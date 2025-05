Toyota ani letos nesplnila dva roky starý plán prodejů elektrických aut, a to si neplánovala skoro nic. Z cílů pro další roky jsou trosky včera | Petr Miler

Nedá se říci, že by Toyota měla velké oči, neboť zatímco ostatní chtěli touto dobou prodávat pomalu jen elektrická auta, největší automobilka světa kalkulovala s jejich okrajovým zastoupením. Ani toho ale nedosáhla. Nejprve to byly statisíce. Pak jen 190 tisíc. Pak jen 150 tisíc. Nakonec neklaplo ani to.

Od chvíle, kdy první automobilka přišla s tím, že k určitému datu přestane prodávat auta se spalovacími motory a začne nabízet jen elektromobily, se chytáme za hlavu. A nejde tu o elektrická, spalovací nebo jakákoli jiná auta jako taková, jde tu o samotné plány, o ony záměry klidně na 10 nebo 15 let dopředu určovat, co budete a nebudete nabízet svým zákazníkům. Jsou obory, kde to možná jde, ten automobilový mezi ně ale nepatří.

Přesto se už v roce 2020 našly automobilky, které „věděly”, co bude nejlepším technickým řešením v roce 2035. Jak absurdní to je? Člověk nemusí být ani moc inteligentní, ani moc sečtělý, aby okamžitě poznal, že to je úplná blbost. Však si vzpomeňte, jak vypadal svět o deset dvacet let dřív. Je to vzhledem k rychlosti běhu moderních dějin těžké, ale v roce 2005 zbývaly dva roky do premiéry prvního iPhonu, na trh přišla žhavá mobilní novinka v podobě Nokie 6230i, Mark Zuckerberg si teprve koupil doménu facebook.com a Youtube začal svou existenci v rukou Steva Chena - do akvizice této služby ze strany Googlu chyběl ještě rok.

Je to věčnost a jsme si zatraceně jisti, že tehdy neexistoval jeden jediný člověk na celém světě, který by byl schopen reálně odhadnout, co všechno se semele do roku 2020. A v takovém prostředí přijde šéf nějaké automobilky s tím, že má jasno v tom, jaké konkrétní technické řešení pohonu auta bude nejen tím nejlepším, ale dokonce jediným životaschopným ve stejném časovém horizontu? A že to bude řešení, které přišlo na svět v podobě principiálně blízké té, kterou známe dnes, už v 80. letech 19. století a po krátkém období dominance se od druhé dekády 20. století nikdy znovu nedokázalo přirozeně prosadit? Ale no tak...

Rozumný, vzdělaný a realisticky uvažující člověk tedy nemůže být ani trochu překvapen, když jsou ony pár let staré plány dnes masivně rušeny či jinak přehodnocovány, aniž by se cílové roky jako 2030 nebo 2035 byť jen přiblížily. Udělali to už téměř všichni zastánci elektrického fanatismu včetně třeba Opelu, který „tam” chtěl být už za 2 roky, 6 měsíců a 22 dnů. Přitom všichni mohli kouknout jen kousek víc na východ na minimalistické plány, člověk by řekl až „neplány” racionálněji uvažující Toyoty, jasně největší automobilky světa, aby si aspoň sami začali pokládat nepříjemné otázky.

Japonský moloch má k věci dlouhodobě velmi odměřený přístup, vnímá limity elektrického pohonu a minimální zájem zákazníků o něj. Hlavu si nedělá ani s pokusy ho nařídit, kterými se zaklínají jeho konkurenti. Jsou totiž úplně stejně neschůdné a ve výsledku neznamenají vůbec nic - když zítra politici nařídí, že slunce nevyjde, stejně vyjde, některé věci prostě neovlivní. Toyota proto už nějaký ten pátek říká, že za nechtěné elektromobily nebude vyhazovat peníze a raději zaplatí pokuty za neplnění emisních cílů, než se tyto neudržitelné tlaky přeženou.

I tak vždy počítal s tím, že nějaká elektrická auta nabízet bude, protože své zákazníky mají a na některých dílčích trzích zašli s jejich nařizováním tak daleko, že by je bez nich v portfoliu musela opustit. Automobilka tak nabízí v zásadě jediný elektrický model bZ4X na fotkách okolo, který se bídně prodává i v celé Evropě (loni 23 683 aut), natož pak třeba v Česku (loni 100 aut). A užitkový Proace je ještě bezvýznamnější. Do budoucna chce nabídku alespoň nějak rozšiřovat, ani ale nemá nastolit v showroomech zrovna uragán.

Automobilka odhalila své výsledky za uplynulý fiskální rok končící vždy 31. březnem spolu se záměry pro další rok a je to zas jeden velké elektrické vystřízlivění. Jak jsme zmiňovali loni v září, Původně už pro rok 2023 plánovala prodat 150 tisíc prodaných elektromobilů za rok, nakonec ale tento cíl nesplnila ani k aktuálnímu fiskálnímu roku - prodaných elektrických vozů je nakonec jen 145 tisíc po celém světě. To je na firmu, která v rámci všech ovládaných značek prodala 11,011 milionu aut, naprosté plivnutí do moře.

Pikantní je také vývoj plánů do budoucna. Ještě před pár léty měla Toyota vyrábět 1,5 milionu elektromobilů do roku 2026, pak to byl 1 milion, nyní v jejím záměru - znovu v rámci všech značek - vidíme číslo 310 tisíc k 31. březnu 2026. Kalendářní rok 2026 může vypadat jinak, ale třikrát větší číslo z toho asi nebude. Ostatně, kdo říká, že se prodá oněch 310 tisíc aut za další fiskální rok? Dosud z plánů Toyoty nevyšlo vůbec nic, zůstaly z nich jen trosky.

Neberte to ale jako kritiku, je to spíš takové pousmání se v návaznosti na zkraje zmíněné. Ačkoli spousta médií soustavně „roztleskává” zájem o tento typ vozů různými pozitivními statistikami, které jistě existují, pohled na různá „velká čísla”, agregátní data, ukazuje mnohem složitější realitu a víc nezájmu než zájmu. Z výsledků Toyoty, které se nikoli navzdory, ale spíš díky tomuto stavu vede líp než komukoli jinému a pro příští rok plánuje prodat 11,2 milionu vozů, je zřejmé, že nezájem o elektrická auta reálně je takový, že ani velmi střízlivé a zcela jistě nedogmatické záměry pro dohlednou dobu soustavně nejsou naplňovány. Sami si to dejte do kontextu s tím, co automobilky říkaly okolo roku 2020, co jim na to tehdy říkali kriticky uvažující lidé a s jakou reakcí se setkali...

Ani Toyota se elektrickým autům nebrání, proč by také měla, ale nikomu je nevnucuje. Dnešní model bZ4X žádný velký hit není, totéž lze říci o téměř jakémkoli autě stejného ražení. Proto ani Japonci neplní své plány, i když si vlastně skoro nic neplánovali. Foto: Toyota

