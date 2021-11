Toyota chce napravit jednu z největších chyb, kterou za poslední roky udělala, jde proti proudu před 4 hodinami | Petr Prokopec

Většina automobilek v posledních letech následuje jen regulace a zákazník u nich zůstává kdesi v koutě. Toyota se tomuto přístupu jako málokterý jiný velký výrobce brání, a tak chce potěšit i nadšence manuálním řazením u nové Supry.

Když byla v lednu 2019 na autosalonu v Detroitu odhalena Toyota Supra páté generace, jen málokdo japonskému kupé bouřlivě aplaudoval. Už vzhled rozdělovat publikum vedví, daleko horší však bylo, že někdejší výkladní skříň technologií Toyoty nahradilo přebalení techniky BMW. Japonci navíc sáhli jen po jedné převodovce, a to po automatu, který zlepšil akceleraci a je považován za spolehlivější. S manuálem nepřišli, přestože jej mnichovská značka v nabídce měla a má. Právě tím na sebe místo obdivu přivolali další vlnu kritiky.

Momentálně se nicméně opětovně začíná mluvit o tom, že Toyota chce výše zmíněnou chybu napravit. Manuální Supra by měla dorazit na jaře příštího roku, a to v kombinaci s třílitrovou pohonnou jednotkou. Novinky se nicméně mají odehrát i pod kapotou, neboť kromě standardního kupátka má dorazit také vrcholné provedení GRMN. To by přitom mělo převzít agregát od BMW M3/M4, jenž byl naladěn na 480 nebo 510 koní. Se slabší variantou by pak stejně jako u mnichovských modelů měla být taktéž spojena trojice pedálů.

Tím nicméně příval sportovních modelů Toyoty rozhodně nemá skončit. Japonci totiž chystají rovněž variantu Yaris ve verzi GRMN, která se postaví nad stávající provedení GR. Než se ovšem dostaneme k detailům, sluší se vysvětlit hierarchii značky. Ta na nejnižší úrovni nabízí modely GR Sport, což jsou jen lehce poladěné vozy. Nad nimi pak stojí varianta GR, přičemž vrcholem je GRMN odkazující na Severní smyčku Nürburgringu, nejnáročnější okruh světa. A tedy i na vysoký výkon spojený s odpovídající technikou podvozku, brzd, aerodynamikou...

Yaris GRMN by přitom měl zůstat u stávající 1,6litrového přeplňovaného tříválce, jeho výkon by nicméně vzrostl z 261 na 300 koní. Zároveň by dorazil i výrazný čelní splitter, přední nárazník s bočními křidélky, odvětrávané blatníky či rozměrné zadní křídlo. Vyššímu výkonu by pak byl uzpůsoben i podvozek, jenž by zároveň počítal s odlehčením. To by se přitom dotklo odhlučnění, stejně jako oken. Zda by ovšem zadní sedadla nahradila ochranná klec, je v tuto chvíli nejisté.

Stejnou pohonnou jednotku by přitom mohla dostat i Corolla, nicméně jelikož jde o větší a těžší vůz, pak by dané provedení neslo pouze přídomek GR. Otázkou nicméně je zvolený pohon, neboť Yaris zůstane čtyřkolkou, kterou navíc ještě posílí elektromotor zaměstnávající zadní kola. Corolla GR by nicméně měla jít do souboje s Hondou Civic Type-R a Volkswagenem Golf GTI, načež nejspíše dorazí jen jako předokolka. Bodykit pak převezme od vodíkového okruhového speciálu.

Tím nám novinky končí, brát je pochopitelně stále musíme s rezervou. Toyota ale v poslední době je tou automobilkou, která pochopila, jak velký prostor na trhu nechávají jiní výrobci následováním přání regulátorů a nikoli zákazníků. Jde proti proudu a rozšiřování nabídky zmíněným směrem by dávalo smysl i v tomto ohledu. Uvidíme, co skutečně přijde, jasnou odpověď dá jako vždy jen čas.

Toyota Supra se ve Státech dočkala lehčí modernizace, třílitrový šestiválec tak nově dává až 387 koní. Evropané nicméně mohou nadále sahat jen po původní variantě, u které byl výkon omezen na 340 koní. Dorazit má ale i verze s 480 koňmi a manuálem, ta by řešila mnohé. Foto: Toyota

