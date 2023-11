Toyota dál hledá cesty, jak obejít elektrifikaci aut, dodávku osadila novým spalovacím motorem ze sporťáku před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Toyota

Je to jen experiment, jako takový je ale třeba jej vítat. Jako společnost nemůžeme udělat větší chybu, než abychom se spokojili s vidinou jediné správné cesty a předem zavřeli dveře vedoucí ke všem možným alternativám.

Patří budoucnost elektromobilům? Nebo nakonec spalovací motory budou žít dál? Anebo přijde ještě něco jiného? To jsou otázky, na který vám nikdo soudný nemůže dát jasnou odpověď, přesto se někteří tváří, že odpověď znají. Neznají a je v tuto chvíli naprosto nesmyslné rozhodovat o tom, jaká technologie budou tou nejlepší za 6 nebo 11 let. Co když se v mezičase ukáže, že tím nejlepším řešením je něco úplné jiného?

Ostatně si jen uvědomme, jak by asi svět vypadal, kdyby se politici rozhodli, že po otevření první telefonní budky na berlínském Potsdamer Platz v roce 1881 budeme muset všichni používat ke komunikaci právě telefonní budky a cokoli jiného bude zakázané. Je to absurdní představa, v té chvíli bychom se nedočkali ani mobilů, ani domácích pevných telefonů, přesně o takový stav ale politici usilují. A většina automobilek jim v tom zdatně sekunduje.

Páv výjimek se ale naštěstí najde, ještě existují firmy, které nechávají budoucnost otevřenou a hledají nové cesty, kterými bychom se mohli ubírat. Jednou z takových je Toyota, která dodnes tlačí na rozmanitost nabídky hnacích ústrojí a netroufá si tvrdit, co bude za dekádu nebo dvě. Aktuálně si tak začala pohrávat s možností nasazení spalování vodíku v užitkových autech a odhalila prototyp dodávky HiAce. Ta se tedy obejde bez fosilního paliva, i když její kola roztáčí spalovací 3,5litrový šestiválec. Ten si totiž vystačí právě s vodíkem, což vede k jeho klidně i nulové uhlíkové stopě. Kvůli odlišným pohonným hmotám však byl snížen výkon jednotky ze 415 na 163 koní.

Takový sešup je nicméně pochopitelný, neboť šestiválcový agregát byl dosud používán sportovními modely značky. V případě dodávky by tak několik set koní bylo zbytečným luxusem. Na druhé straně však široký rozsah agregátu vyhovuje záměrům značky. „Existují možnosti, jak adaptovat vodík spalující motory u velkých aut, a to včetně Land Cruiseru,“ uvedl prezident vodíkové divize značky Misumasa Yamagata.

Automobilka si podle něj zatím není jista tím, zda u produkční verze nakonec šestiválec opravdu použije. Ještě loni se totiž mluvilo o atmosférickém osmiválci. A ze hry nakonec nejsou ani palivové články. „Studujeme, jaká technologie je vhodná pro ten který vůz,“ dodal Yamagata. A právě tato slova by chtělo tesat do kamene, neboť jen to je cesta, jak dosáhnout komplexně efektivního řešení.

Unifikace v tomto směru nikdy nebude správnou cestou. Pokud totiž skutečně chceme skrze automobilovou branži dosáhnout nějakých zlepšení v rámci klimatu, je třeba přistupovat individuálně ke každému trhu i vozu. Ne každý si totiž může dovolit elektrické bZ4X za 1 290 000 Kč či vodíkové Mirai za 1 809 000 Kč. Ovšem i takové Aygo X za 342 000 Kč může planetě posloužit - stačí jen, aby šlo o lehký vůz, se kterým následně jeho spalovací jednotka nebude mít tak moc práce.

Abyste na něco takového přišli, opravdu nepotřebujete doktorát, stačí pouhý selský rozum. Ten však v politice upozadila ideologie a u řady automobilek též. Jsme tak jen rádi, že ne všichni se rozhodli naskočit na vlnu bateriové elektromobility, proti proudu kráčí kromě Japonců také Hyundai či BMW. Technici Toyoty přitom prototyp vodíkového HiAce zvládli vyvinout za pouhých 12 měsíců, mimo jiné i proto, že onen šestiválec se dočkal pouze nových vstřiků. Přiznávají však, že jsou teprve na počátku cesty, neboť dojezd prototypu momentálně činí méně než 200 km.

Toyota ale na voze hodlá dále pracovat, přičemž kromě zvětšení stávajících 141litrových nádrží vůz dostane také hybridní technologii. Obojí by mělo dojezd navýšit, ani poté ale vývoj neskončí. Je přitom možné, že půjde o slepou uličku, to však nikdo nezjistí až do chvíle, než se skutečně dojde až na konec cesty. Politici by právě tyto snahy měli podporovat, ne slepě sázet na něco, o čem zjevně nemají jakkoli hlubší povědomí.

Prototyp dodávky HiAce má pod kapotou motor 3,5 V6 spalující vodík. Je to ta správná cesta? Nikdo neví, není ale větší chyby, než přestat zkoušet. Foto: Toyota

Zdroj: Toyota, Drive

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.