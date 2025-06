Tohle nemůže fungovat, dejte tomu pořádný motor. Po letech první nový Peugeot GTi je marný pokus popřít fyzikální realitu před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Peugeot

Je to fešný, ale je to falešný, mohl by tohle auto zhodnotit jeden český bard. A nejhorší je, že automobilka to po fiasku dalších modelů používajících stejnou techniku moc dobře ví a rovnou si nechala otevřená zadní vrátka. Přesto si neodpustila tento zbytečný mezikrok.

Je trochu jako „u blbejch” říkat to pořád dokola, ale nevyčítejte nám, že to děláme, vyčítejte „jim”, že opakují pořád stejnou chybu. Koncern Stellantis si dlouho maloval, že se všemi svými značkami přejde během pár let jen na elektrický pohon, čehož nehodlal ušetřit ani sportovní deriváty rozličných modelů. Dnes už si to snad ani nemaluje, tento záměr ale dotáhl docela daleko. A jak to dopadá? Je to totální fiasko.

Podívejme se třeba na prodeje Abarthu, sportovní odnože Fiatu, která se vydala přesně tímto směrem. A totálně pohořela. Letos v dubnu, tedy v posledním evidovaném měsíci ve statistikách Data Force, prodala tato značka v celé Evropě pouhých 61 kusů modelu 500e a 64 kusů 600e, tady skoro nic. Jistě, Abarth je tradičně okrajové zboží, ale ne zase tak moc. Například spalovacího předchůdce 595 loni prodala za za stejné období 10krát víc, a to už končil. Historicky má na kontě i 15krát, 20krát lepší prodejní čísla srovnatelných modelů, električtí nástupci jsou prostě jeden velký propadák.

Důvod je prostý - elektrický pohon se pro taková auta prostě nehodí a není zákazníky vyhledáván. Nejde tu jen o cenu, ostatně různé hot hatche (a tím spíš ne ty od Abarthu) nikdy nebyly vyloženě levné, jde tu o emoce a použitelnost. I když elektrická auta dokáží být rychlá v přímce, komplexní zážitek z ježdění s nimi není srovnatelný s tím, co nadšenci dá krocení spalovacího auta, prostě není. Tím největším problémem je ale použitelnost. Tahle auta mají baterie o použitelné kapacitě jen 50,8 kWh, což je ekvivalent ani ne 13litrové nádrže nafty.

V tak malém autě s 13 litry dieselu můžete ujet klidně 350 km pomalou jízdou, není to problém, ale sakra práce, hot hatch si asi nekoupíte na potah. A když je k tomu těžký jako prasátko Pepina (okolo 1 700 kg jako nic) a má 280 koní, je takové množství energie dobré na desítky kilometrů ostré jízdy a víc ani ťuk. Pak si k tomu přidejte omezený maximální dobíjecí výkon (100 kW) a máte k dispozici mix vlastností, který v takovém autě prostě nemůže fungovat. A tak nefunguje a tato auta se neprodávají.

Vidí to každý. Jak na to ovšem zareaguje Peugeot ze stejné koncernové stáje? No udělá úplně to samé s novým 208 GTi. Ale do puntíku. Co probůh čeká?

No nehorší je, že nečeká nic, předem uvádí, že až to bude další fiasko, přijde se spalovací verzí. Měl s ní přijít hned, bohužel to ale neudělal, a tak před pár hodinami v Le Mans vytáhl po šesti letech první nové GTi v podobě zmíněné 208 resp. e-208. A zaslouží si to nanejvýš vlažný potlesk.

Všechen navíc míří k designu, který je tou správnou variací na klasické „GTi téma”. Bavíme se o decentních úpravách, které vůz dostatečně odlišují od standardu, ale současně z něj nedělají křiklavého výtržníka. Líbí se nám to, ostatně 208 GTi byl vždy fajn, ale s použitou technikou nemá šanci dlouhodobě stabilně bodovat.

Výše uvedené parametry se týkají sesterského Abarthu 600e, nový 208 GTi má ale úplně ty samé. Vůz stojí na totožné verzi totožné platformy e-CMP od Stellantisu, má totožný elektromotor posílající 280 koní a 345 Nm na přední kola a se stovkou za 5,7 sekundy je i skoro stejně rychlý. Maximální rychlost omezenou na 180 km/h raději nebudeme komentovat, udávaný dojezd skutečně 350 km už jsme probrali. Baterie má též totožných 50,8 kWh, vzhledem k totožnému maximálnímu dobíjecímu výkonu pak nepřekvapí ani vrcholné dobíjecí číslo v podobě „nabití baterie z 20 na 80 kapacity za méně než 30 minut”. Je to pochopitelně bída s nouzí, skoro půl hodiny budete do baterie šťouchat 30,48 kWh energie, ekvivalent asi 8 litrů paliva.

V případě zbytku techniky se auto dočkalo snížení podvozku o 30 mm a rozchodu kol rozšířeného o 56 mm vpředu a 27 mm vzadu. Auto tak vypadá správně podsaditě, vizuálnímu dojmu jistě pomáhají i zajímavě střižená osmnáctipalcová kola, která odkazují na původní a dnes legendární 205 GTi. Odkazy na stejný vůz najdeme i uvnitř, podívejte se hlavně na sedadla.

Víc zatím nevíme, neznáme tedy ani cenu. Pokud ale Abarth 600e Scorpionissima (to je oficiální označení stejně laděné verze, standardní Turismo nemá tolik výkonu) u nás dnes startuje na 1 229 900 Kč, tak nějak tušíme, do čeho jdeme. Vidíme to na cenu okolo 1,1 milionu Kč, což bude pro naděje této 208 GTi další rána - škodovky jsou dnes drahé jako čert, pokud ale mladoboleslavská automobilka prodává za 1 069 900 Kč Octavii RS, pak byste museli mít šatní skříň plnou spodního prádla se lvem ve znaku, abyste dali přednost Peugeotu.

Tohle prostě nemůže fungovat, nemůže. Dejte tomu pořádný motor, pošlete tím cenu o stovky tisíc níž, hmotnost o metráky stejným směrem a pocity z řízení o stovky procent opačným a na světě je potenciální prodejní hit. Jednoduchý recept, no ne?

Nový 208 GTi je šik, i když červené auto na fotkách asi z červeného stanu moc nevynikne. Jeho technické řešení ale nejenže není dobrý nápad, je to ověřeně špatný nápad. Přesto ho Francouzi znovu použili. Foto: Peugeot

Zdroje: Peugeot, Data Force

Petr Miler

