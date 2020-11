Top Gear je pod palbou kritiky, BBC dala 30 milionů za vybavení zničené po jediné scéně dnes | Petr Prokopec

/ Foto: BBC/Top Gear

Kdyby šlo o investici, z níž by někdo mohl profitovat dál, asi by se lidé nezlobili, zde ale bylo drahé vybavení po natočení oněch 16 minut opět strženo a neposlouží už nikdy ničemu.

Historie Top Gearu je plná skandálů. Za všechny můžeme zmínit kauzu „Steak-gate“, kvůli které se nakonec s pořadem musel rozloučit Jeremy Clarkson a s ním i zbytek nejslavnějšího tria protagonistů. S přechodem k Amazonu si sice on, Hammod i May finančně polepšili, nicméně na obrazovce se momentálně objevují méně často, než by tomu bylo u bývalého chlebodárce. Televize BBC se totiž dokázala s koronavirovými opatřeními vyrovnat lépe, načež se Top Gear i nadále objevuje na obrazovkách. I v případě The Grand Tour se sice máme velmi brzy dočkat nové epizody, ta však bude teprve druhou letošní.

Top Gear byl v tomto ohledu daleko úspěšnější, na jaře totiž BBC odvysílalo sedm epizod včetně jednoho speciálu osmadvacáté série, před několika málo dny pak skončila série devětadvacátá. Ta sice byla zkrácena jen na pět epizod, ovšem i tak jde za současných podmínek o počin hodný aplausu. Pokud se nicméně budeme bavit pouze o druhém díle, pak o potlesku nelze hovořit. A dá se předpokládat, že vše bude mít ještě následky.

V tomto pokračování dostali Chris Harris, Andrew Flintoff a Paddy McGuinness dostali od producentů šest tisíc liber (cca 177 tisíc Kč), za které měli nakoupit odepsaná auta. Následně pak v těchto vozech měli zkusit překonat svůj strach, a to na tzv. stěně smrti. Tak se říká speciální kruhově aréně s klopenými boky, na nichž lze díky odstředivé síle jezdit po stěně, nakonec vše můžete níže na někdejších upoutávkách zveřejněných BBC pro ostatní média. Moderátoři pak měli za úkol dosáhnout adekvátní rychlosti, aby se auta na stěně udržela, pochopitelně.

To vzhledem k charakteru zvolených vozů může znít hrůzostrašně, problémem se nicméně nestaly ony kaskadérské kousky. Místo toho se kritika týká investovaných prostředků do nakonec 16minutové scény pořadu. Stavba stěny smrti totiž vyšla na 1 milion liber (bezmála 30 milionů Kč), přičemž produkce ji nechala po natočení epizody zase strhnout. Pokud si uvědomíme, jak byl segment dlouhý, pak jedna minuta na obrazovkách stála 62 500 GBP (skoro 1,9 milionu Kč) a jedna sekunda 1 041,66 GBP (31 tisíc Kč). Zvlášť v současné době to lidem přijde jako zbytečná rozmařilost.

A mohou do toho mluvit, neboť BBC je veřejnoprávním médiem, což znamená, že onen milion liber šel z kapes britských občanů. Ti z toho pochopitelně nadšení nejsou. „Stěna smrti byla stržena. Nyní lidé vědí, kam míří jejich peníze za televizní poplatky. Opravdu mi to lámalo srdce vidět, jak byla stržena,“ uvedl zdroj blízký televizní stanici, který vše pod rouškou anonymity prozradil listu The Sun.

Dá se sice předpokládat, že BBC to díky rozsáhlému licencování Top Gearu do červených čísel zdaleka nedostane, efektivní investicí se to ale přesto nezdá. Vůbec by nás tedy nepřekvapilo, kdyby tato věc měla další dopady na vedení televize, zvláště pak nyní, kdy v Británii přichází lidé o práci více než kde jinde. Pomyslnou hořkou třešinkou na dortu je pak fakt, že tato epizoda byla z celé série nejméně sledovaná, to zmar jen umocňuje.

Televize BBC nechala za skoro 30 milionů postavit tzv. stěnu smrti. Ta se objevila na 16 minut ve druhém díle devětadvacáté série Top Gearu, pak došlo k jejímu zboření. Foto: BBC/Top Gear

