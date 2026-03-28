Tohle nové SUV Hyundai skutečně prodává za 130 tisíc korun a teď se ukázalo v novém

včera | Petr Prokopec
Nové auto za 300 tisíc Kč je dnes vnímáno jako zázrak a vzpomínky na vozy prodávané za 200 tisíc Kč působí jako dávná minulost. Tady jsme ještě hluboko pod touto metou, a přesto je to současná realita, navíc nejde o žádnou „no name plechovku”.
Nejlevnějším Hyundai na českém trhu je model i10, který startuje na 339 900 Kč. To není zrovna málo i v kontextu dnešní doby, ještě víc se vám ovšem bude vraštit čelo při pohledu na to, co za své peníze dostáváte. Korejský hatchback totiž v základu nedisponuje ani klimatizací, ani litými koly. Pod přední kapotou pak hostí atmosférický litrový tříválec, jehož 63 koní přenáší dopředu pětistupňový manuál. Na běžné cesty po městě to jistě stačí, ale tohle za 340 tisíc? Za lepší dynamikou či jakýmkoli náznakem luxusu na palubě musíte zamířit ještě o desítky tisíc výš.
Ještě víc si ovšem polepšíte, když se z Česka přesunete do Indie. Na tomto trhu totiž Hyundai začíná prodávat SUV Exter, které prošlo po faceliftem. Korejci k modernizaci přistoupili po třech letech a vozu dodali hlavně větší čelní masku a přepracovaný nárazník. Na bocích je možné počítat s výraznějšími nástavci blatníků, pod nimiž se už v základu skrývají lité patnáctky, zatímco dozadu se nastěhoval nejen odlišný nárazník, ale také výraznější střešní křídlo. O bronzový a matně černý odstín se pak rozrostla paleta barev.
Venkovních změn tak sice není mnoho, ovšem stačily k tomu, aby 3 830 milimetrů dlouhý Exter přestal působit poněkud dětinským dojmem. Uvnitř oproti tomu klientela bude mít pocit, že se nehnul ani šroubek, neboť vizuální modifikace korespondují hlavně s jinak barevným čalouněním. Vedle toho pak vpředu přibyla loketní opěrka řidiče, jejíž absence u originálu byla hodně kritizována, zatímco dozadu se nastěhovaly dobíjecí USB porty.
Působivý je výčet výbavových prvků, které dostanete už v základu. Exter totiž vedle automatické klimatizace počítá také s bezdrátovým dobíjením mobilních telefonů či s multimédii a osmipalcovou centrální obrazovkou. Řidič pak má k dispozici výškově stavitelné sedadlo či tempomat, stejně jako šest airbagů a zadní parkovací senzory včetně kamery. Vůbec poprvé se pak v tomto segmentu objevuje i kamera usazená za čelním sklem.
Pod kapotou trůní čtyřválcová jedna-dvojka, která v čistě benzinovém provedení nabízí 83 koní, které dopředu standardně posílá pětistupňový manuál. Za příplatek ho ale lze nahradit automatem. Vedle toho byl ovšem motor uzpůsoben také ke spalování CNG, v takové chvíli však jeho výkon klesá na 63 kobyl a manuál je jedinou volbou. Vedle toho je třeba počítat také s omezeným zavazadelníkem, jehož kapacita klesá z 391 na 225 litrů.
Podobně jako Hyundai i10 tedy faceliftovaný Exter ničím neurazí, na rozdíl od hatchbacku prodávaného v ČR ovšem dokáže nadchnout, a to cenou. Ta startuje na 579 900 indických rupií, což je pouhých 130 tisíc korun. Za vrchol se pak platí 941 900 INR (210 tisíc Kč), za pomalu stejné množství peněz, jaké vám u nás koupí menší, slabší a hůře vybavený hatchback, tak v Indii můžete mít klidně dvě SUV, z toho jedno našlapané výbavou.
Ani ne čtyřmetrové SUV Exter prošlo v Indii faceliftem, který pozměnil čelní partie. Rozšířila se i standardní výbava, což vedlo k drobnému zdražení. Ovšem i tak vůz nadále startuje na pouhých 130 tisících korunách, z českého úhlu pohledu je tedy za hubičku. Foto: Hyundai
Zdroj: Hyundai
