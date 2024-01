Toto jsou nejstarší auta, která se pořád dají koupit jako nová, „premiantům” táhne na 20 i 30 let před 6 hodinami | Petr Prokopec

Vývoj se prý nedá zastavit a auta, která byla před pár léty žhavými novinkami, dnes složitě hledají zastání na trhu jako přežité zboží. To tvrdí někteří, vozy jako Chevrolet Express to ale úspěšně popírají. A mezi „premianty” najdeme i Mitsubishi či dokonce Teslu.

Pokud vám v žilách místo krve koluje vysokooktanový benzin, nejspíše se čas od času přistihnete při touze přestěhovat se do Spojených států amerických. To není až tak překvapivé, už jen s ohledem na tamní ceny pohonných hmot. Ty s příchodem letošního roku oproti loňsku poklesly, za jeden galon se tedy platí 72 korun, v přepočtu tedy jeden litr vyjde na 19 Kč. Není tak divu, že s downsizingem si výrobci až tak hlavu nelámou. Stejně jako tamnímu publiku rádi nabídnou i auto s manuálem.

V USA se díky obecně volnějším pravidlům také snáze stane, že v nabídce objeví auto, jehož životní cyklus byl neskutečně natažen. U nás toho býváme svědky též, a to vlastně stále častěji. Dříve celkem s železnou pravidelností docházelo tři až čtyři léta po debutu na facelift, po šesti, sedmi nebo maximálně osmi letech pak docházelo na mezigenerační obměnu. Proti proudu se přitom pomalu nikdo neodvážil jít, jinak by jej ráznější konkurence semlela.

Automobilky ale ještě předtím, než svět zachvátila koronavirová pandemie, musely stále více šetřit kvůli investicím do elektromobility a dalším politicky vynucovaným inovacím. Tradičně největší úsporou je pak natažení životních cyklů. A byť v Evropě tomu častěji dochází skrytě (Škoda Ocavia IV je Octavia III po faceliftu, to samé stihlo VW Golf a Passat, podívejte se na nové Suzuki Siwft apod.), také tady lze nyní pořídit i auta, která pamatují Šemíka ještě jako hříbě v úplně stejné podobě.

Z mainstreamových aut je to především Mitsubishi Space Star, které Američané znají pod označením Mirage. Šestá generace tohoto hatchbacku totiž debutovala v březnu 2011 na autosalonu v Ženevě. Od stržení plachty tak zakrátko uplyne již třináct let, tedy pomalu dvojnásobek toho, co dříve bylo obvyklé. Jen o chlup mladší je pak vlastně Tesla Model S (2012) nebo Maserati Quattroporte (2013). Ještě delší kořeny má Nissan GT-R, ten nicméně na starém kontinentu již nepořídíte. A v Americe je takových aut obecně víc.

Japonci se svým supersportem přišli již v roce 2007, nic to ale není proti zářezu Chevroletu. Jeho dodávka Express byla totiž představena v roce 1995, příští rok tedy oslaví své třicátiny. Půjde tak o model, který snadno může být morálně starší než celá řada jeho majitelů. Aktuální informace navíc naznačují, že onoho jubilea se vůz skutečně dočká, a vlastně možná nejen jednoho. Původně se totiž předpokládalo, že v příštím roce skutečně přijde konec a vůz se spalovacím ústrojím bude nahrazen bateriovým. Jenže koncern General Motors nemá na elektrickém poli takový úspěch, jak původně předpokládal. Z toho důvodu změnil mnohé plány - Express tak má v roce 2026 projít druhým faceliftem a poté pokračovat dále.

Je to opravdu neskutečné, na druhé straně však právě s ohledem na elektrifikaci nebude postupné prodlužování životních cyklů mnoha aut ničím neobvyklým. Koneckonců si jen stačí uvědomit, že třeba takové Porsche 718 Boxster a Cayman generace 982 se mají v brzké době dočkat elektrického nástupce. Protože ale jeho prodeje asi nebudou až tak enormní, automobilka rozhodla, že verze se spalovacím ústrojím bude ještě pár let nabízet vedle nové bateriové verze.

Seznam všech letitých aut, které lze v Americe stále pořídit jako zcela nové, přitom najdete níže. Dodat k němu přitom můžeme už jen krátkou zmínku o trojici Dodge Challenger/Charger a Chrysler 300. Výroba těchto vozů totiž víceméně skončila, v mnoha případech tak už lze volit jen ze skladových zásob. Jde nicméně už jen o méně výkonné verze, ty s vyššími stovkami koní pod kapotou již byly nenávratně rozebrány.

Morálně nejstarší modely aut, které se pořád dají koupit v USA jako nová

15. Maserati Quattroporte - 2013

14. Mitsubishi Mirage (Space Star) - 2012

13. Tesla Model S - 2012

12. Dodge Durango - 2011

11. Karma Revero - 2011

10. Ford Ranger - 2011

9. Infiniti QX80 - 2010

8. Mitsubishi Outlander Sport (ASX) - 2010

7. Toyota 4Runner - 2009

6. Dodge Challenger - 2008

5. Nissan GT-R - 2007

4. Ram Promaster - 2006

3. Dodge Charger - 2006

2. Chrysler 300 - 2005

1. Chevrolet Express - 1995

Express se u nás neprodává, Američané se s ním ale poprvé mohli setkat již v roce 1995. Od té doby tato dodávka v nabídce značky nechybí, přičemž dle posledních informací se s ní počítá i v té trochu vzdálenější budoucnosti. Foto: Chevrolet

