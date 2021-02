Toto není vnitřek nového Bentley, dostupná novinka překvapila svým luxusním pojetím před 9 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Jeep

Zapomeňte na levné plasty či displeje připomínající videohry z 80. let. Nové provedení Grand Cherokee nejen poprvé pobere až sedm lidí, ale zároveň posádku i přes relativně nízkou cenu obklopuje nebývalým luxusem.

Na americká auta hledí někteří Evropané s despektem. Mají sice do jisté exotický původ a z něj vyplývající výjimečnost, stejně jako mohou zaujmout neobvyklým designem či objemnými motory a vysokou dynamikou za peníze. Ovšem jakmile se otevřou dveře, obdiv mizí a místo něj nastupují úšklebky. V případě interiérů totiž americké značky dělaly spíše ústupky, a to i proto, aby se po stránce cenové dostaly co nejníže. Není to zase tak dávná minulost, v současnosti ale platí jiná měřítka.

Amerika v tomto ohledu ušla notný kus cesty, což demonstroval už třeba nový Chevrolet Corvette a nyní se k němu přidává Jeep Grand Cherokee L. Poslední zmíněné písmeno přitom není chybou, kterou jsme udělali na klávesnici, nýbrž odkazem na nové a luxusnější prodloužené provedení, jenž se v historii tohoto modelu objevuje poprvé. Vůči základnímu SUV bylo totiž „eLko“ protaženo o 175 milimetrů, načež nyní zvládá ubytovat hned tři řady sedadel. Zajímavé přitom je, že právě tato varianta byla odhalena jako první a na základ je třeba vyčkat.

Jeep přitom novinku nevyvinul tím způsobem, že by pouze protáhnul zadní převis a dovnitř nastěhoval další pár sedadel. Místo toho došlo na komplexní redesign, stejně jako na uzpůsobení zadního zavěšení, jenž počítá s víceprvkovou nápravou. To pochopitelně pomohlo jízdnímu komfortu, který ještě dále mohou umocnit příplatkové vzduchové měchy Quadra Lift. S tímto systémem navíc narůstá brodivost vozu na nemalých 600 milimetrů.

Jak jsme nicméně naznačili v úvodu, Grand Cherokee L dokáže okouzlit především interiérem. Ten na první pohled vypadá spíše jako kabina nějakého Bentley, za čímž stojí dvoubarevné kožené čalounění s ozdobnými švy a dřevěné dekory. Na rozdíl od britské značky však Jeep více sází na modernu, pročež středové konzoli dominuje 10,1palcový dotykový displej. Ke cti značky je nutné dodat, že zachována byla některá tlačítka usnadňující přístup k základním funkcím.

Opomenout nesmíme ani 10,25palcový digitální přístrojový štít, jenž se obejde bez rámečku a působí tak daleko více jako nedílná součást vozu a nikoliv pozdější úprava. Jeep přitom zapracoval i na volantu, kterému dodal tenčí ramena a kdysi plastové prvky nahradil kovovými či dřevěnými. Vyměněna byla také pádla osmistupňové automatické převodovky, jenž je jedinou volbou, a to za mnohem ergonomičtější provedení.

Značka bude vůz nabízet se čtyřmi úrovněmi výbavy Laredo, Limited, Overland a Summit, přičemž v prvních třech případech je možné volit mezi šestimístným a sedmimístným provedení. Velmi trefně nazvaný vrchol portfolia nicméně již počítá s nezávislými „kapitánskými“ křesly, které dělí středová konzole. Standardem pak v té chvíli není pouze vyhřívání a ventilace, ale rovněž masážní strojek, stejně jako nastavení v 16 směrech.

Aby toho pak nebylo málo, multimédiím Uconnect 5 může dělat společnost audio systém McIntosh s devatenácti reproduktory a výkonem 950 wattů. Pokud jste tedy měli u předchozí generace pocit, že díky osmnáctireproduktorovému systému Harman Kardon o výkonu 825 wattů není kam stoupat, Jeep dokázal pravý opak. To samé ostatně činí v případě kůže, i zde je totiž možné jít ještě výše, a to k ručně skládané usni Palermo.

Jeep pro nový Grand Cherokee L nabízí 3,6litrový šestiválec Pentastar naladěný na 294 koní nebo 5,7litrový osmiválec se 362 koňmi. Zákazníci také mohou vybírat mezi pohonem zadních kol a třemi různými systémy 4x4. Vysněné SUV si pak mohou dopřát od letošního jara, přičemž provedení se dvěma řadami sedadel bude následovat ještě letos. Ceny budou přes všechno zmíněné pozoruhodně nízké - odstartují pod hranicí 40 000 dolarů za verzi Laredo a i vrcholný Summit přijde na 55 000 USD. To je 850 až 1,17 milionu Kč, za to u nás koupíte možná lepší Kodiaq s dvoulitrovým dieselem, který Bentley skutečně nepřipomíná.

Grand Cherokee L vůbec poprvé v historii zvládá až sedm pasažérů. Tedy kromě vrcholné úrovně výbavy Summit, která uprostřed počítá se dvěma nezávislými křesly a cestující obklopuje maximálním luxusem. Foto: Jeep

Zdroj: Jeep

Petr Prokopec