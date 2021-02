Toto jsou nejméně uspokojivá auta podle CR, jejich majitelé by je znovu neukoupili před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Mazda

O autě, které si někdo nedávno koupil, dokáže dotyčný napovídat leccos, o jeho spokojenosti s ním ale nakonec rozhoduje jediné: Koupil by si jej znovu? U těchto modelů to platí ze všech nejméně.

Když si člověk kupuje nové auto, je to vždy trochu sázka do loterie. Můžete se o ten který model zajímat sebevíce, zjistit si o něm všechno podstatné, vyzkoušet několik různých verzí a přesto můžete po čase zjistit, že jste šlápli vedle. Pochopitelně, čím více pozornosti věnujete výběru, tím menší je pravděpodobnost, že s autem po chvíli jeho vlastnictví budete nespokojeni, zrovna v současné době ale není lehké či vůbec možné takto k věci přistoupit.

Pozdější život s vozem tak může vyjevit něco docela jiného než pár kilometrů testovací jízdy a ukázat, že auto s líbivým zevnějškem nebo sympatickými technickými parametry není z delší časové perspektivy žádné terno. Je tedy chybou kupujícího, že si nevybral lépe? Možná, stejně tak je ale možné, že určitý vůz zkrátka není tak dobrý, jak se tváří.

Právě ve snaze najít taková auta se americký magazín Consumer Reports (CR) svých předplatitelů pravidelně ptá na spokojenost s auty, která si právě zakoupili. Zajímá ho leccos, ale ve výsledku rozhoduje jediné - zda by tak učinili znovu. Pokud ano, pak je jasné, že výrobce uspěl a k zákazníkovi dostal uspokojivý vůz. Je-li však odpověď záporná, nelze od takových klientů čekat ani další přízeň, ani doporučení jiným.

Pro letošek se vozem, který by si lidé v nejmenší míře koupili znovu, stává Mazda CX-3. To s ohledem na velký zájem může být překvapivé, ten nicméně neříká nic o tom, jak následně lidé hodnotí samotné vlastnictví. Na poměry USA je navíc CX-3 docela drahá, takže se logicky dostává do křížku s vyspělejšími vozy za stejnou či srovnatelnými za nižší cenu. Například větší Nissan Kicks, který je dvojkou na tomto seznamu, startuje alespoň o 4 815 USD (103 tisíc Kč) níže.

Zajímavé nicméně je, že zrovna užitnou hodnotu shledávají zákazníci u Mazdy CX-3 docela dobrou. Kde ovšem již hodnocení není zrovna dobré, to je kvalita jízdy. Japonské SUV totiž nezvládá odfiltrovat veškeré nerovnosti, je hlučné ve vyšších rychlostech a vzadu zvládá pohostit pouze děti libující si v klaustrofobických pocitech. Není tak vlastně divu, že komfort je hodnocen méně než 50 procenty.

S japonskými vozy jsou nicméně Američané nejméně spokojeni i v řadě dalších případů, což je po letech skoro nekritické lásky k nim překvapivé. Do nejhorší desítky se kromě Mazdy a Nissanu Kicks řadí také Infiniti QX60, QX50 a Q50, stejně jako Nissan Pathfinder a Toyota C-HR. Palec nahoru pak nedostává ani domácí produkce, znovu by lidé nechtěli ani Jeep Compass, Chevrolet Trax a Ford EcoSport. První zmíněný je přitom výrazně kritizován za špatnou hodnotu, nedostačující komfort a málo prostorný interiér.

Jsou to docela pozoruhodné výsledky, neboť jak jsme již naznačili, bývaly to právě japonské vozy, které byly pro zákazníky tak uspokojivé, že je chodili kupovat zas a zas. Kdeže ale loňské sněhy jsou, teď Japonci jasně vládnou žebříčku nejneuspokojivějších aut vůbec, jak obrazem ukáže i přehled níže.

S jakými vozy jsou Američané dle magazínu Consumer Reports nejméně spokojeni? Od zcela nejhoršího k tomu nejlepšímu z nejhorších jde o Mazdu CX-3, Nissan Kicks, Infiniti QX60, Infiniti QX50, Jeep Compass, Nissan Pathfinder, Chevrolet Trax, Infiniti Q50, Ford EcoSport a Toyotu C-HR. Foto: Automobilky

Zdroj: Consumer Reports

Petr Prokopec