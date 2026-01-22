„Tohle není jen facelift, ale spíš nová generace,” roztleskává odhalení modernizované třídy S šéf Mercedesu
„Tohle není jen facelift, ale spíš nová generace,” roztleskává odhalení modernizované třídy S šéf Mercedesu
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Je to samozřejmě jen facelift, u Oly Källenia už jsme si ale zvykli, že má problém rozlišovat mezi sny a realitou. Klientela mu to ale nejspíš promine, tohle je pořád „normální” auto, do kterého si budete moci poručit nejen motory V8, ale dokonce i V12.
Sedmá generace Mercedesu třídy S byla slavnostně odhalena 2. září 2020. Ve srovnání s tou předchozí už klientela nemohla sáhnout po kupé či kabrioletu, na výběr jí zůstaly pouze tří různé rozvory. S těmi je pak možné spojit šesti-, osmi- či dvanáctiválcové motory. Čistě elektrické provedení k dispozici není, místo něj totiž automobilka poslala do prodeje model EQS. Úspěchu se ale v jeho případě nedočkala, jak už to u podobných aut bývá. Výrobce ale neúspěch svaluje hlavně na vzhled, a tak s podobnými vozy nekončí - druhou generaci sice EQS nedostane, elektrické provedení ale bude integrováno do nabídky třídy S.
Kdy se tak ovšem konkrétně stane, dnes nejspíš přesně neví ani ve Stuttgartu. Momentálně se tedy Mercedes zabývá faceliftem stávající limuzíny, u které podle šéfa značky Oly Källenia nedošlo na běžnou modernizaci, na kterou dochází v půli životního cyklu. Mercedes měl vozu přihrát okolo 2 700 nových komponentů, což je víc než polovina. Novinku bychom tedy pomalu měli titulovat jako novou generaci, přičemž značka ji slavnostně odhalí 29. ledna. To je pro ni ikonické datum, neboť třícípá hvězda v ten den oslaví 140 let od patentování svého prvního vozu.
Källenius vůz zatím ještě zakrytý maskovací fólií představil s pomocí jistě nezaujatého youtubera Justina Tse, kterému odpovídal na připravené dotazy. Uvedl tak kupříkladu, že čelní maska vozu se zvětšila o 20 procent. Zrovna tyto partie ale byly zamaskované nejvíce, pročež nelze soudit, zda se Mercedes vydal podobně špatným směrem jako u svých ledvinek BMW. Logo ovšem na specifickém výpletu bude rozhodně chybět, přestěhovalo se totiž zpátky na kapotu. Oproti minulosti lze navíc počítat s jeho podsvícením. Což znamená, že řadu z oněch novinek jsme již popsali.
Možná nejpodstatnější inovace ovšem neuvidíte. Faceliftovaná třída S totiž představí nový operační systém značky MB.OS, který si vyvinula pod vlastní střechou. Jeho součástí je 27 senzorů, vylepšené hlasové ovládání a důraz kladený na přizpůsobení se vozu konkrétnímu vlastníkovi. Jednou z priorit značky pak byl komfort, přičemž nejvíce si ho budou užívat cestující vzadu, zvláště pak ten sedící za spolujezdcem. Samotná sedadla mají nabídnout lepší ergonomii, kromě toho pak byla rozšířena doplňková výbava divize Manufaktur.
Šéf značky poukázal na fakt, že jakkoli palubní desku pokrývají obrovské displeje, zachována byla i fyzická tlačítka pro nejpoužívanější funkce. Pokud pak posádka nebude chtít využívat dotykových obrazovek, nemusí díky zmíněnému lepšímu hlasovému ovládání ani hnout prstem. Dále pak Källenius vyzdvihl podvozek, který si dokáže zapamatovat větší nerovnosti a spolu s GPS koordináty je nahraje na centrální server. Z toho pak napříště mohou čerpat všechny vozy značky osazené tímtéž softwarem.
Zajímavá jsou jeho slova padající na motorový prostor. „Pracoval jsem pro AMG, jsem nadšenec, miluji motory V8, byl jsem i součástí Formule 1. Nikdo mně tedy nemusí přesvědčovat ohledně vášně pro motorsport a vše s tím spojené. Motor V12 tedy bude dostupný i dohledné budoucnosti. Vedle toho jsme vyvinuli zcela nový motor V8, který plní nejpřísnější evropské standardy, je to nejčistší osmiválec vůbec. Máte tedy jako zákazník na výběr, my vám nebudeme diktovat, co si máte přát,“ uvedl poněkud směšně.
Všichni víme, že v posledních pár letech to byl právě Mercedes a Källenius v jeho čele, kdo zákazníky jen pohrdali a tlačili je do elektromobility. Jenže v této oblasti automobilka narazila více než kdo jiný, právě proto, že od svého vzniku byla spojena se spalovací technikou. Navíc takovou, která počítá s vyšším objemem a větším počtem válců. Proto musela zařadit zpátečku, jinak by k ní klientela nedorazila už ani pro tu třídu S. Källenius zjevně sehraje libovolnou roli...
Třída S se ukáže v novém 29. ledna letošního roku. V ten den automobilka slaví 140 let od chvíle, kdy Carl Benz získal patent na svou motorizovanou tříkolku a v podstatě tak odstartoval automobilovou branži jako takovou. Foto: Mercedes-Benz
Zdroj: Mercedes-Benz
