? Tady je doslova milionová odpověď.
„Look how they massacred my boy.” Ikonická věta Marlona Branda z filmového Kmotra je asi nejvýmluvnějším shrnutím toho, co Audi udělalo s modelem RS4. Stroj, který do generace B9 platil prakticky v libovolném ze svých provedení za velmi přesvědčivý cestovně-sportovní kombík (a jednou i sedan), když sice nikdy nebyl v žádném směru vyhraněný, ale spojoval každodenní použitelnost se slušným řidičským zapojením, s iterací B10 změnil nejen své jméno, ale i svou podstatu.
Snad žádné Audi RS nikdy nebylo vyloženě lehké, nová RS5 je ale s hmotností 2,4 tuny vyloženou tragédií, která hmotnost navíc mění doslova za nic. Však přišla o nádrž i zavazadelník a navzdory vysokému papírovému výkonu už teď nestačí ani na svého předchůdce. A to jej nebude mít k dispozici neustále, jakmile přijde o „šťávu” v baterkách, zůstane jen enormní hmotnost a výkon šestiválce blízký předchozí generaci.
Za to všechno vděčí plug-in hybridnímu pohonu, který aspoň teoreticky může někomu vyhovovat, pokud chce jedno auto, krátké dojezdy do práce touží nebo musí zdolávat na elektřinu a na delších cestách mu nezbude než dotankovat. Ve sportovním voze ale nedává absolutně žádný smysl, neboť ho zatěžuje mnoha sty kilogramy stálé hmotnosti navíc výměnou za krátkodobě dostupný výkon navíc.
Je to mizerný obchod a nejde jen o akceleraci či maximálku - vysokou hmotností bude trpět vše, co si dovedete představit, od pneumatik a podvozku až po brzdy a spotřebu. Na takový vůz budete muset kupovat gumy široké jak na traktor, aby zvládlo předstírat mrštnost, a stěží se vyhnete karbon-keramickým brzdám, pokud s ním budete chtít zpomalit z vysoké rychlost víckrát než jednou za čtvrt hodiny. Mimo jiné. Je to jedna velká pojízdná marnost, smysluplný sportovní kombík střední třídy prostě nemůže vážit tolik.
Člověk se logicky musí ptát, proč to Audi udělalo, co tím sleduje krom ideologických cílů a snazšího splnění emisních norem jako Euro 7. Pochopitelně jsou tu mechanismy EU postavené kolem emisí CO2 (neplést normami Euro, nemají nic společného), které favorizují vozy s nižší papírovou spotřebou, které RS5 na oko dosahuje, i když reálně bude... no to se nedá říci jinak, bude při své hmotnosti a hlavní součásti pohonu užraná jako prase. Ale zdá se to příliš malicherné - Audi prodává miliony aut a modelů jako RS5 prodá pár tisíc za rok, nemuselo tedy devastovat tak nadějný vůz zrovna kvůli tomu. Zvlášť když plug-in hybridní pohon bude snadno dražší než potenciální pokuty za nadlimitní CO2 zaplacené navíc. Jen jedna odpověď se nabízí.
Jsou to lokální daňová schémata v některých zemích, která auta s vyššími papírovými emisemi CO2 činí prakticky neprodejnými. Případ Francie jsme probírali nejednou, velmi podobná situace panuje v mém druhém domově v Nizozemsku. Také tam jsou auta s elektrickými a elektrifikovanými pohony masivně uměle protežována resp. ta se spalovacími motory stejně uměle zdražována. Platí to u všech aut, proto nejobyčejnější Škoda Octavia stojí od 35 490 Eur, tedy od 870 tisíc Kč. A to je auto s motorem 1,5.
Už z toho je patrné, jak ohromné ono zdanění je, u výkonných spalovacích vozů tak jdou umělá zvýšení ceny klidně do milionů korun v přepočtu. Auta jako Audi RS5 jim díky plug-in hybridu unikají, a tak mají oproti konvenčním konkurentům obrovskou umělou cenovou výhodu.
Audi ostatně včera oznámilo ceny RS5 právě pro Nizozemsko a startuje tam na 119 990 eurech. To jsou skoro 3 miliony Kč, což jako láce nezní, jenže vlastně jediný srovnatelný konkurent, BMW M3 Touring s 530 koňmi a pohonem 4x4, stojí v Nizozemsku nejméně 165 406 Eur. To jsou víc než 4 miliony Kč a celý rozdíl se bere na dani, které se nelze vyhnout stejně jako smrti. RS5 Avant je tedy v zemi tulipánů o víc než 1 milion Kč levnější, to je ohromný rozdíl.
Nepochybujeme o tom, že M3 bude zásadně lepším autem pro nadšené řidiče - i když s generací G80 ztratila dost ze své ostrosti a přiblížila se spíš RS4, samo Audi se RS5 přesunulo spíš někam mezi vodní čluny. Přihraje mu tento přístup zákazníky? Patrně ano, ale otázkou je, kolik jich vlastně bude, třeba u podobně absurdního Mercedesu-AMG C63 to neklaplo. A zda pro úspěch v pár zemích posedlých CO2 má smysl riskovat pověst auta všude, protože ani Nizozemci 2,4tunový parník milovat nebudou, a prodeje všude jinde, protože bez podobné motivace se nikdo soudný nedotkne hybridní RS5 ani tyčí na promíchávání septiku...
Nicméně pro odhalení myšlenkových pochodů tvůrců jsou nizozemské ceny přínosem, o tom nemá smysl pochybovat. Tohle je velká umělá výhoda a Audi se jí jistě pokusí proměnit v obchodní úspěch.
Audi se pochopitelně pokouší novou RS5 Avant vykreslit jako atleta a zcela jistě si získá oporu novinářů, kteří budou tvrdit, že „hmotnost není znát”. Jistě, některé její projevy budou popřeny, to dnes automobilky umí, fyzikální realitu ale nezmění ani ony. Foto: Audi
Zdroj: Audi
