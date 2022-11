Topící se Ford po zaříznutí třech modelů mění své působení v Evropě, může padnout až na dno včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ford

Postup modrého oválu je zejména z českého pohledu naprosto absurdní. Z nabídky vyřazuje další a další kdysi úspěšné modely, kterým sám zkomplikoval život, aby je nahradil auty úspěšnými ještě méně. Kam takovým postupem může dospět?

V současné nabídce Fordu najdeme jediný elektromobil, Mustang Mach-E. Jeho cena na českém trhu startuje na 1 554 900 Kč, což je na docela obyčejný crossover skutečně tučná cena. Jde navíc jen o základní provedení, které nabízí pouze pohon zadních kol jedním motorem. Ten sice produkuje 269 koní a 430 Nm, s hmotností 2 160 kg to ale není žádný sprinter. A při použitelné kapacitě baterií 88 kWh, což je ekvivalent necelých 23 litrů nafty, si dokážete udělat obrázek, jak reálný bude dojezd 440 kilometrů na nabití. Bude to chtít jízdu odpovídající asi pětilitrové spotřebě spalovacího motoru, 2,16 tuny vážícího auta nic jednoduchého.

Tohle auto je prostě hodně drahé a málo použitelné zboží. A pohled na letošní prodeje v Česku jen potvrzuje, že nejsme sami, kdo tak smýšlí. Za prvních devět měsíců Ford prodal pouze 38 exemplářů. Pro srovnání, Fiesta má na kontě 39 registrací pouze za září. Od ledna jí pak bylo prodáno desetinásobně více než zmiňovaného elektromobilu. Přesto je to malý hatchback, který dostane padáka spolu s dalšími dvěma modely, které se mimochodem též (dohromady) prodávají skoro 10krát lépe než Mustang Mach-E. Logika? Tu v rozhodnutích dnešních automobilek opravdu nehledejte.

Nejsou to ale jediné změny, které fungování Fordu v Evropě stihnou, firma zásadně překope své působení na starém kontinentu jako takové. Spolu s pohřbem Fiesty Ford ukončí v továrně v Kolíně i výrobu motorů, které nově dostane na starosti závod v rumunské Craiově. Německý podnik pak bude překonvertován na evropské elektrické centrum značky. Již příští rok by se zde měl začít montovat menší elektrické SUV, tedy nejspíše Puma na baterky.

S tímto modelem chce Ford odstartovat elektrickou expanzi, do roku 2024 značka hodlá jen v Evropě představit tři osobní a čtyři užitkové vozy, které se již obejdou bez spalovacího motoru. Pokud vše půjde podle plánu, pak by kolínské centrum mělo do roku 2026 vyprodukovat 600 tisíc elektromobilů. S příchodem konce dekády pak již modrý ovál nehodlá pro starý kontinent vyrábět nic jiného. A to je sázka na hodně divokou kartu.

Je totiž třeba si uvědomit, že ona Fiesta byla po dlouhá léta neskutečně žádaným vozem. U poslední generace však značka nechala své ego, aby zastínilo zdravý rozum. Ford totiž vypustil základní úrovně výbavy a místo toho přišel s novými vrcholnými. Fiesta tak neskutečně zdražila, což je ten pravý důvod, proč se zákazníci vydali jiným směrem. Představa, že se vrátí kvůli ještě dražším a přitom méně využitelným elektromobilům, je neuvěřitelně naivní.

Strategii Fordu tedy opravdu nechápeme. A podobně jsou na tom zámořští dealeři, kterým automobilka v létě oznámila, že se do 31. října mají rozhodnout, zda ji v její elektrické misi chtějí podporovat. Aby se ale opravdu mohli přidat, musí do showroomů investovat až 1,2 milionu dolarů (cca 29,6 milionu Kč). To opravdu není malá částka, zvláště když spojena je s enormním rizikem - zájem o elektromobilitu je nadále velmi okrajový, lokální a obvykle jen dalšími dotacemi už tak stokrát dotovaného zboží vybuzený.

Ve finále tedy není překvapením, že mnoho lidí zjevně po nabídce Fordu neskočilo s nadšením. Automobilka proto lhůtu prodloužila až do 2. prosince. Do 15. prosince se pak mají kvůli témuž rozhodnout i dealeři dceřiného Lincolnu. Ti prodejci, kteří pak mají v nabídce obě značky, musí investovat do obou programů, nikoli pouze do jednoho spojeného. Do něčeho takového se ovšem nechce skoro nikomu.

Ford již dříve uvedl, že nikoho nehodlá do ničeho nutit. Problémem ovšem je, že pokud dealeři neodpřisáhnou věrnost elektrické budoucnosti, za pár let nebudou mít co prodávat. Na druhou stranu ti, kteří k obrovským investicím přistoupí, na tom mohou být podobně, akorát navíc přijdou o investované desítky milionů. Jejich váhavosti se tedy nedivíme - tohle není byznys, to je gambling.

Mustang Mach-E je zatím jediným elektromobilem značky, který je u nás nabízen. Za prvních devět měsíců se jej prodalo jen 38 kusů, což jsou horší registrace, než jaké má Fiesta na kontě jen za září a S-Max za posledních evidovaných pět týdnů. Přesto se tyto modely loučí, aby udělaly prostor dalším elektrickým nesmyslům, tomu se říká kvalifikované rozhodnutí. Foto: Ford

Zdroj: Focus, Ford, SDA

Petr Prokopec

