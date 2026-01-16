Tohle nové SUV se 120koňovým turbomotorem a spoustou výbavy od 128 tisíc Kč je ránou pro evropské výrobce
Petr ProkopecJmenuje se příznačně, stojí skutečně tak málo, a přesto nabízí víc než dvakrát dražší nejlevnější vůz na českém trhu. Smutné je jen to, že jej na českém trhu koupit nemůžeme. A vlastně ani nechápeme, proč to tak musí být.
Evropští politici sice soustavně mluví o tom, co všechno dělá proto, aby obyvatelé starého kontinentu měli lépe, realita však za těmito prohlášeními těžce pokulhává. Asi nejlépe jejich skutečné záměry vyjádřil Luděk Niedermayer, který by lidem velmi rád zdražil pohonné hmoty, což by dle jeho názoru vedlo ke konci dopravních kolon v Praze. Lidé by pak byli nuceni přesednout do hromadné dopravy, která by jistě též zdražila, akorát ne na neúnosnou mez. A co pak? Z uměle zvýšených, už tak uměle vysokých cen benzinu by šlo víc peněz do rozpočtů, ze kterých bychom následně „Luďovi“ platili jeho častější cesty do Bruselu, kde by vymýšlel další nové způsoby, jak nás obrat i o zbytek peněz a důstojnosti. Ten člověk ví, jak se dá zaskórovat u voličů...
Politici se dnes reálně zasazují o zdražování našich životů na všech úrovních, což se tyká i samotných aut. Však i takové Mitsubishi Space Star, toho času nejlevnější vůz na českém trhu, stojí absurdních 299 760 Kč. To je trochu hodně na konstrukčně již 14 let staré, 3 845 milimetrů dlouhé auto, které má pod kapotou atmosférickou jedna-dvojkou naladěnou na 71 koní. Ale je to prostě nejmíň, navíc v ceně máte i 14palcová litá kola či klimatizaci, a tak lze nabídku tuzemského zastoupení tří diamantů považovat za zajímavou. Ovšem jen v místních poměrech.
Stačí se však přesunout o pár tisíc kilometrů jinam a rázem vám Space Star přijde jako předražený skanzen. Indická automobilka Tata Motors totiž aktuálně představila facelift svého malého SUV Punch. Ten na délku měří 3 827 milimetrů, za Mitsubishi tak o chlup zaostává. Pochlubit se ale může světlou výškou 193 mm, na kterou nedosahují ani mnohá SUV renomovanějších značek. Snad ještě víc ale ohromí brodivostí 400 mm. Jakkoli jej tedy lze objednávat pouze s pohonem předních kol, poradí si i s horším terénem než jen polní cestou.
Po stránce motorické je na tom indická novinka také velmi dobře. Původní atmosférická jedna-dvojka produkující 88 koní sice zůstává v nabídce, nově ovšem klientela bude moci zvolit i její přeplňovanou verzi, u které výkon vyskočil na 120 kobyl. Mimo to Tata Motors nabízí i variantu motoru uzpůsobenou ke spalování CNG, u které je možné volit mezi manuálem či automatem. Facelift se pak zatím netýká elektrického provedení, které je na trhu od roku 2024, zatímco spalovací verze má za sebou již pětiletý životní cyklus.
Zamířit můžeme do interiéru, kde nechybí jak nový volant, ale rovněž také 7palcový digitální přístrojový štít za ním. Multimédia doplněná 10,25palcovou obrazovkou jsou pak bez výraznějších změn, jakkoliv nově přibyla sada kamer monitorujících okolí celého vozu. Doplnit je pak může audio systém s 8 reproduktory, bezdrátové dobíjení modelů či střešní okno. Manuální klimatizace je pak standardem, zatímco s automatickou jsou spojené vyšší úrovně výbavy, u kterých lze čekat i lepší čalounění.
Punch, tedy... „punč” anebo také „rána” je skutečně ránou zejména pro evropské výrobce aut. Proč tu takové auto nejde prodávat, jak je, nás zcela míjí, však na ježdění po městě by to pro spoustu lidí byl dostupný ideál. A není to žádná plechovka na kolech, nakonec Tata ovládá mj. Jaguar a Land Rover, ví, jak se dělají dobrá auta.
Rány tedy tento stroj zvládá i jinak, už od svého příchodu na trh pyšní pětihvězdičkovým hodnocením crash testů organizace Bharat NCAP, mimo jiné i proto, že disponuje šesti airbagy v základu. Vedle toho je osazen také parkovacími senzory, 360° parkovací kamerou, monitoringem tlaku v pneumatikách, kontrolou rozjezdu do svahu i kontrolovaným sjížděním kopců, úchyty Isofix nebo světleným a dešťovým senzorem. To vše dostáváte za cenu ceně od 559 000 INR neboli 128 tisíc korun. Punch je tak skutečně ránou v každém směru, tohle bude ještě větší prodejní hit než dosud.
Indické SUV Punch prošlo faceliftem, který mu mimo jiné přinesl přeplňovanou jedna-dvojku se 120 koňmi. V základu je k mání od 129 tisíc korun, za plně nabušenou verzi se zmiňovaným motorem pak zhruba dvojnásobek. Foto: Tata Motors
Zdroj: Tata Motors
