Toto je nový pancéřovaný speciál francouzského prezidenta. Automobilky si ho předchází, ten dosavadní nepoužíval ani rok před hodinou | Petr Prokopec

/ Foto: DS Automobiles

Emmanuel Macron se po pár měsících strávených ve společnosti Renaultu, který byl tradičním dodavatelem aut francouzských prezidentů, vrací ke značce DS. Ta v případě jeho speciálu nezůstala pouze u instalace obligátních vlaječek.

Francouzský prezident Emmanuel Macron je muž velkých gest a malých činů. S tím jde dobře dohromady i jeho nejnovější role, do které se pasoval jak jinak než sám - tváří se jako ambasador francouzského automobilového průmyslu. Automobilky na to ale slyší a rády ho zásobí speciály určenými jen pro něj.

Pomalu se tak zdá, že neuplyne ani měsíc, aby neukázal nové auto, které by v jeho příznivcích mohlo vzbudit touhu zamířit do showroomu stejné značky a koupit vše, co se nachází na place. Faktem ale zůstává, že rychlost, s jakou dochází na obměnu jeho aut, je přece jen o o něco menší. Naposledy se Macron novým vozem pochlubil loni v červenci.

Tehdy francouzský prezident sáhnul po Renaultu Rafale, kterým nahradil předchozí DS 7 Crossback. S ním tak trochu dráždil hada bosou nohou, neboť luxusní značka Citroënu svá auta vyrábí především v Číně. Ovšem ani Rafale není vyloženě francouzský vůz, neboť se vyrábí ve Španělsku. Tato země však alespoň leží v EU, což kontroverzi trochu zjemnilo. A nejspíš i proto se Macron rozhodl, že podobnou cestou bude kráčet dál.

Nově tu totiž máme další prezidentský speciál postavený na základech modelu DS No. 8, tedy elektrického crossoveru, který byl v sériové podobě odhalen loni v prosinci. Klientela u něj může volit mezi dvěma pakety baterií, kdy menší s kapacitou 73 kWh je spojen s předním elektromotorem naladěným na 230 koní. Větší s 97,2 kWh pak lze rovněž pořídit s vpředu umístěnou jednotkou, ta však již má výkon navýšen na 245 kobyl. Stejně tak ho lze ale spojit se dvěma motory a 350 koňmi.

V případě vašeho zájmu si musíte připravit 1 590 000 Kč za základní verzi, případně o 400 tisíc korun více na tu vrcholnou. Další peníze pak navíc lze utratit za řadu příplatkových prvků. Mezi nimi se však rozhodně nenachází plátěná posuvná střecha, kterou Macronův speciál dostal a která jeho vůz odlišuje od standardu, který v tomto směru může disponovat maximálně proskleným panelem. Za ten je ovšem třeba taktéž připlácet, a to 25 tisíc korun.

Zakázkové provedení pro Macrona se dále chlubí čelní maskou DS Luminascreen, která může být podsvícena modrou, bílou a červenou barvou, čímž odkazuje na francouzskou trikoloru. Samotné vlaječky lze pak usadit do držáků na předních blatnících. Kromě toho tu pak máme modrý odstín Sapphire Blue či litá kola, která v běžném ceníku nenajdete. V tom pak ostatně chybí i čalounění v barvě Dream Blue, jakkoliv kombinaci kůže Nappa a Alcantary si zvolit lze.

Naprostým unikátem kabiny jsou však dekory palubní desky. Značka DS Automobiles se totiž rozhodla použít žitné klasy, které byly vysušeny a naaranžovány do elegantních tvarů. Výsledek rozhodně poutá pozornost, přičemž jen potvrzuje, že výrobci se již nemusí omezovat jen na použití dřeva, hliníku, karbonu či plastů. Mimo to se ovšem interiér dočkal ještě dalších unikátních prvků, které souvisí hlavně s využitím varovných světel a sirény.

O pohonu pak výrobce utrousil pouze tolik, že dojezd má činit 750 km. To by naznačovalo kombinaci většího paketu baterií a pohonu předních kol. Nicméně Macronův speciál se zároveň měl dočkat i pancéřování a tedy citelného nárůstu hmotnosti oproti výchozím 2 180 kilům. Pokud tedy nebyl použit akumulátor o větší kapacitě, Macron by třeba na takové výlety na Azurové pobřeží měl zapomenout. Tedy nebude-li chtít stavět v každé vesnici.

Nový speciál Emmanuela Macrona se dočkal kombinace posuvné střechy a pancéřované karoserie. Uvnitř pak mimo jiné trůní palubka, na kterou byly použity vysušené žitné klasy. Foto: DS Automobiles

Zdroj: DS Automobiles

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.