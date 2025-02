Továrnu Stellantisu původně na baterky teď předělávají na produkci převodovek spalovacích aut. Nic o dnešním vývoji neříká víc před 8 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Stellantis

Stellantis prochází mohutným obratem a na rozdíl od některých konkurentů o něm jen nemluví. Továrna v Termoli měla být upravena tak, aby vyráběla baterie pro elektrické modely, o ty ale není zájem. A tak znovu poslouží „spalovákům”.

Ještě před rokem touto dobou šel koncern Stellantis vstříc neštěstí jako málokterý jiný automobilový gigant. Jeho tehdejší šéf Carlos Tavares totiž naplánoval brzký přechod na elektromobilitu, na který mělo dojít i u značek, u kterých to absolutně nedávalo smysl. Dlouho do vypadalo, že Tavares dotáhne své plány do zničujícího konce, nakonec byl ale ještě před koncem roku zbaven své funkce. A začaly se dít věci.

Od té chvíle neuběhly ani tři měsíce, Stellantis je přesto jako vyměněný. Prakticky všude, kde to jde, dochází na dramatické změny, které vedou k přehodnocení předchozích strategií a návratu lepších časů. Zejména proto, že zájem o elektromobilitu není takový, jak někteří doufali, a nezdá se být reálné, že by se elektromobily většině trhu podařilo vnutit byť za cenu ještě většího přerozdělování ve prospěch těchto aut.

Zejména EU sice ze svých cílů neuhýbá, v USA už je ale odpískali a u Stellantisu zjevně věří, že racionalita dříve nebo později zvítězí i jinde. Dochází tak k dalším a dalším faktickým změnám ve směřování, z nichž ta poslední, o které informuje Reuters, je vskutku pikantní. Podle zdrojů zevnitř firmy totiž mělo být rozhodnuto, že někdejší plán, dle kterého měla továrna firmy v italském Termoli sloužit jen k výrobě baterií pro elektromobily, padl. Místo toho se bude věnovat znovu výrobě dílů pro spalovací auta, nic o dnešním vývoji neříká víc

Továrna by tak nově měla každý rok produkovat zhruba 300 tisíc automatických převodovek eDCT, které jsou určeny pro hybridní, tedy pořád dominantně benzinová auta. Širší vedení Stellantisu ostatně původní plán výroby baterek začalo zpochybňovat již loni, ještě za Tavaresovy vlády, tehdy ale ke změně nedošlo. Teď už zjevně není, kdo by jí bránil.

V podstatě tak dochází přesně na to, před čím jsme roky varovali - tedy že plány spojené s urychleným přechodem na elektrická auta stojí na podobných základech jako domečky z karet. Dokud nepůjde o komplexně lepší řešení, které je schopno si i za reálné ceny uhranout naprostou většinu potenciálních kupců, nemá šanci se na trhu prosadit. Automobilky to měly vědět a jedna podle toho. Nestalo se. Ale pořád je lepší, když reagují už ve chvíli, kdy v jejich pokladnách přestávají chřestit zlaťáky. S tím se pořád dá pracovat. Ve chvíli, kdy začnou padat první velké firmy, už může být pozdě sahat po záchranném kruhu.

Stellantis chtěl podle svých původních plánů vše podřídit rychlému přechodu na elektromobilitu, tedy i přestavět některé továrny na výrobu baterek. Teď couvá, co mu také zbývá? Stellantis

Zdroj: Reuters

Petr Prokopec

